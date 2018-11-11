Известный узбекский журналист Бобур Комилов скончался в Турции

18:26 13.11.2018

Известный теле и радиоведущий Бобур Комилов, в последние годы работавший главой Информационного офиса ООН в Узбекистане, скончался после продолжительной болезни, сообщает Gazeta.uz.



Бобур скончался от болезни, с которой он боролся несколько лет. Пару дней назад журналист отбыл в Турцию для лечения, но увы врачам не удалось его спасти.



По информации сотрудников системы ООН в Ташкенте, 34-летний Бобур Комилов будет похоронен на родине в Сурхандарьинской области.



Бобур Комилов работал в новостной программе "Давр" телерадиоканала "Ешлар", газете Uzbekistan Today, был автором радиопередач. Окончил магистратуру (международная журналистика) Университета Сити в Лондоне.



Многочисленные коллеги и друзья запомнят его жизнерадостным, открытым человеком и преданным своему делу профессионалом.