"Официальный" русский язык неофициально выдавливают из Кыргызстана, - депутат Карамушкина

09:06 13.11.2018

Депутат Карамушкина высказалась об утрате русского языка в Кыргызстане



Депутат парламента КР Ирина Карамушкина высказалась об утрате русского языка в Кыргызстане. Об этом пишет газета "Аргументы и факты".



"Для Кыргызстана русский язык - официальный. Но чиновники продолжают и финансово, и морально продавливать повсеместное внедрение государственного - кыргызского языка. Сопротивляются уже даже кыргызско-говорящие чиновники, когда их заставляют вести доклад только на государственном языке. А в регионах при этом растет желание изучать русский язык. Учителя давно просят министерство образования и науки увеличить часы его преподавания, но, следуя учебной программе страны и депутатским требованиям, такие уроки, наоборот, сократили, русский преподается как один из иностранных. Наши ура-патриоты требуют активнее учить государственный язык, приводя в пример японцев или американцев, некоторые из которых осваивают кыргызский за 3 месяца. Но это крайне недальновидно, так как такая насильственная "киргизация" еще больше подогревает в людях сопротивление или желание уехать из страны. Сейчас к нам приезжает все больше и больше китайских, турецких граждан, в горах на охоте чаще стали появляться жители арабских стран. Мне говорят: "Это же хорошо, туризм развивается, деньги в страну идут!". Но говорящие не хотят замечать, что при этом теряют родных граждан других национальностей, для кого это Родина, а не кусочек туризма", - сказала И. Карамушкина.