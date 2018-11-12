Саудиты сокращают экспорт нефти на полмиллиона баррелей в сутки

09:31 13.11.2018

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ СОКРАЩАЕТ ЭКСПОРТ НЕФТИ НА ПОЛМИЛЛИОНА БАРРЕЛЕЙ

Россия пока не сокращает добычу



На совещании министров ОПЕК+ в Абу-Даби не удалось достичь общего решения о новой стратегии ненфтедобычи после того, как 31 декабря 2018 года закончит свое действие действующая сделка. Саудовская Аравия объявила, что уже с декабря уменьшает поставки нефти на мировой рынок на 0,5 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает ТАСС.



Большинство участников министерского мониторингового комитете склонны поддержать Саудовскую Аравию, и также снизить добычу. Рост добычи в США и новые санкции против Ирана, введенные 5 ноября, привели к снижению цен на нефть.



При подготовке совещания министр энергетики КСА Халед аль-Фалех звонил министру энергетики РФ Александру Новаку с предложением подумать о сокращении добычи нефти в следующем году. Минэнерго провело совещание с представителями российских нефтяных компаний, на котором данное предложение не было поддержано.



На совещании ОПЕК+ Новак заявил, что Россия пока не снижает добычу, но не исключил возможность такого сценария.



В последние месяцы Россия наращивает добычу нефти. Начиная с июня добыча начала расти и достигла рекордных для постсоветского периода 11,4 млн баррелей в сутки.



Следующее совещание министерского мониторингового комитета, на котором стороны должны договориться об объемах добычи в следующем году, пройдет 5-7 декабря в Вене.



12 ноября 2018