 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 12.11.2018
23:59  В Таджикистане задержана группа боевиков, готовивших теракт против российской военной базы
23:22  Интерпол подтвердил отмену розыска узб-оппозиционера Мухаммада Салиха
20:18  Россия возвращается в большую афганскую игру, - Le Temps
19:39  Навстречу своим. Сергей Шаргунов о боли желающих быть с Россией
15:33  Русский язык в Киргизии (ответ г-же Москальковой), - С.Чериков
15:29  Мир против японских генералов. История Токийского процесса
15:22  Казашка Асем Есенгельдиева стала "Miss Asia 2018" (видео)
15:00  Как танкист из Татарстана С.Коновалов в одном бою сжег 19 фашистских "панцирей" (история)
11:47  О "Большом брате" и цифровом империализме, - Д.Минин
11:35  Бывший вице-министр КазКультуры Мусин осужден за кражу в пабе из дамской сумочки
11:00  Композитор-песенник Ибрагим Жунусов поедет послом Киргизии в Узбекистан
10:56  В Бишкекском Ботсаду найден повесившимся(?) внук экс-главы Верховного Совета Медеткана Шеримкулова
10:16  Кровавый Худжанд. 47 заключенных и два охранника погибли при подавлении бунта в колонии на севере Таджикистана
09:30  Первое столкновение ВМС США и КНР: Победа за Пекином
09:22  В Палермо обсудят будущее Ливии. В конференции не будет участвовать маршал Хафтар, - Р.Мустафин
09:14  Почему Россия делает ставку на Башара Асада. Дамаск меняет баасистскую идеологию на культ "светского ислама"
09:13  Раскол в Белом доме осложняет возможность договориться с Китаем, - В.Скосырев
08:54  Россия и США перетягивают всемирную паутину
08:48  О роли табличности в истории, - репортаж А.Колесникова с церемониальной встречи в Париже
08:38  Хорошая власть - мертвая власть. Почему в Америке мертвый сутенер смог выиграть выборы
08:29  Закат национального государства, - Мих.Лунин
Воскресенье, 11.11.2018
19:44  Экс-министр соцразвития Киргизии Алымкулов установил памятник... самому себе
19:08  Выборы в ДНР и ЛНР поразили явкой
15:19  Иордания: идеал для исламистов, - А.Карпов
15:12  Ливанская крепость Триполи (по-арабски ТарАбулюс), - П.Густерин
15:11  Глобальный конфликт неизбежен, - Диана Кади
12:31  После выборов в Конгресс Трамп скорее жив, чем мертв, - Дм.Минин
12:30  Иран отключен от системы СВИФТ – что дальше? - В.Катасонов
12:26  В Германии раскрыли заговор военных: неонацисты готовили политические убийства
12:15  Гибель верблюдов в Туркменистане объяснили голодом
11:55  США смогли наклонить SWIFT. Международная платежная система накануне распада
11:44  Крах стратегического курса Кремля, - И.Шишкин
11:27  На трассе Алматы-Ташкент обстрелян пассажирский автобус. Басмачи?
10:50  "Двойное дно" поездки рос-премьера Медведева в Китай, - В.Павленко
00:53  Новая миграционная политика РФ: приведет ли она к росту переселенческих настроений в Казахстане?
00:27  Мирзиеев вставил клизму/раскритиковал систему Узб-здравоохранения
00:13  В Казахстане почти полмиллиона официально безработных
Суббота, 10.11.2018
21:05  "Воспоминания натуралиста, зоолога, писателя". Вышли в свет мемуары казахстанского краеведа профессора П.Мариковского
19:26  Елбасиные объятия. Астана сигнализирует Вашингтону о лояльности, но порвать с Москвой не готова, - "СП"
13:55  Вышел в свет 8-й сборник под редакцией В.Трепавлова "История народов России в исследованиях и документах"
13:44  Империи наносят ответный удар: Россия, Индия и Китай отказались от доллара
13:10  Ашгабат вновь не скупится тратить деньги на спорт и бессмысленные дорогие проекты
11:50  В Москве назвали новую площадь именем разведчика Кима Филби, - возмущен The Telegraph
10:39  Тревожные перспективы ОДКБ, - Никита Исаев
10:19  Горит Калифорнийский парадайз. 250 тысяч калифорнян бегут, бросив манатки
10:13  Кыргызстан: Реликтовый ореховый лес убивают скот и люди
08:44  Россия может лишиться миллиарда долларов из-за срыва поставок Су-35 Индонезии. Джакарта дрейфит
07:36  Упыри атакуют. Три трансгендерши избили мужчину в лондонском метро
01:15  Что дала казахам и что отняла у них революция 1917 года? - Мади Алимов
00:32  "Талибан": Переговоры с правительством Афганистана не имеют смысла
00:14  Антикомсомольская истерия в Казахстане: кому и зачем это было нужно? - Ю.Булуктаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
В Таджикистане задержана группа боевиков, готовивших теракт против российской военной базы
23:59 12.11.2018

В Таджикистане задержаны боевики "Исламского государства" *, планировавшие совершить теракты против 201-й российской военной базы.

Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на таджикскую службу "Радио Свобода", группа террористов ИГ в составе 12 человек, была задержана силами безопасности Таджикистана 4 ноября.

Отмечается, что один из главарей банды через Киргизию, Иран и Турцию перебрался в Сирию, где воевал в составе ИГИЛ против правительственных войск.

Вернувшись в Таджикистан он вместе со своими сообщниками собирался взорвать КПП российской военной базы.

При этом перед нападение на базу, террористы планировали взорвать среднюю школу, где обучаются дети российских военнослужащих. Для этого ими были подготовлены взрывные устройства.

Однако боевики не успели воплотить свои кровавые планы в жизни и были задержаны спецслужбами в момент сходки в районе душанбинского цирка.

Власти Таджикистана и представители российской военной базы пока не прокомментировали эту информацию.

Ранее "Свободная пресса" сообщала, что сотрудники ФСБ разыскивают в Москве анархистов, подозреваемых в подготовке терактов.

Источник - Интерфакс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542056340
Новости Казахстана
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2018 года №729
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2018 года №732
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-октябре 2018г. составил 104,8%
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев озвучил предложения по доработке ГПИИР
- По итогам Правчаса в Мажилисе приняты Рекомендации по вопросам пожарной безопасности
- Аким Алматы проверил готовность коммунальных служб города к предстоящей зиме
- Трехлетний многомиллионный арбитражный спор в Париже закончился в пользу Казахстана
- Наиболее популярны среди работодателей низкоквалифицированные работники
- Приходит время перемен
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  