В Таджикистане задержана группа боевиков, готовивших теракт против российской военной базы

23:59 12.11.2018

В Таджикистане задержаны боевики "Исламского государства" *, планировавшие совершить теракты против 201-й российской военной базы.



Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на таджикскую службу "Радио Свобода", группа террористов ИГ в составе 12 человек, была задержана силами безопасности Таджикистана 4 ноября.



Отмечается, что один из главарей банды через Киргизию, Иран и Турцию перебрался в Сирию, где воевал в составе ИГИЛ против правительственных войск.



Вернувшись в Таджикистан он вместе со своими сообщниками собирался взорвать КПП российской военной базы.



При этом перед нападение на базу, террористы планировали взорвать среднюю школу, где обучаются дети российских военнослужащих. Для этого ими были подготовлены взрывные устройства.



Однако боевики не успели воплотить свои кровавые планы в жизни и были задержаны спецслужбами в момент сходки в районе душанбинского цирка.



Власти Таджикистана и представители российской военной базы пока не прокомментировали эту информацию.



Ранее "Свободная пресса" сообщала, что сотрудники ФСБ разыскивают в Москве анархистов, подозреваемых в подготовке терактов.