Донбасс и Украина. Выборы…, - Лев Золотко

10:01 14.11.2018 ДНР и ЛНР избрали глав республик, на Украине консолидируется оппозиция режиму



Пазл, на который были вроде бы нацелены Минские соглашения, не складывается. В соответствии с соглашениями имелась в виду перспектива, боязно сказать, федерализации Украины, а в связи с этим проведение выборов властей в ДНР и ЛНР, а также на Украине и сращение этих результатов в некое целое.



Донбасс, как известно, "порожняк не гонит", и ждать Украину, погрязшую в раздрае и помрачении, не намерен. Потому провел выборы в минувшее воскресенье. Как и ожидалось, на выборах глав республик победили временно исполняющие обязанности глав республик Денис Пушилин (ДНР) и Леонид Пасечник (ЛНР). Интриги на выборах не было - с будущей победой Пушилина и Пасечника все согласились почти сразу после того, как они заняли свои временные должности.



Наблюдатели считают: жители республик надеются, что эти люди приведут их к интеграции с Россией.



Леонид Пасечник набрал 68,3% голосов. За Олега Коваля проголосовали 16,55% избирателей, за Наталью Сергун - 7,95%, за Людмилу Руснак - 5,9%, недействительными признаны 1,3% бюллетеней. Возглавляемое Пасечником общественное движение "Мир Луганщине" лидирует на выборах в парламент ЛНР с 74,12% голосов. За "Луганский экономический союз" проголосовало 25,16% избирателей. Всего в Народный совет войдут 50 депутатов.



На выборах в Донецке за Дениса Пушилина по итогам обработки 100% бюллетеней проголосовали 60,85%. Роман Храменков набрал 14,2% голосов, Елена Шишкина - 9,3%, Роман Евстифеев - 7,75%, Владимир Медведев - 6,5%.



Газета "Московский комсомолец" критично утверждает, что в Донецке "кожа меняет цвет", что в ДНР военных героев поменяли на управляемых "пиджаков", чтобы уйти от риторики войны с Украиной в сторону сосуществования с ней. И что в Донецке громко не пущены в избирательные бюллетени не только "Патриотические силы Донбасса" Ходаковского, но и исчезло общественное движение "Оплот" Александра Захарченко, "отстегнуты" от списков все прежние лидеры в "Свободном Донбассе", который раньше относили к Павлу Губареву, включая его жену Катерину. Остались в бюллетенях два названия - "Донецкая республика" и "Свободный Донбасс".



Международные наблюдатели высоко оценили подготовку к проведению голосования, делегаты из Германии и Финляндии отметили, что никаких нарушений зафиксировано не было, а это говорит о прозрачности кампании. 11 ноября в Донецке и Луганске работали наблюдатели. В ДНР их было 48 человек из 14 стран, а в ЛНР - "больше 40 человек" из 22 стран.



В то же время МИД Украины заявил, что результаты голосования признавать не собирается и уже работают над усилением санкций в отношении республик Донбасса. Кроме того, СБУ завела уголовное дело по факту организации незаконных, по мнению украинских властей, выборов.



Задолго до выборов об их непризнании объявили ОБСЕ, Евросоюз, Европарламент, США, Канада и та же Украина. По их мнению, избрание органов власти в самопровозглашенных республиках противоречит Минским соглашениям. Но в Донецке и Луганске придерживаются иного мнения.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков так прокомментировал результаты выборов в Донбассе: "Мы относимся с пониманием. Речь идет о двух республиках, которые отторгнуты Украиной и находятся в состоянии полного эмбарго. Минские соглашения не реализуются украинской стороной. В этих условиях и при условии опасности возобновления силового сценария этим республикам ничего не остается, как самоорганизовываться в целях обеспечения собственного существования, жизни и социальных обязательств перед людьми, которых бросила их страна".



* * *



Меж тем набирает обороты предвыборная гонка и на Украине.



Удивительно: в Киеве заявлено о создании единой оппозиционной платформы. Партия "За життя" ("За жизнь") и несколько представителей "Оппозиционного блока" решили объединиться для участия в парламентских и президентских выборах, которые пройдут на Украине в 2019 году. В перспективе - выдвижение единого кандидата от оппозиции.



Прошел первый этап внеочередного съезда политической партии "За життя", созванный главой партии народным депутатом Украины Вадимом Рабиновичем сразу же после правительственной инициативы по новому поднятию тарифов на газ для населения.



Выступая на съезде, лидер "За життя" Рабинович назвал эти действия правительства "преступными и убийственными для экономики, просто для людей". По словам нардепа, его партия предпримет все зависящее от нее, чтобы противостоять разрушительному экономическому курсу нынешней грабительской власти, ставящей страну в полную зависимость от МВФ. Избран новый состав политсовета партии ― в результате единогласно на съезде председателем политсовета избран известный политик, лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук.



Медведчук поблагодарил делегатов съезда за доверие и отметил в своем выступлении, что минимально 30–35% процентов граждан страны разделяют те ценности, которые отстаивает партия "За життя". "На первом месте для них - мир на Донбассе и прекращение боевых действий, ситуация, связанная с развитием экономики и пагубным влиянием реформ, проводимых евроинтеграторами, которые привели к обнищанию граждан за последние четыре года", ― заявил Медведчук.



Также В. Медведчук рассказал делегатам съезда, что переговоры, которые ведутся в течение последних месяцев, носят стратегический характер и направлены на объединение политических сил для представления интересов Юго-Востока, русскоязычного населения и людей, понимающих необходимость кардинального изменения курса развития страны.



Он также заявил, что оппозиционные демократические силы, выступающие против преступной и продажной кучки коррумпированных авантюристов во власти, против войны и нищеты, унижения человеческого достоинства, ограничения прав человека, свободы и демократии на Украине, достигли согласия определить в ноябре 2018 года единого кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" на Президентских выборах, а также в выборах в Верховную Раду Украины и местных выборах всех уровней в 2019 году.



Он отметил, что представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" призвали все ответственные политические силы, общественные организации и граждан страны принять участие в "Оппозиционной платформе - За жизнь": "Наше объединение открыто для всех реальных оппозиционных сил, которые готовы на деле защищать граждан Украины и бороться с "партией войны и воровства"".



Эта консолидация действительно усиливает электоральное единство противников нынешнего режима, полагает политолог, руководитель проекта "Открытая аналитика" Роман Травин. Он пишет в Фейсбуке: "Объединение таки состоялось, несмотря на то, что далеко не все в Оппозиционном блоке в восторге от произошедшего. Но, получается, что Медведчук, который, по сути, и был главным инициатором этого объединения, таки смог добиться своего.



Понятно, что с электоральной точки зрения это весьма перспективный проект, особенно если речь идет о парламентских или местных выборах. Идеи условной "партии мира" реально востребованы у людей, чтобы там ни вещал украинский телевизор, просто очень многие действительно устали от происходящего в стране.



В недавнем опросе КМИСа около 60% украинцев назвали главной проблемой войну на Донбассе. И столько же украинцев считают, что решать эту проблему надо политическим путем, за военное решение - только около 10%.



Но вот с президентскими выборами все не так просто. Понятно, что сразу не выдвинули единого кандидата, чтобы, с одной стороны, соблюсти все формальности - съезды и т.п. Ну, а главное потому, что его личность, собственно, и была, наверное, главным камнем преткновения, решение этого вопроса пока отложили на потом. Анонсировано выдвижение кандидата до конца ноября, и все идет к тому, что это будет уроженец Горловки крупный бизнесмен Юрий Бойко, но, может, все же в последний момент будет выбрана и более перспективная кандидатура.



Ну, а в целом получается, что Медведчук опять в полный рост вернулся в украинскую политику, приобрел медийные ресурсы и смог реализовать свой сценарий по созданию нового объединенного оппозиционного политпроекта, в котором и сам теперь публично участвует. Непотопляемый человек".



Политолог считает в целом позитивным факт того, что на Украине есть люди, которые хотя бы декларируют "более-менее адекватные взгляды в публичном пространстве".



На просьбу прокомментировать для "Столетия" аспект легитимности предстоящих выборов Р. Травин ответил: "Понятно, что в современной Украине реальные кандидаты в президенты, выступающие за прекращение войны на Донбассе и нормализацию отношений с Россией, не смогут нормально вести избирательную кампанию, потому что даже декларировать прямо и без оговорок такие идеи, к слову, близкие миллионам граждан Украины, в публичном пространстве в современной Украине проблематично. Кроме того, если даже допустить, что человек с подобными взглядами получит большинство на выборах, то ему очень сложно будет получить реальную власть и реализовать ее на практике в нынешних условиях, когда государство потеряло монополию на легальное применение насилия.



Поэтому, конечно, многие граждане Украины не смогут реализовать свои избирательные права в полной мере, что ставит под определенное сомнение легитимность этих выборов. В то же время эти выборы все же будут значительно легитимнее, чем предыдущие, которые были назначены после государственного переворота. Тем не менее, тогда их признали и внутри страны, оставшейся под контролем Киева, в том числе элиты. Они были признаны легитимными и за рубежом, причем не только странами Запада, но и Россией. Что касается того, что украинские выборы не будут проходить на Донбассе, то это не окажет серьезного влияния на их легитимность. Есть множество стран, в том числе на постсоветском пространстве (Грузия, Азербайджан), которые не имеют возможности провести выборы на части территории, которую считают своей и которая таковой признается международным сообществом, однако на легитимность власти это особо не влияет".



Есть и резкие скептики объявленного объединения. Так, украинский общественный деятель Татьяна Монтян в беседе с Федеральным агентством новостей крайне скептически прокомментировала перспективы этого вынужденного союза перед выборами-2019.



"Скажу прямо - я им не верю, - однозначно утверждает г-жа Монтян, резонно убежденная, что "где пара украинцев, там три гетмана". - Не верю. Я вообще не верю в их способность выдвинуть единого кандидата. Если объединение это удастся, они имеют нехилые шансы, но опять-таки - не верю".



"Ни за какую Тюльку [Юлию Тимошенко], ни за какого Пецю, ни за какого технаря Мураева голосовать там не собираются, - заявила Монтян в присущей ей манере. - Но проблема в том, что Бойко они тоже считают соратником Фирташа и Левочкина, который, собственно, и замутил майдаун в 2014 году".



Теоретически конкуренты у кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Юлии Тимошенко могут быть, потому весь восток Украины - абсолютно неприкаянный, добавила она. Дело в том, что избиратели на востоке Украины отказываются поддерживать всех вышеупомянутых кандидатов в президенты, считает Т. Монтян. "Фактически пока все смахивает на игнор. А что будет с этим "единым кандидатом", я даже не представляю. Я даже гипотетически не представляю, кого они выдвинут, - предположила не лезущая за словом в карман общественница. - В этом все и дело: у Медведчука слишком хреновая репутация, и все, к чему он когда-либо примазался, превращалось в известную субстанцию. Так что вся эта публика шансов не имеет. Но не исключено, что народ, как говорится, зажав нос от запаха фекалий, все-таки за них проголосует. Но я в очень большом сомнении, что им это удастся. Посмотрим, как сбудется мой прогноз".



Многим памятно, как на украинских президентских выборах весной 2014-го кандидатов от оппозиции избивали, поливали зеленкой, кидали в мусорные баки.



Потому один из комментаторов Фейсбука не без оснований размышляет о легитимности украинских выборов в текущих условиях: "Вся перспектива на самом деле ограничена теми мусорными баками, куда периодически будут швырять этого единого кандидата, тем самым показывая обществу, что побеждать на выборах могут только силы Майдана и выходить во второй тур тоже. Разумеется, под бурные европейские аплодисменты, так как еще с весны в аналитических центрах там паника, что вдруг после выборов отношения Украины и России улучшатся".



Для удержания власти у Порошенко остается единственный вариант- силовой. В этом глубоко убежден политолог Ростислав Ищенко. По его словам, произнесенным на пресс-конференции "Американские выборы: последствия для Украины", проходившей в рамках спецпроекта "Украинское досье", некоторая часть Европы уже сделала ставку на Тимошенко и убеждает даже Кремль поддержать ее совместными германо-российскими усилиями. Как заявил эксперт, некоторые европейские лидеры, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель, считают, что не у Порошенко, а у Юлии Тимошенко есть очень большие шансы стать главой страны.



Ищенко утверждает, что Порошенко не избираем ни с админресурсом, ни тем более без него. "На Украине никто в этом не сомневается. Выборы, хоть минимально похожие на нормальные, а не на шабаш, Порошенко проигрывает с треском уже в первом туре. Единственный вариант сохраниться у власти у него - силовой. Но США пока так же, как и Европа, предпочитают не легитимизировать второй раз украинскую власть, не иметь дело с госпереворотом. Им все равно, кто будет при власти на Украине. Главное, чтобы это проходило при сохранении формальных демократических процедур, - уверен аналитик. - Порошенко пытается получить санкцию на использование силового ресурса, убедив американцев, что Тимошенко не будет такой проамериканской, как он сам. Именно поэтому в Киеве начались массовые аресты людей, которые сотрудничали с Тимошенко или с ее симпатизантами. Порошенко старается представить Тимошенко и ее окружение как антиамериканцев. Но даже не получив "добро" из США на применение силы, украинский президент может пойти на радикальные шаги. Если он будет без разрешения на силу удерживать при ее помощи власть, Тимошенко окажется либо в тюрьме, либо в могиле. Таким образом, политическая борьба на Украине будет нарастать".



12 ноября украинскую столицу заполонили листовки, призывающие выйти на народное вече, направленное на объявление импичмента президенту. Вече состоится в воскресенье 18 ноября.



Так что легкой прогулкой украинские "выборы", как видим, не станут.



Что же до втягивания Донбасса в новую кем-то чаемую "федеративную Украину", то тут, как говорил персонаж популярной комедии, "меня одолевают смутные сомнения".



Лев Золотко

13.11.2018 Источник - stoletie.ru

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