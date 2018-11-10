Израиль и арабы Газы обмениваются массированными ракетными ударами

06:08 13.11.2018

СМИ узнали цель обстрелов Израилем сектора Газа



Главной целью ракетных обстрелов израильскими военными территории сектора Газа был второй человек в группировке "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло движения ХАМАС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.



Утверждается, что речь идет о человеке по имени Марван Иса, которого Израиль разыскивает, считая одним из лидеров движения сопротивления в Газе. Якобы именно он руководит многими операциями бойцов.



Дипломатичным путем: Израиль не будет заставлять посольства переезжать

Тель-Авив не станет в ультимативной форме требовать переноса загранучреждений в Иерусалим

При этом неизвестно, чего именно добивался Израиль - ликвидации Исы или его захвата.



12 ноября палестинские боевики выпустили более 100 ракет по территории Израиля. При этом военные Израиля заявили о более чем 400 ракетах.



В ответ Израиль поразил более 20 целей в секторе Газа и стянул дополнительные силы к границе с анклавом.



У израильской стороны пострадали 53 человека, двое - в критическом состоянии. В Газе погибли трое палестинцев, еще около 15 пострадали.



Был нанесен значительный ущерб сектору Газа. В частности, было полностью разрушено здание телестанции "Аль-Акса", которая является ключевой для ХАМАСа. Вещание уже возобновилось.



В мае вспыхнули антиизраильские выступления в секторе Газа после заявлений США о переносе своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, а Палестина претендует на восточную часть города.