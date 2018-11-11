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Интерпол подтвердил отмену розыска узб-оппозиционера Мухаммада Салиха
23:22 12.11.2018

"В Интерполе нам сообщили, что связались с представительством организации в Узбекистане и подтвердили, что Мухаммад Салих действительно исключен из списка разыскиваемых лиц", - рассказал юрист.

Информация о том, что оппозиционер, долгое время проживающий в политической эмиграции за пределами Узбекистана, исключен из списка разыскиваемых лиц, появилась еще в прошлом году. Об этом рассказал сам Салих, добавив, что ожидает официального подтверждения.

Мухаммад Салих в 1989 году основал в Узбекистане партию "Эрк" ("Воля"), а в 1991 году участвовал в президентских выборах, выступив против правившего тогда страной Ислама Каримова. По официальным данным, Салих получил около 12% голосов, по неофициальным - гораздо больше. Позднее, на фоне преследования оппозиции в Узбекистане, он был арестован по обвинению в государственной измене. Когда его выпустили под подписку о невыезде, покинул страну.

Долгое время жил в Норвегии, где получил политическое убежище, затем перебрался в Турцию, где живет до сих пор. В 2011 году возглавил НДУ - крупнейшее оппозиционное объединение выходцев из Узбекистана.

На родине его обвинили в причастности к взрывам в Ташкенте в 1999 году, заочно приговорили к 15,5 года тюрьмы и объявили в международный розыск. В 2001 году Салиха в связи с этим задержали в Праге, возникла угроза его выдачи на родину. Однако тогдашний президент Чехии Вацлав Гавел назвал арест ошибкой, суд признал, что на родине жизни оппозиционера может угрожать опасность, и отказал в экстрадиции. В 2006 году Салиха на основании ордера Интерпола задержали в Швеции, но вскоре он также был освобожден.

После избрания Шавката Мирзиеева президентом Узбекистана власти выпустили из заключения ряд оппозиционеров, в том числе младшего брата Салиха, Мухаммада Бекжана. В то же время на просьбу представителей интеллигенции вернуть Салиха на родину власти не отреагировали. Недавно также стало известно, что в Ташкенте изъят из продажи тираж газеты, в котором говорилось о непричастности оппозиционера к взрывам 1999 года.

Сам Салих говорит, что обвинения в его адрес были частью кампании, которую организовал возглавлявший тогда Службу национальной безопасности Рустам Иноятов. По его мнению, глава спецслужб специально старался демонизировать оппозицию, чтобы запугать Ислама Каримова, оправдать свои репрессивные методы и значительное финансирование собственного ведомства.

11.11.2018

Источник - фергана
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