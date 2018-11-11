Создать в Азии свою организацию по безопасности предложил Назарбаев

13:12 13.11.2018

Создать в Азии свою организацию по безопасности предложил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, пишет КазТАГ.



"Азии нужна, мне кажется, своя организация коллективной безопасности. Думаю, ее появление – это вопрос времени. Казахстанская инициатива Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в котором сейчас участвуют 30 государств азиатского континента, могла бы стать фундаментом для будущей организации по безопасности и сотрудничеству в Азии", - сказал Н. Назарбаев на пленарном заседании Astana Club во вторник.



По его словам, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и аналогичная организация по Азии вместе могли бы организовать зону безопасности на всем евразийском субконтиненте.



"На пути к реализации этой идеи в качестве первого шага предлагаю провести совместное консультативное заседание ОБСЕ, СВМДА, АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии – КазТАГ) по безопасности. Секретариаты данных организаций могли бы встретиться для сверки позиций. Наше мнение мы доведем официально до тех организаций, о которых мы говорим", - резюмировал Н. Назарбаев.