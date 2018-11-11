 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 13.11.2018
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22:30  Уточнение баланса. Чего ждать от нового Конгресса Трампу и демократам, - А.Наумов
22:23  Узбекистан разработал собственную космическую программу
22:20  Кто возглавит Казахстан после Назарбаева? Список потенциальных преемников, - The Diplomat
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21:50  Назарбаев: "Мы не чувствуем никакого нажима со стороны Китая"
18:26  Известный узбекский журналист Бобур Комилов скончался в Турции
17:43  США, Россия и Китай отказываются поддержать инициативу Франции в области кибербезопасности -The Telegraph
15:37  Таджичка Аниса Сабири получила приз за лучшую режиссуру на фестивале в Нью Йорке
15:24  Могильники Тесинского залива. Российские археологи изучают древние захоронения енисейских кыргызов
15:19  Последнее "китайское предупреждение" от Сангтудинской ГЭС-1, - П.Чоршанбиев
13:12  Создать в Азии свою организацию по безопасности предложил Назарбаев
09:52  Иранцы смеются над американцами. Исламская республика игнорирует санкции, - А.Халдей
09:31  Саудиты сокращают экспорт нефти на полмиллиона баррелей в сутки
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08:23  Оппозиция в Сирии подняла новое знамя, - А.Шарковский
07:27  Украинский газовый бунт, - А.Зубченко
06:08  Израиль и арабы Газы обмениваются массированными ракетными ударами
04:15  Макрон пожамкал Трампа за коленку. Мужская дружба
00:50  В ДНР и ЛНР выбрали глав республик - Пушилина и Пасечника
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Понедельник, 12.11.2018
23:59  В Таджикистане задержана группа боевиков, готовивших теракт против российской военной базы
23:22  Интерпол подтвердил отмену розыска узб-оппозиционера Мухаммада Салиха
20:18  Россия возвращается в большую афганскую игру, - Le Temps
19:39  Навстречу своим. Сергей Шаргунов о боли желающих быть с Россией
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15:29  Мир против японских генералов. История Токийского процесса
15:22  Казашка Асем Есенгельдиева стала "Miss Asia 2018" (видео)
15:00  Как танкист из Татарстана С.Коновалов в одном бою сжег 19 фашистских "панцирей" (история)
11:47  О "Большом брате" и цифровом империализме, - Д.Минин
11:35  Бывший вице-министр КазКультуры Мусин осужден за кражу в пабе из дамской сумочки
11:00  Композитор-песенник Ибрагим Жунусов поедет послом Киргизии в Узбекистан
10:56  В Бишкекском Ботсаду найден повесившимся(?) внук экс-главы Верховного Совета Медеткана Шеримкулова
10:16  Кровавый Худжанд. 47 заключенных и два охранника погибли при подавлении бунта в колонии на севере Таджикистана
09:30  Первое столкновение ВМС США и КНР: Победа за Пекином
09:22  В Палермо обсудят будущее Ливии. В конференции не будет участвовать маршал Хафтар, - Р.Мустафин
09:14  Почему Россия делает ставку на Башара Асада. Дамаск меняет баасистскую идеологию на культ "светского ислама"
09:13  Раскол в Белом доме осложняет возможность договориться с Китаем, - В.Скосырев
08:54  Россия и США перетягивают всемирную паутину
08:48  О роли табличности в истории, - репортаж А.Колесникова с церемониальной встречи в Париже
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Воскресенье, 11.11.2018
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19:08  Выборы в ДНР и ЛНР поразили явкой
15:19  Иордания: идеал для исламистов, - А.Карпов
15:12  Ливанская крепость Триполи (по-арабски ТарАбулюс), - П.Густерин
15:11  Глобальный конфликт неизбежен, - Диана Кади
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    Узбекистан   | 
Узбекистан разработал собственную космическую программу
22:23 13.11.2018

Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов сообщил, что республика разработала собственную космическую программу. По его словам, узбекское правительство изучило международный опыт и "написало программу, где все пошагово расписано", передает Интерфакс.

В настоящее время Узбекистан наращивает международное сотрудничество в этой сфере, в том числе с Россией и европейскими странами, отметил дипломат.

Весной нынешнего года сообщалось, что "Роскосмос" предложил Узбекистану совместные проекты в разработке спутников, а также сотрудничество в сфере мониторинга космического мусора и дистанционного зондирования земли.

Источник - ca-news.org
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