Макрон пожамкал Трампа за коленку. Мужская дружба

04:15 13.11.2018

ПОТРОГАТЬ ТРАМПА ЗА КОЛЕНО

Все, что может сделать Макрон, а накануне выборы в Европарламент



Вопросы семантики вновь оказались в центре политических дебатов между лидерами Старого и Нового Света. В ходе своего визита в Париж Дональд Трамп почтил память американских солдат, погибших на полях сражений Первой мировой войны. Он также провел закрытую встречу и последующую пресс-конференцию с президентом Франции Эмманюелем Макроном.



Трамп призвал Макрона поднять военные расходы своей страны до 2% от ВВП, которые являются минимумом для всех членов НАТО. Макрон согласился с комментариями американского президента, но после отъезда Трампа занял несколько иную позицию. Он предложил создать полноценную европейскую армию, которая будет защищать границы ЕС. Также она сможет препятствовать вмешательству в европейскую политику других стран, включая Китай, Россию и даже США.



Это уже само по себе можно считать косвенным укором в адрес Белого дома. Но Макрон решил пойти еще дальше и напрямую покритиковать позиции Трампа. Он объявил своим главным врагом "растущий национализм" во всем мире, который, по словам Макрона, является антонимом патриотизма. Французский президент считает, что всплеск национализма приводит к уничтожению моральных ценностей самой нации, которые скрепляют ее основания.



Очевидно, что слова Макрона были обращены именно к Трампу. Ведь он совсем недавно, выступая на митинге в Техасе, вновь назвал себя националистом. "Вы знаете, есть такой старый термин - национализм. Мы почему-то не должны использовать это слово. Но я буду продолжать говорить, что я националист", отметил тогда Трамп.



Вообще, понятие национализма в американской и европейской интерпретациях существенно разнится. Для Европы под национализмом в первую очередь понимается именно этнический национализм - ведь большинство государств континента сформировались как продолжение определенного этноса. Для Америки - страны колонизаторов, переселенцев и иммигрантов, понятие национализма подразумевает под собой гражданский и идейный характер.



Американский национализм и американский патриотизм - понятия синонимичные. Он ставит во главу угла идеалы американских свобод, закрепленных в Конституции. Поэтому в словах Трампа о национализме нет ни капли пропаганды каких-то радикальных "нативистских" взглядов, присущих американским "белым националистам". Хотя мейнстримовые медиа интерпретировали его выступление именно таким образом.



Но для Макрона критика непопулярного в Европе Трампа и шельмование национализма - это отчаянная попытка спасти свое положение. Макрон наверняка порадовался итогам промежуточных выборов в США, но у него самого дела обстоят гораздо хуже, чем у Трампа. Рейтинги Макрона упали до рекордно низких позиций (22-27%), даже побив "рекорды" Франсуа Олланда.



Это почти в два раза ниже, чем рейтинг одобрения Трампа (42-46%). На носу выборы в Европарламент, которые вряд ли принесут какие-то успехи партии Макрона. Поэтому лидер Франции и пытается изобразить из себя главного защитника либерального миропорядка, ведь какими-то реальными достижениями он похвастаться просто не может, отмечает ТГ-канал "Президент Трамп".

12 ноября 2018