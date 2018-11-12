Украинский газовый бунт, - А.Зубченко

07:27 13.11.2018

УКРАИНСКИЙ ГАЗОВЫЙ БУНТ

Возмущенные жители Кривого Рога захватили местных "газовщиков" в заложники и жгут шины



Жители Кривого Рога подожгли шины перед зданием компании "Криворожгаз", требуя немедленно включить отопление в домах. Здание самой компании было захвачено возмущенными людьми, которые фактически взяли работающих там сотрудников в заложники. В результате таких действий было запущено пять котельных из шести.



В официальном заявлении "Криворожгаза" подчеркивается, что в "результате самовольных действий неизвестных система газоснабжения города разбалансирована и компания не гарантирует безопасное снабжение газом Кривого Рога". Причиной отключения отопления называется большая задолженность перед "Нафтогазом Украины" за предыдущий период. Пока она не будет погашена, "Нафтогаз" отказывается выделять нужные объемы "голубого топлива".



В ходе переговоров с людьми, удерживающими в заложниках сотрудников "Криворожгаза", удалось достичь "некоторого прогресса". Так говорят полицейские, пытающиеся предотвратить эскалацию конфликта. В частности, служебные автомобили работников аварийной службы теперь сопровождают полицейские машины с мигалкой. По словам сотрудников нацполиции, есть высокая вероятность того, что машины "газовиков" могут разбить, а самих сотрудников покалечить. Руководство "Нафтогаза" сначала в резкой форме заявляло о необходимости оплатить долг криворожской компанией. После того, как возмущенные жители пообещали прийти в Киев и спалить собственно "Нафтогаз Украины" вместе с "зажравшимися менеджерами", в качестве основного виновника был назван олигарх Дмитрий Фирташ. Якобы он специально накопил долги на принадлежащем ему облгазе.



Ситуация в Кривом Роге остается крайне напряженной, поскольку давление в газовой системе падает и на протяжении ближайших суток придется опять оставлять город без тепла. Тем временем премьер Гройсман отчитывается об успешной подготовке к отопительному сезону и призывает украинцев не волноваться, поскольку правительство о всех позаботится.



Александр Зубченко

12 ноября 2018