Оппозиция в Сирии подняла новое знамя, - А.Шарковский

08:23 13.11.2018

"Фронт национального освобождения" написал на своем стяге формулу ислама буквами цвета крови



Сирийская оппозиция внесла изменение в свой флаг. Об этом сообщает ливанское англоязычное новостное агентство Al Masdar news, которое ссылается на информацию эксперта Симуса Малекафзали. Новый стяг символизирует продолжение войны, которая с этого момента приобретает радикальный религиозный окрас.



Ранее флаг объединенных "умеренных" (в том числе Сирийской свободной армии) сил и группировок, противостоящих Башару Асаду, представлял собой триколор, в центре которого были размещены три красные пятиконечные звезды. Точно так же выглядел государственный флаг независимой Сирийской Арабской Республики (САР) с 1 января 1932 по 22 февраля 1958 года и с 28 сентября 1961 по 8 марта 1963 года, когда президенты страны были суннитами.



Приняв этот символ в 2012 году, разношерстая оппозиция констатировала, что воюет за создание светского государства после свержения Асада.



Сейчас большинство сил, противостоящих Асаду, сосредоточены в провинции Идлиб и в некоторых граничащих с ней районах провинций Алеппо, Латация и Хама. Правительства стран – гарантов прекращения огня в САР (Турция, Иран и Россия) стремятся усадить повстанцев и Дамаск за стол переговоров. Асад, опираясь на поддержку российских ВКС и иранских союзников, намерен раздавить этот последний оплот сопротивления в правобережной Сирии посредством решительных наступательных действий своей армии. А Запад всеми силами стремится сохранить Идлиб за повстанцами.



В сложившейся кризисной ситуации правящая на территории, зажатой между турецкими войсками и армией Асада, коалиция оппозиционных сил "Фронт национального освобождения" (к ней присоединилась запрещенная в РФ джихадистская группировка "Хайат Тахрир Аш-Шам") решила внести существенное изменение в дизайн своего флага. Это все тот же триколор, сочетающий основные цвета ислама: зеленый (цвет стяга Омейядов), белый (цвет флага мухаджиров) и черный (цвет флага ансаров). Но в центре знамени теперь помещена надпись арабской вязью – шахада. К примеру, точно такая же изображена на государственном флаге Саудовской Аравии, на знамени "Талибана" (запрещен в РФ) и ряда других исламистских организаций. Примечательно и то, что шахада на полотнище объединенной сирийской оппозиции красного цвета, а в соответствии с древней исламской символикой это цвет войны. Новый флаг объединенной оппозиции означает, что она отныне носит религиозный исламистский характер, не собирается заключать мир с Асадом и активизирует вооруженную борьбу.



Шахада (свидетельство) является одним из пяти столпов ислама. На русский язык ее можно перевести так: "Свидетельствую, что нет иного бога, кроме Аллаха, и еще свидетельствую, что Мухаммед - посланник Аллаха". На знамени объединенной сирийской оппозиции изображена суннитская шахада. И это имеет ключевое значение. Повстанцы подчеркивают, что Сирия в их понимании – суннитское государство, основываясь на том, что большинство (около 75%) населения страны исповедуют ислам суннитского толка. Поскольку по Конституции САР президентом страны может быть только мусульманин, а сунниты не признают таковыми алавитов, к которым принадлежит Башар Асад и вся ныне правящая верхушка, то (по мнению оппозиции) действующий (всенародно избранный) президент Сирии нелегитимен.



Важно сказать и о другой ветви ислама. Еще каких-нибудь 45 лет назад и шииты имамиты-двунадесятники отрицали принадлежность алавитов к мусульманской умме (общине). По мнению многих авторитетных религиоведов, алавизм относится к гностическим вероисповеданиям, принявшим лишь некоторую внешнюю оболочку ислама. У мусульман главной священной книгой является Коран. Им предписано принять шахаду, исполнять хадж, уразу (пост) в священный месяц Рамадан. Совершать пять раз (в тяжелых обстоятельствах позволено сократить до трех) в сутки молитву (ас-салят), уплачивать раз в год закят (налог в пользу уммы).



У алавитов своя священная книга – "Китаб аль-Маджму", и совершают они только две обязательные молитвы в день. В основе верования – догмат о "Вечной Троице" (где халифу Али отведена роль бога, Мухаммад является его воплощением, а Сальман аль-Фарси – предтечей). Они почитают также Иисуса, христианских апостолов и некоторых святых, празднуют Рождество и Пасху, на богослужениях читают Евангелие, причащаются вином (некоторые из них носят христианские имена). Кроме того, алавиты поклоняются Луне, Солнцу, вечерней и утренней заре, тьме и свету (чем близки к езидам и грубо попирают шахаду). Не признают шариатские мазхабы (правовые направления в исламе). В алавитских общинах есть избранные – "хасса" (те, кто посвящен в тайны религии) и чернь – "амма". До недавнего времени алавиты совершали свои ритуалы в особых молельных домах и не посещали мечети.



Алавит Хафез Асад (отец ныне действующего президента) пришел к власти в 1971 году, что вызвало недовольство в среде сирийцев-суннитов. И только в 1973 году аятолла шиитов-двунадесятников Мусса Садр издал фетву (авторитетное религиозное постановление), в которой признал алавитов ветвью шиизма, его поддержал иракский богослов шиит-двунадесятник имам Хакими. В настоящее время под давлением обстоятельств алавиты посещают мечети и соблюдают уразу. Но в целом Башар Асад делает ставку на светскость, чем привлекает многих и из суннитского лагеря (далеко не все хотят жить в жестких рамках шариата). Башар Асад ни при каких обстоятельствах не может разорвать отношения с Тегераном, поскольку от этой связи зависит его легитимность. В случае конфликта иранский великий аятолла Хаменеи может издать фетву, в которой провозгласит алавитов неверными.



Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО

12.11.18