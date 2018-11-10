Последнее "китайское предупреждение" от Сангтудинской ГЭС-1, - П.Чоршанбиев

15:19 13.11.2018

Последнее "китайское предупреждение" от Сангтудинской ГЭС-1



Пайрав Чоршанбиев



Девятилетнее предупреждение Сангтудинской ГЭС-1, которое актуально по сей день



Ровно девять лет назад руководство Сангтудинской ГЭС-1 впервые официально предупредило таджикские власти о возможном прекращении работы из-за неспособности "Барки точик" оплатить за вырабатываемую станцией электроэнергию. Станция тогда не встала, и работает до настоящего момента, а проблема все еще актуальна.



О проблемах с оплатой со стороны "Барки точик" получаемой от Сангтудинской ГЭС-1 электроэнергии впервые заговорили еще в начале 2009 года, спустя год после запуска первого гидроагрегата станции. Это затрудняло дальнейшие строительные работы на станции.



В середине 2009 года ОАО "Сангтудинская ГЭС-1" даже добивалась взыскать с "Барки точик" долги за полученную электроэнергию в судебном порядке.



13 ноября 2009 года руководство Сангтудинской ГЭС-1 направило письмо на имя премьер-министра Таджикистана Акила Акилова с предупреждением о возможном прекращении выработки электроэнергии с 1 декабря в случае непогашения многомиллионной задолженности.



К началу декабря того года общая задолженность таджикского энергохолдинга перед станцией уже составила 42 млн сомони (около $10 млн по тогдашнему курсу).



После этого стороны вроде договорились, был составлен и согласован график постепенного погашения задолженности. Однако размер задолженностей не сокращался, а наоборот, увеличивался год за годом.



Согласно данным пресс-службы "Сангтудинской ГЭС-1", на начало октября 2018 года таджикский энергохолдинг задолжал компании 1 млрд. 29 млн. сомони ($110 млн.). Размер долга в течение девяти месяцев этого года вырос почти на 234 млн. сомони (около $25 млн.).



Зажатая в рамках станция



Единственным покупателем электроэнергии Сангтуды-1 является "Барки точик", которому с даты пуска первого агрегата гидроузла было поставлено более 20,1 млрд. кВт/ч электроэнергии на общую сумму свыше 2,8 млрд. сомони.



Энергохолдинг смог оплатить только около 63% полученной электроэнергии.



При этом станция не может функционировать на полую мощность из-за неспособности "Барки точик" продавать производимую энергию. К примеру, установленная мощность Сангтудинской ГЭС-1 составляет 670 МВт, однако станция фактически работает в настоящее время на мощности 236 МВт.



Энергохолдинг ежегодно принимает от этой станции до 2,1 млрд кВт/ч электроэнергии, хотя в соответствии с договором купли-продажи годовой объем поставки электроэнергии должен составлять 2,7 млн кВт/ч.



Руководство Сангтудинской ГЭС-1 в прошлом году даже заявило о намерениях по экспорту электроэнергии в обход "Барки точик".



Однако в энергохолдинге тогда отметили, что данный вопрос может быть рассмотрен только после возобновления параллельной работы энергосистемы Таджикистана с ОЭС Центральной Азии.



В чем проблема?



Вырабатываемую электроэнергию Сангтуда-1 поставляет "Барки точик" по цене 2,4 американского цента за каждый киловатт-час. Такая стоимость, по словам руководства таджикского энергохолдинга, является основной причиной образования перед станцией долга, так как средний тариф на электроэнергию в стране составляет чуть более 2 центов.



Производимая этой станцией энергия в летнем периоде экспортируется энергохолдингом в Афганистан по стоимости более 4 центов за каждый киловатт.



Однако существующие линии электропередачи ограничивают объем поставок в эту соседнюю страну. А других таких выгодных внешних рынков сбыта электроэнергии пока не существует.



В результате, станция летом вынуждена осуществлять холостой сброс воды в больших объемах.



В зимнем же периоде, отмечают в "Барки точик", получая от Сангтудиснкой ГЭС-1 электроэнергию по более высокой стоимости, холдинг вынужден продавать ее потребителям по сравнительно низкой стоимости.



"Это приводит к образованию задолженности и, следовательно, к ухудшению финансового положения компании", - подчеркивают в энергохолдинге.



Совместное таджикско-российское дитя



ОАО "Сангтудинская ГЭС-1" является совместным таджикско-российским предприятием, в котором доля России составляет 75% минус 1 акция, а доля Таджикистана - 25% плюс 1 акция.



Первый гидроагрегат ГЭС был введен в строй в январе 2008 года. Церемония торжественного пуска гидроэлектростанции состоялась 31 июля 2009 года. В ней приняли участие президенты России Дмитрий Медведев и Таджикистана Эмомали Рахмон.



Сангтудинская ГЭС-1, установленной мощностью 670 МВт, является пятой ступенью Вахшского каскада ГЭС и входит в тройку крупнейших ГЭС Таджикистана наряду с Нурекской (3000 МВт) и Байпазинской ГЭС (600 МВт).



Станция расположена в Дангаринском районе Хатлонской области Республики Таджикистан, в 110 км к югу от столицы республики - Душанбе.



Данная станция обеспечивает 10% совокупной выработки электроэнергии в республике.