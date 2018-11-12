Пополнение у "бир-боликов". В КырПарламент пришел песочный олигарх Тагаев

07:41 14.11.2018

Вместо Аскарбека Шадиева. Новый депутат Жогорку Кенеша принял присягу



Новый депутат Жогорку Кенеша Эрмамат Тагаев принял присягу. Церемония состоялась сегодня на заседании парламента.



Эрмамат Тагаев - представитель фракции "Бир Бол". Он пришел вместо сбежавшего из страны Аскарбека Шадиева. Он, напомним, написал заявление о выходе из фракции. ЦИК лишил его депутатских полномочий.



Эрмамат Тагаев до прихода в Жогорку Кенеш активно занимался бизнесом и являлся одним из владельцев ОсОО "Исфайрам ЛТД", которое занимается добычей песка и гравия.