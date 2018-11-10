Иранцы смеются над американцами. Исламская республика игнорирует санкции, - А.Халдей

09:52 13.11.2018

Нефть - такой продукт, контрабандой которого можно заниматься открыто и в особо крупных размерах. Все попытки даже такой страны, как США, ограничить экспорт иранской нефти, закончились неудачей. США поторопились с угрожающим требованием к миру немедленно прекратить всякие закупки нефти у Ирана. Нефтяные компании из Ирана ушли, а вот покупатели у Ирана остались. И это понятно - в эпоху кризиса, когда низкая цена нефти лежит в основе работоспособности национальной экономики, не существует способов заставить нефтетрейдеров прекратить выгодный бизнес.



Около десяти иранских танкеров отключили транспондеры - приборы автоматического определения своего положения в пространстве. Теперь их не видно на спутниковых системах навигации и где они находятся - неизвестно. США действуют в стиле "зелен виноград". Вашингтон беспомощно заявляет, что это представляет опасность для судоходства и экологии. О том, что это уничтожает авторитет США, сказано не было. Танкеры ведь плывут не куда-то в неопределенное пространство - они плывут к покупателям. Которые нефть купили и оплатили. И в одночасье отказаться от налаженного канала поставок они не могут, что бы там ни заявляли США.



Поняв, что надо как-то реагировать на происходящее унижение, Штаты устами Майка Помпео спешно заявили, что на самом деле все под контролем и все по плану - просто для восьми стран - Греции, Индии, Китая, Турции, Тайваня, Южной Кореи и Японии выделен некий "переходный период", пока они найдут себе альтернативных продавцов. Аналитики же говорят, что такого количества альтернативной нефти в мире просто нет. Не имеет значения, так это или нет, важно лишь то, что США взяли на грудь то, что им поднять не по силам. И потому вынуждены делать вид, что по пути отдыхают намеренно.



Иранцы же смеются. Президент Ирана Рухани заявил, что Иран мог бы продавать свою нефть в большее количество стран, чем названные восемь. И даже если эта восьмерка прекратит покупки, экспорт нефти Иран не прекратит. В этой безумной попытке США проиграли.



Это неудивительно - учитывая размеры дыр в заборе вокруг торговли нефтью, в которые свободно пролезает даже ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ), торгующий нефтью со всеми, кто этого пожелает, Иран и вовсе невозможно укротить запретами на покупки его нефти. Слишком многие страны хотят этих поставок, и они длятся десятилетиями. Вопрос прост - цена. Возможность играть ценой в конкуренции с арабами делает персидскую нефть конкурентоспособной. Поэтому имитируя покорность США, многие страны не стали сворачивать покупки нефти у Ирана. США уперлись в естественные пределы своей власти.



Сейчас Иран недополучает около 1 миллиарда долларов в месяц из-за санкций. Но падение добычи а Иране незначительное. Было 3,8 млн баррелей, стало 3,3. США оказывает на Иран финансовое давление, стараясь блокировать расчеты. Под санкции попали 700 банков и физических лиц. Портам и судовладельцам так же угрожают. Евросоюз спешно создает систему торговли в обход американских санкций, но не успел ее создать к моменты их введения. Но вопрос в работе и он будет решен. Свести экспорт иранской нефти к нулю у США не получится. И самое главное - никак не получится убрать Иран из Сирии, мягкого подбрюшья Израиля. Что делать в этом случае Штаты не знают.



Военный метод очень опасен. Путь санкционного давления только распыляет ресурсы США и наносит обратный ущерб. В процессе решения этой задачи у США получится не только стимулировать Евросоюз на создание независимой системы международных расчетов, но и на создание армии, эту систему от США охраняющую. Именно об этом недавно заявил президент Франции Эммануэль Макрон. И это не импровизация - Европа уже два года говорит об этом, и к усилиям Германии присоединяется Франция. Значит, процесс пошел. Новый механизм оплаты иранской нефти уже был юридически готов к 4 ноября, хотя физически заработает в начале 2019 года. Сейчас идет поиск страны, которая согласится разместить у себя расчетный центр, работающий против интересов США. Пока основные страны ЕС боятся санкций Вашингтона, но решение будет найдено. Наряду с вопросом размещения идет согласование списка участников и начинается процесс регистрации.



Каждое действие создает противодействие, особенно если приложение силы увеличивается против желания того, к кому она прилагается. Действуя силой, США помогают созданию институтов, выводящих мир из системы безальтернативного господства доллара и банковской системы США. Когда за 5 лет такая система сложится окончательно, у США не станется средств воздействия на мир. Заинтересованности в долларе будет все меньше, а политикой канонерок вассалов не удержишь. Мир расползается на много полюсов, и США крайне болезненно проходят через этот процесс. Но болото засасывает тем сильнее, чем сильнее попавший в него прилагает силу, чтобы из него выбраться. Других путей элиты С ША не видят. Их действительно нет. Эпоха господства США, основанная на долларе, начинает свой закат, и симптомы этого заката мы видим перед своими глазами.



Александр Халдей