Умерла сестра настоящего Елбасы - Сара Ахмедовна Кунаева

21:59 13.11.2018

На 91-м году умерла сестра Динмухамеда Кунаева

Прощание состоится в Алматы.



13 ноября в Алматы скончалась Сара Ахмедовна Кунаева, младшая сестра бывшего первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева. Об этом Sputnik Казахстан сообщил друг семьи - заслуженный летчик Казахстана Макаш Абишев.



Прощание с Сарой Ахмедовной состоится 14 ноября, в 11.00 по адресу: Пушкина, 50.



Сара Кунаева была младшей сестрой Динмухамеда Кунаева, она скончалась на 91-м году жизни. В возрасте 17 лет в 1944 году она пошла работать на Центральной телеграф города Алма–Аты, где работала в отделе отправки телеграмм. В 1946 году поступила в Алма-Атинский медицинский институт, который закончила в 1953 году. После окончания поступила в аспирантуру Института Микробиологии к профессору Жуматову Хамзе Жуматовичу. Сара Ахмедовна подавала большие надежды, но после замужества и рождения двух дочерей научную деятельность пришлось оставить. С 1956 года Кунаева работала в бактериологической лаборатории поликлиники Совмина КазССР.



Динмухамед Ахмедович Кунаев - знаменитый советский партийный и государственный деятель. Дважды занимал пост первого секретаря центрального комитета Компартии Казахской ССР (1960-1962, 1964-1986), работал членом Политбюро ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР. Трижды Герой Социалистического Труда, автор более 100 научных трудов. Академик Академии наук Казахской ССР. Динмухамед Кунаев скончался в августе 1993-го в возрасте 81 года.