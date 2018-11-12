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Россия и Турция снова на грани столкновения. Операция в Идлибе возобновилась
08:51 14.11.2018

Любовь Шведова

Материал комментируют:
Эндер Имрек

Пока в Женеве и в Астане размышляют над тем, как бы найти общий язык по вопросу создания устраивающего всех списка членов так называемого Конституционного совета Сирии, в самой Сирии никто даже не задумывается о мире. Нет, конечно, гуманисты и здесь найдутся, но в современной обстановке их голоса еще долго не будут услышаны. Те же люди, что имеют хоть какое-то влияние внутри республики, так или иначе участвуют в войне.

Например, на юго-востоке страны еще живо Исламское государство*. Оно почти все потеряло в результате наступления своих противников и было загнано на самый край восточной провинции Дэйр-эз-Зор. Долгое время террористов, продолжавших верить в успех своего дела, никто не трогал. И это позволило им прочно обосноваться вдоль восточного берега Евфрата на небольшом участке. Боевики, кстати, тоже особенно никак не проявляли себя - они почти не атаковали и даже информационная активность резко сократилась. Но вот Вашингтон решил приступить к захвату "последнего оплота" (сколько их уже таких было - авт.) ИГИЛ. Атаки на Хаджин посыпались одна за другой, на него даже пропагандистские листовки сбросили незадолго до финальной стадии операции. Однако что-то пошло не так. Хаджин не пал, а боевики перешли в контрнаступление и отобрали у курдов с американцами десяток населенных пунктов. Теперь они воюют друг с другом без конца - игиловцы забрались гораздо севернее Хаджина и пытаются отбить некогда принадлежавшие им нефтяные поля. Разумеется, их пытаются остановить. Кроме того, на ирако-сирийской границе так же идут бои, только здесь с псевдохалифатом борются иракские вооруженные формирования. От этого каждый день гибнут люди, и ни о каком Конституционном совете здесь никто даже не думает.

То же самое происходит в другой части Сирии - на северо-западе. Северное и северо-восточное Алеппо никак не могут поделить между собой турки, работающие в тандеме с Сирийской свободной армией, и курды, которым покровительствуют США. Недавно боевые действия возобновились по инициативе Анкары, несмотря на согласие американцев впустить турецкие патрули в окрестности давно оспариваемого Манбиджа. При этом недалеко от столицы обозначенной провинции периодически случаются столкновения курдов с проправительственными силами, а так же других оппозиционеров с последними.

Но сложнее всего здесь дела обстоят с провинцией Идлиб, которую Россия и Турция договорились спасти из кризиса мирным путем. На бумаге, видимо, все выглядело здорово, но при реализации замысла все стороны столкнулись с тяжелыми препятствиями.

Турция не смогла уговорить всех оппозиционеров и террористов отойти подальше от позиций Сирийской арабской армии, не смогла она и заставить их сдать тяжелое вооружение. Некоторые, конечно, пошли на сделку, но многие отказались сотрудничать. А если говорить за Хайят Тахрир аш-Шам, контролируемую Джебхат ан-Нусрой**, то она и вовсе объявила о продолжении войны, невзирая ни на какие договоры Эрдогана с Путиным. Что ж, свое обещание террористы сдержали. Последние недели Фронт ан-Нусра воюет, причем воюет со всеми, кто им не друг, но предпочитает все же нападать на правительственные территории. Сирийские военные многократно поднимали этот вопрос, и обращали внимание своих российских и иранских коллег на то, что условия сочинского договора не выполняются и демилитаризованная зона вряд ли будет создана в таких условиях, во всяком случае, демилитаризованной ее вряд ли можно назвать. В итоге Дамаск вынужден был предпринять меры. Поначалу ответ был скромным - лишь отражение сухопутных атак террористов, но со временем возобновились артиллерийские удары по Идлибу. И сейчас они наносятся очень часто. Разумеется, в таких условиях вряд ли будет работать какое-то мирное соглашение.

Турецкий эксперт Эндер Имрек опасается, что сложившаяся ситуация может привести к появлению разногласий между Москвой и Анкарой.

- Джебхат ан-Нусра и ее союзники нападают как на тех, кто находится за пределами Идлиба, так и на тех, кто с ними соседствует в Идлибе. Они не поддерживают стремление сторон к миру и всех, кто придерживается обратного, они считают врагами. От этого страдают мирные жители, страдают сторонники мира. К тому же это очень опасно тем, что провоцирует стороны на агрессию. Режим уже начал атаковать при помощи авиации Идлиб. Из-за недостатка информации удары зачастую приходятся на районы, к которым Джебхат ан-Нусра не имеет отношения. То есть ударам подвергается оппозиция, в том числе те, кто согласовал с Турцией процедуру создания демилитаризованной зоны. И агрессия передается по цепочке. На эти атаки оппозиция рано или поздно ответит, если уже не приступила к этому. Это может создать недопонимание между Россией и Турцией. Получается, что каждый может обвинить другого, что он не может гарантировать выполнение закрепленных в договоре обещаний. Тогда соглашение бессмысленно и неэффективно. Кончится это, вероятно, очень плохо, и дела точно будут хуже, чем были в сентябре.

"СП": - Что вы имеете в виду?

- Скорее всего, начнутся тяжелые бои. Будет намного лучше, если этого удастся избежать. В этом смысле для России и Турции было бы очень полезно приступить к выполнению давно анонсированной военной операции против террористических групп, отказавшихся придерживаться условий сделки. Операция против Джебхат ан-Нусры сейчас очень важна - она спасет мир в этом регионе и даст людям надежду на мирное преодоление существующего кризиса.
* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

* Группировка "Джебхат ан-Нусра" (она же Фронт ан-Нусра) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542174660
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