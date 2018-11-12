Дочь начальника УВД Кызылординской области приговорили к двум годам за ДТП с внуком Олжаса Сулейменова

10:02 14.11.2018

Что теперь всех родственников привлекать? - Касымов о приговоре дочери Мухитова



Дочь начальника ДП Кызылординской области приговорили к двум годам после ДТП с внуком Олжаса Сулейменова.



Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов заявил, что претензий к работе начальника Департамента полиции Кызылординской области Кайрата Мухитова нет, передает корреспондент Zakon.kz.



Его дочь приговорили к двум годам колонии минимальной безопасности.



Журналисты поинтересовались у министра, Имеет ли Мухитов право занимать должность начальника ДП.



"По Конституции, какие мы можем предъявить претензии? Она взрослый человек, 29 лет, живет отдельно. Совершила. Что теперь мы должны всех родственников привлекать? Я считаю, что этот вопрос неправильный", - отметил министр.



Малику Мухитову признали виновной в ДТП, в котором погиб внук Олжаса Сулейменова Искандер. Выступая с последним словом она просила не лишать ее свободы.