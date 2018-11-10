Могильники Тесинского залива. Российские археологи изучают древние захоронения енисейских кыргызов

15:24 13.11.2018

Российские археологи изучают древние захоронения енисейских кыргызов



Мария ОРЛОВА



Археологи Лаборатории гуманитарных исследований приступили к изучению могильника Тесинский залив - 3 в Хакасии, одного из самых больших времен таштыкской культуры, к носителям которой относятся и енисейские кыргызы. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Новосибирского государственного университета.



Могильник состоит из более чем 80 грунтовых могил. Его обнаружили несколько лет назад, однако раскопки начали только в 2017 году.



Во время экспедиции ученые исследовали три погребения. Несмотря на то что ранее их разграбили, археологи обнаружили хорошо сохранившиеся скелеты, бусины, роговые булавки и фрагменты погребальных масок.



Находки позволили сделать выводы об особенностях таштыкской культуры, погребальных обрядах и обычаях ее носителей. Кроме того, получены сведения о торговых связях, обществе и ювелирном деле населения Минусинской котловины на рубеже эр.



Заведующий Лабораторией гуманитарных исследований НГУ кандидат исторических наук Сергей Скобелев отметил, что могильник уникален в первую очередь необычно большими размерами, что может говорить о длительном и постоянном проживании здесь на рубеже эр крупной группы таштыкского населения.



"Могильные ямы имели необычно большую глубину для данной культуры. Обнаруженные в них деревянные сооружения демонстрируют высокий уровень плотницкого мастерства, в том числе владение техникой сбора деревянных деталей. Это позволяет говорить о том, что налицо явные признаки оседлости, соответственно, бытующее ныне в истории региона представление о населении того времени как кочевом неверно. С учетом важности данного памятника для археологии региона в 2019 году работы на нем продолжат", - отметил он.