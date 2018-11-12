|14:19 Для молодежи просто не хватит рабочих мест в Узбекистане – признание министра Кудбиева
10:22 Ташкент доверит уголь России. "Узбекуглем" сможет управлять партнер сына главы МИД Узбекистана
10:17 ПромеШуточные выборы. Блеск и нищета Трампа, - А.Нагорный
10:13 Pipes. В Казахстане проходит общенародный диктант на новом казахском алфавите
10:09 С новой силой: Израиль и ХАМАС ввязались в очередной виток конфликта
10:06 Первая мировая: причины не поняты, уроки не выучены, - Д.Королев
10:04 Путин сингапурит в АСЕАН, - Н.Портякова
10:03 Океан геополитических проблем, - Юлдуз Халиуллин
10:02 Дочь начальника УВД Кызылординской области приговорили к двум годам за ДТП с внуком Олжаса Сулейменова
10:01 Донбасс и Украина. Выборы…, - Лев Золотко
09:59 Туго с фантазией. В Киргизии опять создают "патрульную милицию"
09:58 Туркменистан снизил стоимость проекта газопровода ТАПИ до $7 млрд. Кто ж ему даст?..
09:55 В Душанбе толпа голодранцев набросилась на халявный плов-рекордсмен (видео)
09:53 Тост сдал - тост принял. Сингапуры приняли Путина как родного, - репортаж А.Колесникова
09:33 Стратегический консалтинг Мирзиеева. О планах США в Узбекистане, - А.Пахолин
09:02 Ливийскому маршалу Хафтару может помочь рос-ЧВК Вагнера, - В.Мухин
08:59 Внеси свою лепту! Ученые работают над созданием всемирного биобанка фекалий, - Suddeutsche Zeitung
08:58 Ливия не хочет мириться в Сицилии. Стороны остались при своих, - "Къ"
08:51 Россия и Турция снова на грани столкновения. Операция в Идлибе возобновилась
07:41 Пополнение у "бир-боликов". В КырПарламент пришел песочный олигарх Тагаев
00:57 Как в Китае борются с сепаратизмом и строят новый "Шелковый путь", - А.Гришин
00:45 Круизный лайнер "Петр Великий" будет курсировать между Актау и Астраханью
|22:42 Кибервойна, Трамп и Макрон, - Le Figaro
22:30 Уточнение баланса. Чего ждать от нового Конгресса Трампу и демократам, - А.Наумов
22:23 Узбекистан разработал собственную космическую программу
22:20 Кто возглавит Казахстан после Назарбаева? Список потенциальных преемников, - The Diplomat
21:59 Умерла сестра настоящего Елбасы - Сара Ахмедовна Кунаева
21:50 Назарбаев: "Мы не чувствуем никакого нажима со стороны Китая"
18:26 Известный узбекский журналист Бобур Комилов скончался в Турции
17:43 США, Россия и Китай отказываются поддержать инициативу Франции в области кибербезопасности -The Telegraph
15:37 Таджичка Аниса Сабири получила приз за лучшую режиссуру на фестивале в Нью Йорке
15:24 Могильники Тесинского залива. Российские археологи изучают древние захоронения енисейских кыргызов
15:19 Последнее "китайское предупреждение" от Сангтудинской ГЭС-1, - П.Чоршанбиев
13:12 Создать в Азии свою организацию по безопасности предложил Назарбаев
09:52 Иранцы смеются над американцами. Исламская республика игнорирует санкции, - А.Халдей
09:31 Саудиты сокращают экспорт нефти на полмиллиона баррелей в сутки
09:06 "Официальный" русский язык неофициально выдавливают из Кыргызстана, - депутат Карамушкина
08:45 Как не стать "министром войны". Вербовка джихадистов, - Р.Иржанов
08:23 Оппозиция в Сирии подняла новое знамя, - А.Шарковский
07:27 Украинский газовый бунт, - А.Зубченко
06:08 Израиль и арабы Газы обмениваются массированными ракетными ударами
04:15 Макрон пожамкал Трампа за коленку. Мужская дружба
00:50 В ДНР и ЛНР выбрали глав республик - Пушилина и Пасечника
00:48 Писательница из Таджикистана Гульсифат Шахиди стала финалистом литературного фестиваля Open Eurasian Festival & Book Forum
|В Душанбе толпа голодранцев набросилась на халявный плов-рекордсмен (видео)
09:55 14.11.2018
В Душанбе толпа людей набросилась на плов, приготовленный во время фестиваля
В Душанбе 10 ноября собралась толпа людей в очереди за пловом, приготовленным на фестивале в столичном парке культуры и отдыха имени Фирдавси.
10 ноября прошел фестиваль плова "Оши палав", на котором был поставлен своеобразный рекорд: в одном казане было приготовлено тысяча кг плова.
Плов-рекордсмен готовили с ночи семь поваров-ошпазов, а утром его раздали всем желающим.