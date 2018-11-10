 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Израиль и арабы Газы обмениваются массированными ракетными ударами
06:08 13.11.2018

СМИ узнали цель обстрелов Израилем сектора Газа

Главной целью ракетных обстрелов израильскими военными территории сектора Газа был второй человек в группировке "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло движения ХАМАС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Утверждается, что речь идет о человеке по имени Марван Иса, которого Израиль разыскивает, считая одним из лидеров движения сопротивления в Газе. Якобы именно он руководит многими операциями бойцов.

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При этом неизвестно, чего именно добивался Израиль - ликвидации Исы или его захвата.

12 ноября палестинские боевики выпустили более 100 ракет по территории Израиля. При этом военные Израиля заявили о более чем 400 ракетах.

В ответ Израиль поразил более 20 целей в секторе Газа и стянул дополнительные силы к границе с анклавом.

У израильской стороны пострадали 53 человека, двое - в критическом состоянии. В Газе погибли трое палестинцев, еще около 15 пострадали.

Был нанесен значительный ущерб сектору Газа. В частности, было полностью разрушено здание телестанции "Аль-Акса", которая является ключевой для ХАМАСа. Вещание уже возобновилось.

В мае вспыхнули антиизраильские выступления в секторе Газа после заявлений США о переносе своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, а Палестина претендует на восточную часть города.

Источник - известия
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