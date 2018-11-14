Стратегический консалтинг Мирзиеева. О планах США в Узбекистане, - А.Пахолин

09:33 14.11.2018

АЛЕКСЕЙ ПАХОЛИН | 14.11.2018



Американцы захватывают в Узбекистане позиции в области стратегического консалтинга



Увеличение экономического присутствия России в Центральной Азии, свидетельством чего стал последний визит президента РФ Владимира Путина в Узбекистан (октябрь 2018 г.), вызывает обостренную реакцию в США. В Вашингтоне заявляют о собственных планах экономического проникновения в Центральную Азию.



Следуя рецептам Збигнева Бжезинского, США пытаются превратить Узбекистан в опору своего влияния в Центральной Азии. Ташкент же со своей стороны хотел бы использовать американские инвестиции и технологии в целях модернизации страны.



Первый значительный шаг к углублению американо-узбекского сотрудничества был сделан во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Вашингтон в сентябре 2017 г., когда были подписаны двусторонние контракты на общую сумму 2,6 млрд. долл. В числе прочих были достигнуты соглашения о поставках в США урана (Узбекистан – один из мировых лидеров по запасам урановой руды), о закупках американских самолетов, о сотрудничестве в нефтегазовой, нефтехимической, электронной, машиностроительной отраслях.



Вместе с тем пакет экономических предложений Узбекистану со стороны России выглядит более весомым. По итогам октябрьского визита российского президента в Ташкент В. Путин и Ш. Мирзиеев дали старт началу строительства первой атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане по российскому проекту. В общей сложности в результате этого визита стороны подписали соглашения на 27,1 млрд. долл. В этом свете приезд в Узбекистан спустя несколько дней главы Американо-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм по случаю проведения в Ташкенте "Недели американского бизнеса" и ее заявление о планах компаний США вложить в экономику Узбекистана 10 млрд. долл. выглядел американским ответом на расширение российско-узбекского экономического сотрудничества.



В том же октябре США провели в Узбекистане несколько мероприятий по продвижению своего бизнеса в республике. 17-18 октября в Ташкенте состоялся VIII Центральноазиатский торговый форум (CATF), который проходил под патронажем Агентства США по международному развитию (USAID). В форуме приняли участие более 1000 делегатов из 27 стран мира из США, Европы, Центральной Азии. При этом в Ташкенте на форуме не было ни России, ни Китая, ни Ирана.



Ранее Центральноазиатский торговый форум шесть раз проводился в Алма-Ате и один раз – в Бишкеке. Его перемещение в Ташкент должно символизировать растущую роль Узбекистана в экономике региона и одновременно в стратегических планах США. Девиз форума "Новые горизонты в торговле и инвестициях" подчеркивает происходящие в Узбекистане социально-экономические изменения и указывает Узбекистану на "горизонты", намечаемые все тем же USAID. На форуме обсуждались и преимущества членства в ВТО, в состав которой входят три из пяти стран региона – Казахстан, Киргизия и Таджикистан, но пока не входит Узбекистан. Между тем присоединение Узбекистана к ВТО может быть также использовано Соединенными Штатами в собственных интересах. Известно, например, что Таджикистан вступил в ВТО на условиях, которые затрудняют его вступление в ЕАЭС, а Казахстан, согласившийся на более низкие, чем в целом по ЕАЭС, таможенные тарифы, создал проблемы для функционирования Евразийского экономического союза.



Активизируя деловые связи с Узбекистаном, США хотят закрепиться прежде всего в топливно-энергетическом комплексе, в стратегическом консалтинге, а также в сферах торговли и общественного питания. В феврале 2018 года Шавкат Мирзиеев встречался с вице-президентом компании General Electric Джеймсом Рональдом Поллеттом; обсуждался проект строительства новой Пскемской ГЭС в Чаткальских горах (Ташкентская область). Другой американский энергетический гигант ExxonMobil планирует к 2022 г. реализовать совместный проект с "Узбекнефтегазом" по производству базовых масел на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе стоимостью 150 млн. долларов (1,2 трлн. сумов). Базовые масла являются основой для производства моторных масел, которые до сих пор в Центральной Азии не выпускались. Существующее на американские деньги интернет-издание "Каравансарай" подчеркивает, что ExxonMobil будет первой американской компанией, которая создаст нефтегазовое производство в Узбекистане, тогда как ранее в этом секторе экономики присутствовали только российские "Газпром" и "Лукойл".



Особо следует сказать несколько слов о проникновении США в сферу стратегического консалтинга в Узбекистане (стратегический консалтинг - это комплекс исследований, определяющих направление развития предприятия, компании, отрасли, экономической системы). Так, американская консалтинговая компания McKinsey&Company (наряду с компаниями BCG и Bain она входит в "Большую тройку" крупнейших международных консалтинговых компаний) в январе 2018 года провела переговоры с Министерством развития информационных технологий и связи Узбекистана на предмет своего участия в разработке стратегии развития индустрии IT, телекоммуникаций, электронного правительства и электронной коммерции. Интерес к Узбекистану проявляет и компания Macro-Advisory Ltd, специализирующая на макроэкономике и разработке политических стратегий. Кроме того, в конце января свой офис в Ташкенте открыла крупная американская юридическая фирма White&Case. Здесь следует отметить, что взятый американцами подряд на стратегический консалтинг – это возможность иметь прямой доступ в высокие кабинеты в Ташкенте, где готовятся решения по вопросам текущей и долгосрочной экономической политики.