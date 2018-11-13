 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Внеси свою лепту! Ученые работают над созданием всемирного биобанка фекалий, - Suddeutsche Zeitung
08:59 14.11.2018

13 ноября 2018 г.
Катрин Цинкант | Süddeutsche Zeitung

"Многих жителей западного полушария, вероятно, задела бы такая ситуация: кто-то звонит в дверь, протягивает маленький синий контейнер - и просит немного наполнить его фекалиями. Однако есть люди, например, в Руанде или Гане, которые посмеются и на самом деле выполнят просьбу о предоставлении образцов своих испражнений. И таким образом окажут содействие проекту, который призван в скором времени охватить весь мир", - пишет журналистка Süddeutsche Zeitung Катрин Цинкант.

"Сообщество ученых Global Microbiome Conservancy (GMC) поставило себе задачу изучить и сохранить многообразие бактерий, населяющих человеческий кишечник, - так называемый микробиом", - поясняет журналистка. Образцы экскрементов ученые намерены собрать в 34 странах и в первую очередь у представителей культур, в которых пока не ведется индустриальный образ жизни. Собрано уже 11 тыс. штаммов кишечных бактерий из 7 стран, говорится в статье.

Свой проект ученые обосновывают "уже прогрессирующей потерей биологического разнообразия "внутреннего мира" человеческого организма, причиной которой предположительно являются западное питание и образ жизни". "Предполагается, что тайные обитатели организма имеют существенное значение для здоровья. Поэтому GMC не только собирает и анализирует образцы кала, но и консервирует их на продолжительное время при температуре - 190 Цельсия. Ученые пока еще ищут безопасное место, наподобие Всемирного семенохранилища на Шпицбергене, в котором навеки сохранилось бы бактериальное наследие человечества", - повествует журналистка.

"Будет ли это собрание помимо исследовательских перспектив нести и медицинскую пользу, пока под вопросом, - отмечает Цинкант. - Многие признаки того, что бактерии, обитающие в кишечнике, откроют новый путь к множеству функций организма и даже к человеческой психике и на них можно будет повлиять с помощью микробиома, не подтвердились. Единственное основание полагать, что микробиом (...) может действительно способствовать выздоровлению, дают тяжелые воспаления кишечника, вызванные бактерией Clostridium difficile. Здесь велика вероятность того, что новый микробиом, полученный организмом путем трансплантации фекальной микробиоты (ТФМ), приведет к выздоровлению".

Эксперты сомневаются в том, что исследования в рамках проекта Global Microbiome Conservancy помогут увеличить количество заболеваний, которые можно излечить с помощью микробиома. "Если принять во внимание, что в кишечнике человека живет от 500 до 1000 различных штаммов бактерий, то получится астрономическое число комбинаций, каждую из которых необходимо изучить, для того чтобы понять, какая комбинация будет иметь положительный эффект для здоровья", - приводит издание мнение Пауля Энка, эксперта из Тюбингенского университета, специализирующегося на изучении кишечника.

Источник: Süddeutsche Zeitung

Источник - Инопресса
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