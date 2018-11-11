Назарбаев: "Мы не чувствуем никакого нажима со стороны Китая"

21:50 13.11.2018

У Китая есть средства, он помогает развиваться странам и видеть в этом опасность захвата - прихвата? Я не вижу такой сейчас возможности - Президент.



Нурсултан Назарбаев высказал недоумение отношением правительства США к Китаю во время пленарного заседания "Астана Клуб" в столице Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.



"Мне, например, непонятен этот посыл, почему такая конфронтация идет (между США и Китаем – от авт.). Кто-то сказал, что Китай - это континент, который хочет представиться государством, - сказал президент Казахстана. - Китай - это цивилизация, которая хочет представиться народом. Если что, мы самый близкий сосед Китая, с которым у нас 1700 километров границы. И мы не чувствуем никакого наступления, никакого нажима, никакого патернализма и так далее".

Более того, по его словам, когда началась антиглобализационное движение, предложение "Шелковый путь: Один пояс - один путь" стало альтернативой. При реализации программы глобализация все равно происходит, ведь в ней участвует больше 60 государств мира, которые с удовольствием присоединились.



"У Китая есть средства, он помогает развиваться странам и видеть в этом опасность захвата- прихвата? Я не вижу такой сейчас возможности. От кого это может исходить? Не понимаю", - заключил глава Казахстана.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание на внутренние проблемы Китая. Так, например, проблемы государству создает сельское население, которое мигрирует в города.



"Я часто встречаюсь с председателем Си Цзиньпином, мы откровенно разговариваем на эти темы. Никакой мысли об экспансии у Китая нападать на другие территории нет. Наоборот, им нужно развитие, спокойная жизнь, чтобы наладить внутри себя, наладить технологический рост в государстве, развитие. Почему считается, что он (Китая. – Авт.) захватывает морские территории? Эти споры были всегда. Спорные острова были всегда, с Вьетнамом споры всегда были, с Японией всегда были", - продолжил глава государства.

При этом президент Казахстана отметил, что не является экспертом, не хочет вставать ни на чью сторону и никого не защищает. А конфронтация - результат общей потери доверия между странами, которая невыгодна всему человечеству.



"Мы здесь встретились с вами для того, чтобы посоветоваться, обменяться мнениями, высказать свою позицию, как этот вопрос решить. Если эта конфронтация будет продолжаться, ну, на грани балансироваться, где-нибудь какая-нибудь ошибка может привести к большой катастрофе, поэтому надо вовремя остановиться. И переходить к диалогу", - подытожил он.

Татьяна Ковалева, Астана