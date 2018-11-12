В ДНР и ЛНР выбрали глав республик - Пушилина и Пасечника

00:50 13.11.2018

Серьезных нарушений, провокаций не зафиксировано.



"Ровно в 20:00 было завершено голосование, все 408 избирательных участков были закрыты, а члены участковых комиссий приступили к подсчетам. На момент закрытия участков явка избирателей составила 80,1%, что подтверждает большой интерес граждан к выборам", - сообщила председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова.



"Центральная избирательная комиссия сообщает, что в 20.00 закрылись все 316 избирательных участков на территории Луганской Народной Республики. Зафиксирована очень высокая явка на выборах главы и депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики, которая составила 77% от общего числа избирателей Луганской Народной Республики", - сообщила председатель Центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко.



Главой ЛНР избран 48-летний Леонид Иванович Пасечник, генерал-майор МГБ, председатель Общественного движения "Мир Луганщине". Он заручился поддержкой 68,4% избирателей. За Олега Коваля (член Общественного движения "Луганский экономический союз", председатель Республиканского комитета профсоюза работников образования и науки ЛНР) проголосовало 16,57% избирателей, за Наталью Сергун (председатель Республиканского профсоюза работников железнодорожного транспорта ЛНР, инженер по охране труда на луганском железнодорожном вокзале.) - 7,89%, за Людмилу Руснак (председатель Перевальского территориального отделения ОД "Луганский экономический союз", научный сотрудник Перевальского районного исторического музея) - 5,84%. Также в ЛНР состоялись выборы депутатов Народного Совета. Список кандидатов в депутаты от правящего ОД "Мир Луганщине" получил 74,13% голосов. За ОД "Луганский экономический союз" проголосовало 25,16% избирателей.



Главой ДНР избран 37-летний Денис Владимирович Пушилин, председатель Общественного движения "Донецкая Республика". Вторым оказался Роман Храменков (бывший мэр Горловки и Енакиево). Он набрал 14,1% голосов. Елена Шишкина (судья Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко) - 9,2%, Роман Евстифеев (руководитель музея боевой и трудовой славы союза ветеранов Афганистана Петровского района Донецка) - 7,8%, Владимир Медведев (заместитель министра образования ДНР) - 6,4%. На выборах в Народный совет ОД "Донецкая Республика" набирает 72,74%, Общественное движение "Свободный Донбасс" – 25,56%.



Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон выступили вчера в Париже с совместным заявлением, в котором назвали выборы в республиках Донбасса незаконными, "подрывающими территориальную целостность и суверенитет Украины". Им подтявкнул литовский министр иностранных дел Линас Линкавичюс: "В то время как мир вспоминает жертв Первой мировой войны, Кремль продолжает дестабилизировать восточную Украину - незаконные "выборы" в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках на территории Украины - еще одно нарушение Минского процесса и международного законодательства. Необходимо ввести санкции против организаторов этого фарса". Народу Донбасса глубоко плевать на подобные заявления.



Алексей Иванов

12.11.18