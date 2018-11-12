Туго с фантазией. В Киргизии опять создают "патрульную милицию"

09:59 14.11.2018 Тамерлан Ибраимов о том, зачем в Кыргызстане опять создают патрульную милицию



Фото "Азаттыка". Директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов



В Кыргызстане вновь создадут патрульную милицию. Предложение поступило от рабочей группы, созданной по инициативе президента Сооронбая Жээнбекова для реформирования подразделений правоохранительных органов, обеспечивающих дорожную безопасность. Широкая общественность тотчас подвергла инициативу жесткой критике.



Директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов, возглавляющий эту рабочую группу, рассказал 24.kg, почему принято такое решение.



- Патрульная милиция в Кыргызстане уже была. Ее упразднили ранее. Вы же предлагаете ее создать вновь. Зачем?



- Давайте по порядку. Прежде всего хочу сказать, что сейчас создана очень благоприятная ситуация для реальной реформы Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения (ГУОБДД). Именно реальной, а не фасадной реформы.



Президент и правительство готовы к изменениям, причем хотят делать это вместе с гражданским обществом.



Тамерлан Ибраимов



Общеизвестно, что государственный орган вряд ли может изменить сам себя. Для этого нужен, так сказать, толчок извне. Поэтому тот факт, что власть готова к реформе вместе с гражданским обществом, делает ее реальной и выполнимой.



Суть реформы, в двух словах, - создать условия для того, чтобы милиция работала честно, защищала права граждан и пользовалась доверием. Конечно, легче сказать, чем сделать. Но наша группа, которая работала над стратегией реформы, заложила в нее достаточно действенные механизмы. Они просты, понятны и реальны.



Я бы даже назвал это не реформой, а приведением милиции в нормальное состояние, в котором она должна быть по определению, - честно и эффективно служить обществу.



- Кстати, о рабочей группе. У многих возникает вопрос, насколько компетентны вы в этих вопросах? Ведь непонятно, как могут энпэошники реформировать милицию.



- Меня тоже часто об этом спрашивают. Я уже неоднократно говорил по этому поводу, но повторю еще раз. Стратегию реформы разрабатывала рабочая группа. В нее вошли секретарь Совбеза, замминистра ВД, начальник ГУОБДД, заведующий отделом правопорядка аппарата правительства, а также три представителя гражданского общества, включая меня. Кроме того, в процессе работы мы консультировались с юристами аппарата правительства, гражданскими активистами, руководством Академии МВД и Службы внутренних расследований МВД. Как видите, компетентных людей в процессе работы было достаточно. А то, что, как вы выразились, энпэошники тоже здесь работают, так это я считаю большим плюсом. Некоторые члены рабочей группы не только представляют гражданский сектор, но и являются экспертами в разных областях, чьи знания и умения помогают всесторонне и критически подойти к нашей собственной работе. Для хорошего результата всегда желательно видеть ситуацию под разными углами.



- Все предыдущие реформы ГАИ провалились, надо это признать. Почему вы уверены, что у вас, рабочей группы, теперь получится?



- Необходимость реформирования ГАИ уже долгие годы обсуждают у нас в стране. Что не нравится гражданам? Поборы, хамство, низкий уровень образованности, неспортивный вид, сама система работы гаишников, когда они, буквально спрятавшись за кустами, только и ждут, кто нарушит ПДД, чтобы вымогать деньги. Но, надо сказать, не все милиционеры такие.



Среди сотрудников МВД есть грамотные и порядочные, но, к сожалению, значительный процент из них все же заслуживает того, чтобы их навсегда отстранили от ответственной государственной работы.



Есть еще проблемы, которые простые люди не видят, но они серьезно влияют на то, почему ГАИ работает неудовлетворительно. Из-за низких зарплат и хронического недофинансирования всей службы годами создавалась ситуация, когда сотрудники были вынуждены заниматься левыми доходами. Соответственно, стимула для честной работы там было очень мало. Такую ситуацию давно пора менять в корне.



Что касается предыдущих реформ, то не хочу критиковать, а скажу коротко. Там предпринимались определенные шаги, в частности, закупались машины, видеорегистраторы... Но самое главное не менялось - люди и их стандарты поведения.



Мы хотим зайти с другой стороны. Поменять людей, обучить их, внедрить новые стандарты поведения, дать им технические средства, хорошую зарплату и одновременно установить за их службой неусыпный контроль, то есть создать обновленный институт с новой системой и механизмами функционирования.



- Что конкретно предлагается в разработанной вами стратегии?



- Отмечу ключевые моменты. Начать пилотный проект с Бишкека. Здесь будет создана патрульная милиция (ПМ). Почему меняется название? Это не просто смена вывески. Суть в том, что функциональные обязанности новой службы очень хорошо отражаются в одном слове - "патрулирование". Во всем мире это так и называется - патрульная полиция. Поэтому мы не стали изобретать велосипед, а пошли по стандартному общемировому пути.



Пилотный проект будет проходить в Бишкеке в течение 2019-2020 годов. Далее наработанный опыт распространим на всю территорию страны.



Мы за кардинальное обновление личного состава патрульной милиции. Через конкурсный отбор в ПМ должны прийти новые люди.



Действующие сотрудники УОБДД и ППС также будут иметь право подавать на конкурс на общих основаниях. Но при этом личный состав, по нашим расчетам, обновится не менее чем на 60-70 процентов за счет новых людей.



Все отобранные кандидаты пройдут трех- и четырехмесячное обучение. Перечень предметов составляет стандартный набор полицейской академии в любой развитой стране. Это основы делопроизводства, тактическая, огневая и физическая подготовка, основы конституционного, уголовного и административного права, психологическая подготовка, стандарты взаимодействия с гражданским населением, ПДД, вождение и т. п. Причем слушателям будут преподавать предметы на основе обновленных кодексов КР, которые вступают в силу с нового года.



С прошедшими конкурсный отбор и обучение сотрудниками патрульной милиции заключат трехлетний контракт, в котором планируется предусмотреть испытательный срок.



Будут внедрены новые стандарты поведения патрульных милиционеров. Инструкции уже находятся на стадии разработки. Вместо модели работы "прячусь в кустах и жду нарушителя" перейдут к модели постоянного патрулирования (не только дорог, но и всей закрепленной за патрулем территории). Патрульный милиционер будет отвечать за общественную безопасность в целом. Кроме того, он должен уметь оказывать первичную медицинскую помощь, грамотно и вежливо общаться с гражданами, помогать им и защищать их права.



Заработную плату сотрудникам патрульной милиции существенно повысят. Ориентировочно она будет не ниже 24 тысяч сомов. Кроме того, у сотрудника будет социальный пакет. Работаешь честно - получай хорошую зарплату, социальный пакет и возможность карьерного роста. Нечестно - лишаешься всего.



Планируется закупить и обеспечить ПМ необходимыми техническими средствами (автомашинами, планшетами, бортовыми компьютерами, средствами связи, видеорегистраторами и т. п.). Выделение необходимых средств на ГСМ также обязательно.



Будут усилены существующие и внедрены новые антикоррупционные механизмы, включая оперативно-разыскные мероприятия со стороны компетентных органов. То есть, с одной стороны, для сотрудника ПМ создадут условия для честной работы, с другой - усилят контроль.



Для граждан-водителей в соответствии со вступающим в силу с 2019 года новым Кодексом о нарушениях также введут новшества.



С января 2019 года запрещено изымать у водителей водительские удостоверения.



В случае нарушения ПДД в обязанности сотрудника ПМ будет входить оформление протокола без изъятия водительского удостоверения, а дальше водитель будет иметь возможность оплатить штраф в удобной для него форме.



- Все изложенное заслуживает внимания. Но будут ли все ваши предложения работать на практике? Мы ведь знаем, что многие красивые и многообещающие программы и планы в Кыргызстане так и остаются на бумаге.



- Да, конечно, написать стратегию - это еще не значит осуществить ее на практике. Я, так же как и вы, буду надеяться, что правительство пойдет на выполнение всего комплекса мер, заложенных в разработанной стратегии.



Определенную уверенность вселяет то, что стратегия получила одобрение и подтверждение на реализацию на самом высоком государственном уровне. То есть политическая воля четко заявлена.



Следует добавить, что в процессе реализации стратегии, вероятно, появятся непредвиденные проблемы и будут поставлены обновленные задачи. К этому мы тоже должны быть готовы. Любая реформа проходит тяжело, и ее зачастую нужно корректировать в ходе процесса.



У нашей рабочей группы есть желание и терпение, чтобы довести реформу до намеченного результата. Надеюсь, у представителей государственных органов и широкого слоя гражданских активистов энергии и терпения тоже хватит.



Самое главное, что нас должно объединять, - это стремление изменить работу милиции к лучшему, чтобы простые люди не боялись "ментов" и не старались держаться подальше от них, а видели в милиции помощника и защитника. Источник - 24.kg

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