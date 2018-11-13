Ливийскому маршалу Хафтару может помочь рос-ЧВК Вагнера, - В.Мухин

09:02 14.11.2018

Москве нужно, чтобы порты и терминалы Ливии были под контролем надежного союзника



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

13.11.2018



Состоявшаяся во вторник в Италии Международная конференция по Ливии, где более семи лет продолжается гражданская война, закончилась, как и ожидалось, без важных результатов. Хотя участие в ней российской делегации во главе с премьером Дмитрием Медведевым показало, что Москва заинтересована в быстрейшем урегулировании ливийского конфликта при активном участии международного сообщества и ООН.



Именно с такой заинтересованностью связывают то, что якобы Москва сумела убедить прибыть в Италию командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифу Хафтара, являющегося одной из главных политических фигур в Ливии. Как сообщил спецпредставитель президента России по странам Африки и Ближнему Востоку Михаил Богданов, Медведев на полях конференции при участии премьер-министр Италии Джузеппе Конте, руководителей ряда арабских стран, представителей Евросоюза и Франции встретился с Хафтаром и его политическим оппонентом – главой правительства национального согласия (ПНС) страны Файезом Сарраджем.



Встреча длилась 30 минут. Общение Хафтара с главой ПНС оказалось первым за последние полгода. Однако вряд ли оно будет способствовать ускорению внутриполитического диалога в стране. Хафтар отказался от участия в работе конференции, поскольку, как написали итальянские СМИ, "маршал не захотел сидеть за одним столом с некоторыми участниками встречи, которых он считает исламскими экстремистами".



Как заявил в Палермо заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько, одно из главных препятствий на пути разрешения конфликта в Ливии – неудовлетворительная ситуация в сфере безопасности. "В стране существуют многочисленные террористические анклавы, в которых обосновались боевики ИГ и "Аль-Каиды" (запрещены в РФ. – "НГ"), пополняющие свои ряды возвращающимися из Сирии и Ирака экстремистами. Сохраняется угроза террористических акций, в том числе против иностранных интересов", – отметил Приходько.



Об иностранных интересах было заявлено не случайно: Москва, имея традиционные связи с Ливией, заинтересована в восстановлении с ней полномасштабных экономических и военно-технических связей. Еще в феврале 2017 года сообщалось, что председатель правления "Роснефти" Игорь Сечин и глава Ливийской нефтяной компании Мустафа Саналла подписали договор о сотрудничестве в сфере поиска новых ресурсов и добычи нефти. СМИ, ссылаясь на дипломатические источники, не раз сообщали, что Москва планирует развернуть в этой стране как минимум две свои военные базы. Но из-за нестабильности это сделать пока невозможно, плюс этому мешают внешние игроки. В отношении Ливии со стороны ООН действует эмбарго на поставки в эту страну вооружений.



В стране идет гражданская война и царит двоевластие. На востоке, богатом нефтью и с развитой инфраструктурой по ее транспортировке, в городе Тобрук заседает избранный населением парламент. А на западе в столице Триполи действует сформированное при поддержке ООН и Европы так называемое правительство национального согласия. Восточные власти страны, существующие независимо от ПНС, поддерживаются Ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с маршалом Халифой Хафтаром. И именно ЛНА в основном и ведет войну с боевиками, а Хафтар претендует на лидерство в стране.



Москва не раз заявляла, что не поддерживает какую-либо конкретную политическую группировку в стране. И вчера в Италии в очередной раз Дмитрием Медведевым было заявлено, что Россия будет поддерживать любое конституционно выбранное правительство. Правда, несложный анализ показывает, что в последние годы Москва (и в основном руководство Минобороны РФ) в большей степени контактирует именно с лидерами ЛНА и лично маршалом Хафтаром, в котором видит силу, способную навести в стране порядок.



В 2017 году Хафтар несколько раз побывал в России и встречался с главой Минобороны Сергеем Шойгу. По сообщениям СМИ, он просил военной помощи. Однако Москва на официальном уровне заявила тогда, что такую помощь предоставит только после урегулирования конфликта, окончания гражданской войны и соответствующих решений ООН. Между тем сообщалось, что в Москве в 2017 году лечились ливийские военнослужащие и, возможно, Россия для НЛА готовит военных специалистов, что не подпадает под санкции ООН.



"НГ" уже писала (см. номер от 15.03.17) со ссылкой на главу компании "РСБ-Групп" Олега Криницына о том, что в Ливии работают имеющие военный опыт российские специалисты, занимающиеся разминированием нефтезавода в Бенгази и охраной судов и танкеров от морских пиратов. При этом Криницын отрицал, что "РСБ-Групп" является частной военной компанией (ЧВК).



Месяц назад несколько британских газет написали, что Россия укрепляет свое военное присутствие в Ливии и поставляет оружие ополченцам ЛНА. Якобы это делается не только для того, чтобы овладеть нефтяными ресурсами, но и для захвата "ключевых маршрутов, по которым в ЕС незаконно въезжают мигранты из Африки, чтобы спровоцировать новый миграционный кризис в Европе". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла это, назвав подобные публикации проявлением информационной агрессии против России.



Военные контакты Минобороны РФ и ЛНА продолжаются. На прошлой неделе Хафтар и Шойгу встречались в Москве в присутствии бизнесмена Евгения Пригожина, которого некоторые СМИ называют владельцем ЧВК Вагнера. В Минобороны РФ об участии предпринимателя во встрече не сообщалось, но видео с участием Шойгу, Хафтара и Пригожина было опубликовано пресс-службой Ливийской национальной армии. Официально российское военное ведомство тогда сообщило, что Шойгу и Хафтар обсудили "вопросы безопасности в Ближневосточном регионе и Северной Африке, а также борьбы с международным терроризмом и разрешения кризисной ситуации в Ливии".