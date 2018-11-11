Узбекистан разработал собственную космическую программу

22:23 13.11.2018

Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов сообщил, что республика разработала собственную космическую программу. По его словам, узбекское правительство изучило международный опыт и "написало программу, где все пошагово расписано", передает Интерфакс.



В настоящее время Узбекистан наращивает международное сотрудничество в этой сфере, в том числе с Россией и европейскими странами, отметил дипломат.



Весной нынешнего года сообщалось, что "Роскосмос" предложил Узбекистану совместные проекты в разработке спутников, а также сотрудничество в сфере мониторинга космического мусора и дистанционного зондирования земли.