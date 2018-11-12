В Душанбе толпа голодранцев набросилась на халявный плов-рекордсмен (видео)

09:55 14.11.2018

В Душанбе толпа людей набросилась на плов, приготовленный во время фестиваля



В Душанбе 10 ноября собралась толпа людей в очереди за пловом, приготовленным на фестивале в столичном парке культуры и отдыха имени Фирдавси.



10 ноября прошел фестиваль плова "Оши палав", на котором был поставлен своеобразный рекорд: в одном казане было приготовлено тысяча кг плова.



Плов-рекордсмен готовили с ночи семь поваров-ошпазов, а утром его раздали всем желающим.





