Ливия не хочет мириться в Сицилии. Стороны остались при своих, - "Къ"

08:58 14.11.2018

Ливия осталась при своих мнениях

Стороны конфликта выслушали на сицилийской конференции призывы к диалогу



В сицилийском Палермо во вторник завершилась международная конференция высокого уровня по урегулированию конфликта в Ливии. Российскую делегацию возглавлял премьер-министр Дмитрий Медведев. В своем выступлении он намекнул на то, что кризис в Ливии разразился не без помощи стран ЕС и США, а также назвал одной из ключевых задач "скорейшее объединение сил безопасности" страны. Достижение этой цели откроет путь к проведению в Ливии президентских и парламентских выборов. Между тем сицилийская конференция показала, что разногласия между сторонами конфликта по-прежнему сохраняются.



Конференция по ливийскому урегулированию стартовала еще в понедельник - но не в Ливии, а в 600 км от ее берегов, на итальянском острове Сицилия. В 2016 году, на пике миграционного кризиса, туда из Ливии по Средиземному морю добирались до 2 тыс. человек в день - и это одна из причин, по которым Италия стремится восстановить мир в своей бывшей колонии.



Цель конференции звучала многообещающе - "приблизить полное урегулирование в североафриканской стране через достижение согласия между противоборствующими политическими силами внутри Ливии". Впрочем, никаких конкретных задач по достижению договоренностей перед участниками не ставилось. Казалось, достаточно было того, что в Палермо в эти дни собрались все, кого ждали и кого не ждали, включая представителей самой Ливии, Италии, Египта, Туниса, Франции, Германии, а также Евросоюза и ООН - всего 38 делегаций.



Российскую делегацию возглавил председатель правительства Дмитрий Медведев. Приедет ли он, до последнего оставалось интригой: проходила информация, что российскую делегацию возглавит спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Однако, по-видимому, после того как хозяин площадки премьер-министр Италии Джузеппе Конте побывал в октябре в Москве и передал российскому руководству приглашение, господин Медведев все же решил оказать коллеге любезность.



Куда большей интригой было участие или неучастие в конференции главнокомандующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара, чьи силы контролируют восток страны. Его основной внутриполитический конкурент, глава контролирующего запад страны ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж подтвердил свое участие с самого начала. Кроме того, на Сицилию прибыли спикер ливийской Палаты представителей Акила Салех Иса и председатель Высшего госсовета Халед аль-Мишри. А вот визит Халифы Хафтара арабские и европейские СМИ то и дело то подтверждали, то "отменяли". В итоге на конференции он как бы и был, и нет.



Так, во вторник утром фельдмаршал принял участие во встрече в узком составе с главами ряда делегаций. Как сообщил журналистам Михаил Богданов, переговоры продлились более двух часов и прошли при участии Файеза Сарраджа, Халифы Хафтара, спецпредставителя генсека ООН по Ливии Гасана Саламе, президентов Египта и Туниса, премьер-министров Италии и РФ, главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, главы Евросовета Дональда Туска. "Каждый участник изложил подход своей страны к разрешению кризиса, Дмитрий Медведев изложил российскую позицию, как обеспечить единство в стране",- заявил дипломат.



Все участники в целом согласились с планом Гасана Саламе готовить президентские и парламентские выборы, ориентировочно намеченные на весну следующего года",- рассказал господин Богданов "Ъ".



То, что позиции ливийских представителей по выборам по сути совпадают, журналистам подтвердил и источник в итальянской делегации.



Между тем на торжественный ужин, состоявшийся накануне, генерал Хафтар не явился, как не присутствовал он и на пленарном заседании конференции: ровно напротив премьера Медведева, между представителями Туниса и Алжира, остался пустовать стул, который мог бы занять фельдмаршал (вместо него на заседании выступал один из членов делегации). Не обошлось и без демарша со стороны его политических оппонентов. Представители ПНС во главе с Файезом Сарраджем вышли из зала в момент выступления соратника фельдмаршала. "В тот момент, когда предоставили слово представителю Халифы Хафтара, вся делегация Президентского совета, в том числе Файез Саррадж и (вице-премьер Ливии.- "Ъ") Ахмед Майтиг, встали и демонстративно покинули помещение",- рассказал "Ъ" глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов. "Проведение выборов возможно только через политический диалог, в случае объединения армии и создания условий безопасности по всей стране, если об этом договорятся все участники урегулирования",- напомнил он.



"Это все очень сложные и непростые для изложения процессы, иначе сюда не приехали бы почти 40 делегаций. Ситуация непростая",- коротко резюмировал итоги переговоров Дмитрий Медведев, намекнув на то, что кризис в Ливии разразился не без помощи стран ЕС и США. "В результате государства в полноценном виде не существует, оно разделено на части, есть только несколько руководителей, которые здесь и собрались. Общаются они с большим трудом, но тем не менее общаются, жмут друг другу руки, фотографируются, обсуждают сложные вопросы,- напомнил он.- Если они договорятся - будет единое государство. Если не договорятся - значит, подобные конференции будут продолжаться".



"Главная польза от встречи в Палермо - сближение позиций международного сообщества вокруг работы спецпредставителя генсека ООН по Ливии Гасана Саламе и его идеи конференции национального диалога, которую он рассчитывает провести в январе",- пояснил "Ъ" директор по Ближнему Востоку и Северной Африке Центра гуманитарного диалога Ромен Гранджан. "Ливийцы разочарованы во власти, тем, как тратятся ресурсы страны. Мы видели это в ходе 77 встреч, которые провели в рамках подготовки к конференции. И мы надеемся, что национальная конференция станет катализатором для политического процесса, подготовит почву для выборов",- заявил эксперт. После чего предупредил: "Без минимального уровня национального согласия выборы могут еще больше поляризовать и дестабилизировать ситуацию".



Галина Дудина, Палермо; Марианна Беленькая

Газета "Коммерсантъ" №209 от 14.11.2018, стр. 6