 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 13.11.2018
22:42  Кибервойна, Трамп и Макрон, - Le Figaro
22:30  Уточнение баланса. Чего ждать от нового Конгресса Трампу и демократам, - А.Наумов
22:23  Узбекистан разработал собственную космическую программу
22:20  Кто возглавит Казахстан после Назарбаева? Список потенциальных преемников, - The Diplomat
21:59  Умерла сестра настоящего Елбасы - Сара Ахмедовна Кунаева
21:50  Назарбаев: "Мы не чувствуем никакого нажима со стороны Китая"
18:26  Известный узбекский журналист Бобур Комилов скончался в Турции
17:43  США, Россия и Китай отказываются поддержать инициативу Франции в области кибербезопасности -The Telegraph
15:37  Таджичка Аниса Сабири получила приз за лучшую режиссуру на фестивале в Нью Йорке
15:24  Могильники Тесинского залива. Российские археологи изучают древние захоронения енисейских кыргызов
15:19  Последнее "китайское предупреждение" от Сангтудинской ГЭС-1, - П.Чоршанбиев
13:12  Создать в Азии свою организацию по безопасности предложил Назарбаев
09:52  Иранцы смеются над американцами. Исламская республика игнорирует санкции, - А.Халдей
09:31  Саудиты сокращают экспорт нефти на полмиллиона баррелей в сутки
09:06  "Официальный" русский язык неофициально выдавливают из Кыргызстана, - депутат Карамушкина
08:45  Как не стать "министром войны". Вербовка джихадистов, - Р.Иржанов
08:23  Оппозиция в Сирии подняла новое знамя, - А.Шарковский
07:27  Украинский газовый бунт, - А.Зубченко
06:08  Израиль и арабы Газы обмениваются массированными ракетными ударами
04:15  Макрон пожамкал Трампа за коленку. Мужская дружба
00:50  В ДНР и ЛНР выбрали глав республик - Пушилина и Пасечника
00:48  Писательница из Таджикистана Гульсифат Шахиди стала финалистом литературного фестиваля Open Eurasian Festival & Book Forum
Понедельник, 12.11.2018
23:59  В Таджикистане задержана группа боевиков, готовивших теракт против российской военной базы
23:22  Интерпол подтвердил отмену розыска узб-оппозиционера Мухаммада Салиха
20:18  Россия возвращается в большую афганскую игру, - Le Temps
19:39  Навстречу своим. Сергей Шаргунов о боли желающих быть с Россией
15:33  Русский язык в Киргизии (ответ г-же Москальковой), - С.Чериков
15:29  Мир против японских генералов. История Токийского процесса
15:22  Казашка Асем Есенгельдиева стала "Miss Asia 2018" (видео)
15:00  Как танкист из Татарстана С.Коновалов в одном бою сжег 19 фашистских "панцирей" (история)
11:47  О "Большом брате" и цифровом империализме, - Д.Минин
11:35  Бывший вице-министр КазКультуры Мусин осужден за кражу в пабе из дамской сумочки
11:00  Композитор-песенник Ибрагим Жунусов поедет послом Киргизии в Узбекистан
10:56  В Бишкекском Ботсаду найден повесившимся(?) внук экс-главы Верховного Совета Медеткана Шеримкулова
10:16  Кровавый Худжанд. 47 заключенных и два охранника погибли при подавлении бунта в колонии на севере Таджикистана
09:30  Первое столкновение ВМС США и КНР: Победа за Пекином
09:22  В Палермо обсудят будущее Ливии. В конференции не будет участвовать маршал Хафтар, - Р.Мустафин
09:14  Почему Россия делает ставку на Башара Асада. Дамаск меняет баасистскую идеологию на культ "светского ислама"
09:13  Раскол в Белом доме осложняет возможность договориться с Китаем, - В.Скосырев
08:54  Россия и США перетягивают всемирную паутину
08:48  О роли табличности в истории, - репортаж А.Колесникова с церемониальной встречи в Париже
08:38  Хорошая власть - мертвая власть. Почему в Америке мертвый сутенер смог выиграть выборы
08:29  Закат национального государства, - Мих.Лунин
Воскресенье, 11.11.2018
19:44  Экс-министр соцразвития Киргизии Алымкулов установил памятник... самому себе
19:08  Выборы в ДНР и ЛНР поразили явкой
15:19  Иордания: идеал для исламистов, - А.Карпов
15:12  Ливанская крепость Триполи (по-арабски ТарАбулюс), - П.Густерин
15:11  Глобальный конфликт неизбежен, - Диана Кади
12:31  После выборов в Конгресс Трамп скорее жив, чем мертв, - Дм.Минин
12:30  Иран отключен от системы СВИФТ – что дальше? - В.Катасонов
12:26  В Германии раскрыли заговор военных: неонацисты готовили политические убийства
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Кибервойна, Трамп и Макрон, - Le Figaro
22:42 13.11.2018

13 ноября 2018 г.
Рено Жирар | Le Figaro

Макрон присоединился к мнению своего американского коллеги о необходимости активизации европейских усилий по обеспечению обороны. Однако французский президент также настаивал на неотложности европейской стратегической автономии. В частности, это касается такой новой и важнейшей сферы, как кибероборона, пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

На новом поле сражений, коим является кибервойна, Эммануэль Макрон ведет себя, как Шарль де Голль в ядерной сфере. Он отдает приоритет укреплению возможностей Управления по киберобороне (которое в штабе вооруженных сил называют Comcyber), говорится в статье.

В то же время французский президент в понедельник 12 ноября на Форуме по управлению интернетом в ЮНЕСКО представил "призыв Парижа к доверию и безопасности в киберпространстве", отмечает автор статьи.

Такое заявление получило поддержку со стороны крупных компаний по информационным технологиям и многих государств, за показательным исключением США, России и Китая... Это кодекс поведения, который можно сравнить с Женевской конвенцией 1949 года о защите гражданского населения во время войны. Речь идет о защите всех гражданских участников от "опасных действий в сети". Среди прочих опасных действий следует выделить два примера, уже имевших место: взлом систем распределения электроэнергии и попытки вмешательства в электоральные процессы, указывает Жирар.

Во времена холодной войны американцы, русские и китайцы не могли непосредственно противостоять друг другу из-за риска ядерной эскалации, они сражались через "марионеток" (вьетнамцев, ангольцев, афганцев и т.д.). Сегодня нелетальная кибервойна становится излюбленным наступательным приемом для великих держав, комментирует обозреватель.

США долго пребывали в иллюзии, что их господство в киберпространстве является вечным благодаря силе их многонациональных корпораций по информационным технологиям и гигантским мощностям Агентства национальной безопасности. Их пробуждение оказалось весьма болезненным в 2012 году, когда они констатировали, что Ирану удалось создать помехи в информационных системах больших банков на Уолл-стрит, в отместку за подрывные действия в 2010 году в отношении иранских центрифуг по обогащению урана, осуществленные посредством американо-израильского вируса Stuxnet. Слишком поздно осознав размах китайского промышленного шпионажа, президент Обама в сентябре 2015 года добился от президента Си Цзиньпина обязательства прекратить подобную практику на государственном уровне. Торговая война, запущенная весной 2018 года Трампом, сделала китайское обязательство недействительным, напоминает автор статьи. Страдания американцев стали невыносимыми, когда в 2016 году они заметили, что русские сумели взломать сервера Демократической партии и директора избирательного штаба Хиллари Клинтон, чтобы распространить их секреты по социальным сетям прямо накануне президентских выборов во вторник 8 ноября.

Россия, подвергнутая санкциям, рассматривает кибернаступления как средство восстановления соотношения сил с США, с видом на все еще ожидаемое двустороннее соглашение, заключает Жирар.

Источник: Le Figaro

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542138120
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Конечные цены товарного газа с 1 января будут снижены на 6-15%
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2018 года №733
- "Человек важнее"
- В Минэнерго решают вопрос о дальнейшем пребывании на посту вице-министра Анатолия Шкарупы
- Казахстанская делегация во главе с Министром по инвестициям и развитию РК Женисом Касымбеком посетила КНР
- Кадровые перестановки
- Дархан Калетаев и Нуртай Абыкаев встретились с соотечественниками в Турции
- Казатомпром успешно разместил ценные бумаги на Лондонской Фондовой Бирже
- Касательно распространения информации о переносе областного центра
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  