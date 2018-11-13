Уточнение баланса. Чего ждать от нового Конгресса Трампу и демократам, - А.Наумов

22:30 13.11.2018 Продолжающийся конфликт в Демократической партии, фактический иммунитет от импичмента, лояльность нового состава Сената и возможность дальше перекраивать судебную систему США делают Трампа одним из основных победителей промежуточных выборов 2018 года

Главным сюрпризом промежуточных выборов 2018 года в США стало то, что они не преподнесли особых сюрпризов. Несмотря на бурную кампанию, когда голосование часто подавали чуть ли не как последний шанс спасти страну от тирании, результаты оказались довольно заурядными. Демократы взяли под контроль Палату представителей, но незалеченные раны провального для партии 2016 года сразу очертили линии возможного раскола в будущем, а власть республиканцев в Сенате, по-видимому, лишь окрепла.



В числе основных победителей оказался и Дональд Трамп: он получил практически иммунитет от импичмента, возможность продолжать многие из своих начинаний и самое главное – ощутимый шанс переизбраться в 2020 году.



Раскол народовластия

"Нынешние промежуточные выборы – самые важные в новейшей истории страны. Пожалуйста, идите и голосуйте, чтобы мы могли сменить вектор движения страны в сторону справедливости – экономической, социальной, расовой и экологической", – призывал своих сторонников Берни Сандерс, крестный отец несостоявшейся американской социал-демократической революции.



"Эти выборы не о политике и не о партиях, они о принципах демократии, о долгосрочной состоятельности американской республики. Эти выборы определят, станет ли популизм трамповского извода новой нормой", – писал политолог Брайан Клаас. "Мы можем потерять все. Мы можем потерять нашу страну", – вторил ему журналист Леонард Питтс-младший.



На фоне всех этих тревожных призывов итоговый результат голосования выглядит на удивление обычно и характерен скорее для очередных промежуточных выборов, а не для финальной битвы между приспешниками тирана и борцами за свободу в белых плащах. В сухом остатке республиканцы сохранили большинство в Сенате (вполне возможно, что они его даже увеличат, когда в Аризоне и Флориде пройдет пересчет голосов, а в Миссисипи – второй тур выборов), а демократы получили контроль над Палатой представителей.



Еще Республиканская партия уступила несколько губернаторских кресел, в Палату представителей впервые попали две женщины-мусульманки, две женщины – представительницы индейских племен и даже рекордно молодая 29-летняя демократическая социалистка Александрия Окасио-Кортез, еще год назад работавшая за барной стойкой. Впервые в истории открытый гей (заявивший о своей ориентации до выборов) занял губернаторское кресло в Колорадо. Но общий итог все равно неумолим: "синей волны" (цвет демократов), о которой так долго твердили сторонники демократов, не случилось.



Теперь демократам предстоит доказывать своим избирателям, что те не зря шли на избирательные участки, в некоторых случаях проводя по нескольку часов в очередях. Выборы 2018 года обострили раскол, который наметился в Демократической партии еще два года назад.



Тогда Хиллари Клинтон, на которую делали ставку властные элиты и влиятельные финансовые круги, противостояла демократическому социалисту Берни Сандерсу – однозначному кумиру молодежи и прогрессивного крыла Демпартии, в гонке за право пойти на выборы от Демократической партии. Сандерс в 2016 году оказался популярнее среди американцев в возрасте от 17 до 29 лет, чем Клинтон и Трамп, вместе взятые.



Но опыт и деньги одолели юношеский максимализм и напор: Клинтон выиграла внутрипартийные выборы. Как впоследствии выяснилось, дело было не совсем чисто: соратники бывшей первой леди фактически поставили партию в финансовую зависимость и вынудили ее работать на них, в чем призналась глава штаба Демократической партии.



В итоге 10% сторонников Сандерса во время президентских выборов поддержали не Клинтон, которая, по их ощущениям, украла победу у их кандидата, а Трампа, выигравшего выборы, к немалому удивлению почти всех экспертов и политологов.



С тех пор Демократическая партия находится в кризисе и поиске своего собственного внутреннего "я". Причины поражения в 2016 году, виновники этого поражения, путь вперед после этого поражения – ничто так и не было до конца названо и сформулировано.



У партии сейчас нет ни общепризнанного лидера, ни программы, ни даже конкретной идеологии. Проведенное летом 2017 года социологическое исследование показало: большинство американцев считают, что демократы в первую очередь объединены идеей противостояния Трампу, и уже потом – собственными убеждениями.



Успех Сандерса в 2016 году вдохнул новую жизнь в американских социал-демократов – движение "Демократические социалисты Америки". Если до президентских выборов число участников движения не превышало шесть с половиной тысяч, то к ноябрю 2018-го выросло в восемь раз, до 52 тысяч человек. На выборах 2018 года сорок кандидатов от демократических социалистов прошли во власть на федеральном, региональном и муниципальном уровне. Главной победой движения стали кресла в Палате представителей для Окасио-Кортес и палестино-американки Рашиды Тлаиб, которые, естественно, шли во власть от демократов.



Если заглянуть в устав движения, там можно найти пассажи об имманентном классовом конфликте в США, необходимости экономического планирования, справедливого распределения ресурсов и народного контроля над средствами производства. Такого рода лексика вряд ли найдет понимание у сверхбогатых доноров Демократической партии и вообще ее либерального, умеренного крыла.



Одной из главных задач нового состава Палаты представителей станет попытка провести реформу здравоохранения. Метящая в спикеры "традиционная" демократ Нэнси Пелоси предлагает ограничиться тем, чтобы улучшить обамовский закон, который пытались, но не смогли отменить республиканцы за два года у власти. Но множество рядовых демократов Палаты представителей, в том числе из нового призыва, например Окасио-Кортес, выступают за всеобщее медицинское страхование.



Во многом из-за этого вопроса в рядах демократов зреет восстание против истеблишмента – больше двадцати нынешних и будущих конгрессменов-демократов заявили, что не поддержат кандидатуру Пелоси на пост спикера. Они недовольны закостенелостью политической структуры и отсутствием возможности продвинуться выше: начиная с 2002 года Пелоси и конгрессмен Стэни Хойер, сменяя друг друга, руководят партией в Палате представителей. О нежелании видеть Пелоси на посту спикера говорят и рядовые демократы.



Чтобы стать спикером (и, собственно, начать выполнять демократическую повестку), Пелоси нужно больше половины голосов, и пока основной гарантией ее победы остается отсутствие серьезных конкурентов. Но открытое противодействие ее избранию и уклончивая позиция многих будущих конгрессменов-демократов сулят возможность полноценного конфликта, который вновь расколет партию, как это было в 2016 году.



Сейчас клеем для либерального и социалистического крыла партии стала антитрамповская риторика, но с января 2019-го демократам предстоит не только критиковать, но и самим пытаться предложить американцам определенное видение будущего. Если они смогут сгладить, казалось бы, неразрешимые противоречия между центристами и левыми, то у них есть шансы на деле доказать свою состоятельность. Если же нет – путь Трампа ко второму сроку вполне может стать легким и непринужденным.



Следы величия

Сам Трамп прикладывает все усилия, чтобы даже в случае поражения через два года оставить на лице Америки несмываемый след своего президентства. После нынешних выборов ему можно не бояться отрешения от власти – даже если демократы в Палате представителей простым большинством голосов объявят ему импичмент, дело перейдет в ведение Сената, который должен двумя третями голосов объявить его виновным. Такой вариант развития событий практически исключен.



Теперь Трамп может сосредоточиться на своем фирменном способе управления страной – переделке ее судебной системы. С первых месяцев своего президентства он начал активно заполнять вакансии судей. В прессе широко обсуждались два новых судьи Верховного суда – Нил Горсач и Бретт Кавано, однако высшая судебная инстанция рассматривает менее 2% всех поступающих дел (в среднем 80 из 7–8 тысяч).



Поэтому чаще всего финальным арбитром для многих американцев по делам о правильном применении того или иного закона становится один из тринадцати апелляционных судов, в которых работают 167 судей. За два года правления Трампу при поддержке Сената удалось назначить в них 29 новых судей – такой прыти не показывал еще ни один американский президент. Всего на его счету 84 судьи разных уровней.



Злая ирония для демократов кроется в том, что опосредованно именно они позволили Трампу начать переделывать судебную систему страны под себя. В 2013 году демократы, недовольные несговорчивостью республиканцев, не желавших утверждать кандидатов президента Обамы, пошли на крайние меры: снизили число необходимых в Сенате голосов для утверждения судьи с 60 до 51 – простого большинства. Они, правда, сделали исключение для судей Верховного суда, но в 2017 году его отменили уже республиканцы, столкнувшись с нежеланием демократов утверждать Нила Горсача.



Учитывая, что судьи назначаются на свои должности пожизненно, а нынешний президент старается номинировать судей помоложе (средний возраст – 49 лет), наследие Трампа в Соединенных Штатах будет ощущаться не одно десятилетие.



Продолжающийся конфликт в Демократической партии, фактический иммунитет от импичмента, лояльность нового состава Сената и возможность дальше перекраивать судебную систему США делают Трампа одним из основных победителей промежуточных выборов 2018 года.



Кроме того, несмотря на растущую поляризацию американского общества и жесткую критику президента в крупнейших СМИ, дела в американской экономике под руководством Трампа идут все лучше, а уровень его одобрения – 42% – вполне сравним с рейтингами его предшественников на этом этапе президентства. Все вместе это дает немалые основания для того, чтобы и следующие выборы в 2020 году стали для Трампа удачными.



Алексей Наумов

13.11.18 Источник - Carnegie.ru

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