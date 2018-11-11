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|Круизный лайнер "Петр Великий" будет курсировать между Актау и Астраханью
00:45 14.11.2018
Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов в рамках XV форума межрегионального сотрудничества РК и РФ в Петропавловске рассказал о перспективах сотрудничества с Казахстаном.
"На астраханском судостроительном заводе "Лотос" сейчас строят круизный лайнер "Петр Великий", что в перспективе позволит связать морские порты Астрахани и Актау. Это будет способствовать росту туристской и инвестиционной привлекательности наших стран. Поэтому уже сейчас необходимо особое внимание уделять развитию портовой инфраструктуры", – отметил в своем выступлении Сергей Морозов.
В числе приоритетных задач для развития туризма он назвал повышение доступности международных пассажирских перевозок и наземными видами транспорта. Жители Казахстана наверняка оценят этот шаг, так как ежегодно Астраханскую область посещают тысячи туристов из этого государства. Кто-то приезжает в регион с культурно-познавательной миссией, а некоторые выбираются заграницу, чтобы пройти лечение в местных клиниках, оснащенных самым современным медицинским оборудованием. К примеру, в 2017 году за медпомощью к астраханским врачам обратились более четырех тысяч граждан Казахстана.
Вопросы развития взаимоотношений с Астраханской областью особо отметил и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, акцентировав внимание на развитии морских круизов на Каспии и медицинского туризма.