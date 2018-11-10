Как не стать "министром войны". Вербовка джихадистов, - Р.Иржанов

08:45 13.11.2018 Как не стать "министром войны"

Сегодня в сети харизматичных миссионеров и вербовщиков могут попасть даже образованные и материально независимые молодые люди.



Современные международные террористические организации создают в Сетях различные группы, объединения молодых людей по интересам и целям с последующей их вербовкой. Как не угодить в эту идеологическую яму, рассказывает эксперт-политолог республиканской информационно-разъяснительной группы Министерства общественного развития РК, директор образовательного центра "Бiлiм" г. Алматы, автор цикла документальных фильмов "Незримый фронт: антитеррор" Руслан Иржанов, сообщает Zakon.kz.



- Радикальная идеология нетрадиционных религиозных течений получает сегодня большое распространение в мире. Каким образом это в основном происходит?



- В пропаганде радикальных идей экстремистами и террористами в полную силу используются современные информационные технологии. Далеко ходить не надо, возьмем ИГ*. Идеологи этой международной террористической организации в Сирии системно применяли такие пропагандистские методы, как стратегия "Пылесоса", стратегия "Сеятеля", стратегия "ИГИЛ в кармане".



Стратегия "пылесоса" - это тактика втягивания в орбиту идеологии ИГ всех без исключения потенциальных адептов и сторонников. Это могут быть граждане различных государств, люди разных национальностей, разных профессий, разных возрастов, мужчины, женщины, дети, подростки...



Стратегия "сеятеля" означает процесс "сеяния зерен идеологии" в удобренную почву сознания потенциальных адептов. При этом идеологи этого квазигосударственного образования пытались внедрить в массовое сознание четко разработанные "идеологемы" своей террористической организации с позиции якобы полноценного "исламского государства халифат".



Стратегия "ИГИЛ в кармане" опирается на широкое использование мобильных гаджетов с выходом в Интернет и социальные сети. Это позволяет идеологам террористической организации активно распространять в данных ресурсах свои пропагандистские материалы – видеоролики, документальные фильмы, видео-проповеди, аудио-призывы, плакаты, посты, тексты и так далее.



Например, если в Сирии на первом этапе своего существования экстремисты выкладывали в Интернете пропагандистские видеоролики, как граждане разных государств, вступающие в организацию, демонстративно сжигали на костре свои паспорта, то позже начали выкладывать ролики, в которых вновь прибывшим боевикам выдаются новые паспорта и в них ставятся штампы с символикой "Исламское государство".



В 2014-м в Сети был выложен англоязычный фильм "Пламя войны" производства студии "Аль-Хайят", в 2015-м появилось видеообращение высокопоставленного таджикского офицера, командира республиканского ОМОН полковника Гулмурода Халимова, перешедшего на сторону "Исламского государства". Уже через год в этой террористической организации он был назначен "министром войны".



- А пропаганда идеологии международных террористических организаций коснулась нашу страну?



- К сожалению, да, коснулась. Помните теракт в Актобе в 2016 году? Ведь этому предшествовало обращение в Интернете в преддверии Священного месяца Рамадан некоего сирийского "шейха" Абу Мухаммада аль Аднани, который на русском языке открыто призывал к вооруженному джихаду.



Опасность этого выступления заключалась в том, что от прежних моделей призыва к акциям против правоохранительных струкутур, так называемой "дагестанской модели поведения террористов", он пошел дальше: призывал своих сторонников к насилию уже против мирного населения. Данное аудиообращение послужило дополнительным эмоциональным толчком к заранее запланированным противоправным действиям членов преступной группировки Дмитрия Танатарова, которые под влиянием призыва "шейха" вышли на улицы Актобе и взяли в руки оружие.



По данным Национального антитеррористического комитета России, в настоящее время в мире действует не менее десяти тысяч интернет-сайтов, активно используемых террористами и вещающих на 40 языках.

Известный американский терролог Габриэль Вейман выделил и проанализировал восемь способов использования Интернета террористами: проведение психологической войны, поиск информации, обучение террористов, сбор денежных средств, пропаганда, вербовка, организация сетей, планирование и координирование террористических действий.



На сегодняшний день наиболее многочисленными являются веб-сайты таких экстремистских исламистских организаций, как "Исламское сопротивление", - "Исламская группа", "Ассоциация распространения ислама", "Халифат", "Сторонники шариата", "Исламское возрождение", "Караваны шахидов", "Пробуждение" и прочее. Все они пропагандируют идеи радикального фундаменталистского ислама и вооруженного джихада. Эти искаженные представления об исламе активно продвигаются и обсуждаются среди молодежи в социальных сетях, в Контакте и других ресурсах.



- Руслан Самарханович, а сами террористы называют себя террористами?



- Нет, они называют себя "борцы за свободу", "бойцы сопротивления", "воины Аллаха"… и таким образом, стремятся повлиять на общественное мнение. Это одна из особенностей террористических сайтов, поэтому они никогда не используют в отношении себя слово "террористы".

- Почему сегодня в сети вербовщиков попадают даже образованные молодые люди, имеющие стабильные источники дохода и материально независимые. Значит, утверждение, что в радикалы идут только из уязвимых слоев населения, испытывающие бедность, нищету – миф?



- Что касается вербовки адептов, то ее методы и способы тоже постоянно совершенствуются, идут в ногу со временем, поэтому в ряды террористических организаций попадают даже образованные молодые люди из состоятельных семей. Радикалы через Интернет создают объединения различных групп по интересам и целям и ведут вербовку.



Специалисты различают три вида вербовщиков: первые просто призывают к исламу, но в их речах проскальзывает призыв к конфликту верующих с государством; вторые открыто призывают к такфиру – обвинению в вероотступничестве и неверии; вербовщики третьей, высшей категории зачастую работают через Интернет и призывают к джихаду.

Например, представитель Аль-Каиды**, идеолог международного терроризма Абу Омар аль-Каиди в своей работе "Искусство отбора" рассказывает о принципах отбора кандидатов, наиболее подходящих к всемирному движению джихада.



По его мнению, процесс вербовки включает три этапа, которые им подробно расписаны в качестве инструкции и руководства к действию. Согласно его наставлениям, на первом этапе контакты с "кандидатом" могут осуществляться посредством Интернета.



Анализируя методики вербовки адептов радикальных групп важно понять мотивацию, побудившую людей выехать, например, на боевые действия в Сирию. Заслуживает внимания исследование мотивации радикалов, проведенное европейскими специалистами Ширазом Майером, директором Института изучения проблем радикализма, и его коллегой Джоном Лейбером. Они выявили ряд мотивов, подвигнувших радикалов вступить в незаконные вооруженные формирования.



Первое - религиозная (точнее, псевдорелигиозная) мотивация – более 90% боевиков. Второе - социальная мотивация (революционное мировоззрение) – "борьба за торжество принципов социальной справедливости" путем построения "исламского государства Халифат". Третье - "адреналиновые наркоманы". Это, как правило, молодые люди, испытывающие зависимость от острых ощущений под влиянием агрессивных компьютерных игр, пропагандирующих "романтику войны", культ вседозволенности и насилия.



- Где готовят исполнителей терактов?



- Опять же через Интернет. Не будем забывать, что для многих террористических группировок Интернет стал также и средством подготовки исполнителей терактов. Для этого предлагаются подробные инструкции о подготовке самодельных взрывных устройств, осуществлении взрывов, о похищении людей и соблюдении правил конспирации, включая методы использования сотовых телефонов и так далее.



Словом, сегодня Интернет существенно изменил коммуникационную сеть террористов. Если ранее это были сети с сильным центральным командным пунктом, то теперь эти командные пункты не просматриваются в силу большого развития сетевого характера этих структур. Интернет активно используется для отправки сообщений тайным способом.



И что немаловажно, наши идеологические оппоненты привлекают харизматичных миссионеров и вербовщиков, способных завладеть вниманием широкой аудитории в соцсетях или эффективно влиять на большие группы граждан при личных встречах.

В качестве примера можно привести осужденного казахстанским судом проповедника салафитской идеологии Куаныша Башпаева, собиравшего своими выступлениями в Интернете большую молодежную аудиторию. Поэтому к любой соответствующей информации и призывам в Сети необходимо подходить очень избирательно, уметь отличать, где правда, а где ложь, где истинная религия, а где манипуляция. Попасть на крючок радикальных и деструктивных религиозных течений сегодня очень легко, а освободиться от этих оков очень тяжело и мы всегда должны помнить об этом и своевременно предупреждать своих близких и родных. Для этого и существуют в Казахстане информационно-разъяснительные группы при Министерстве общественного развития.



ИГ* - запрещенная на территории Республики Казахстан международная террористическая организация.



Аль-Каида** - запрещенная на территории Республики Казахстан международная террористическая организация.



Торгын Нурсеитова Источник - Zakon.kz

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