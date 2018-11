Океан геополитических проблем, - Юлдуз Халиуллин

10:03 14.11.2018 Открытый океан прикроют конвенцией



ООН скоро приступит к разработке документа по защите морских ресурсов от бесконтрольной эксплуатации



Юлдуз Халиуллин



Об авторе: Юлдуз Нуриевич Халиуллин – помощник директора Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, член-корреспондент Международной академии Евразии.



Как стало известно из нескольких независимых источников на нынешней Генеральной Ассамблее ООН (ГА ООН), в ближайшие месяцы на заседаниях одного из комитетов ООН начнется разработка весьма актуального для нынешнего состояния Мирового океана документа под общим названием "Конвенция ООН по защите открытого океана от чрезмерной эксплуатации" (UN treaty to Protect high seas from over exploitation).



Океан геополитических проблем



Судя по всему, нынешнее руководство ООН надеется, что в ближайшие два года с участием представителей всех государств – членов ООН удастся сформулировать основные положения упомянутого проекта, чтобы как можно скорее ввести его в действие. Ряд стран, прежде всего США, Япония, Южная Корея, проявили полное равнодушие к этим предложениям, поскольку они уже проводят бесконтрольное глубоководное бурение в различных точках Мирового океана в поисках важнейших полезных ископаемых и их добычу.



Тут необходимо отметить, что прежняя Морская Конвенция ООН 1982 года (UNCLOS) – тоже достаточно хорошо разработанный кодекс международно-правовых норм по использованию и освоению Мирового океана. Между прочим, она вступила в силу лишь в 1994 году и, по существу, к началу ХХI века обеспечила мирный раздел континентального шельфа прибрежных государств с общей площадью около 30 млн кв. км, из них почти 7 млн кв. км отошло России.



Сейчас специальная комиссия ООН продолжает рассмотрение заявок различных стран о продлении континентального шельфа экономической зоны до 350 миль. Все это, к сожалению, идет довольно медленными темпами. Известное предложение России о расширении ее арктического шельфа рассматривается там уже более двух лет.



И вот сегодня мировое сообщество вплотную приблизилось к разделу сложных по своим параметрам склонов Мирового океана и их подножий, где сосредоточены громадные биоресурсы и залежи сотен миллиардов тонн углеводородного сырья и других минеральных ресурсов. Речь идет о территориях около 80 млн кв. км, что почти в три раза превышает общую площадь континентального шельфа.



Вернемся к определению одного из важнейших терминов будущей Конвенции ООН, а именно high seas. Что означает этот термин пока не совсем ясно. Речь, видимо, идет о тех зонах океана, которые находятся за пределами 200-мильной (370 км) экономической зоны отдельных стран, что почти в 1,5 раза превышает площадь континентальной суши нашей планеты. В целом этот термин можно перевести как "открытый океан". Именно здесь находятся редчайшие харизматические виды морской фауны и флоры, дальнейшему существованию которых возникли заметные угрозы.



В то же время все страны имеют право на свободную навигацию и полеты над открытым океаном и проведение научно-исследовательских работ, а также на рыболовство на этих открытых территориях (high seas).



Есть что делить



Приведу лишь несколько цифр. По оценкам Сибирского отделения РАН, объем нефтегазоносности Мирового океана выглядит следующим образом: Тихий океан – 10 млн т нефти и около 25 трлн куб. м газа; Атлантический океан – 35 млрд т нефти и 70 трлн куб. м газа; Индийский океан – 40 млрд т нефти и 70 трлн куб. м газа; Северный Ледовитый океан – 90 млрд т нефти и около 250 трлн куб. м газа. Все эти цифры весьма внушительны, и что немаловажно для нас – 50% океанской нефти и почти 70% газа находятся именно в Арктике. Причем это данные десятилетней давности, они носят минимально оценочный характер и не включают огромные запасы газогидратов на просторах Мирового океана.



На наших глазах открытый океан становится ареной ожесточенной неконтролируемой конкуренции ведущих держав. Третье десятилетие ХХI века, несомненно, ознаменуется началом активной добычи со дна океана особо ценных минеральных ресурсов – железа, цинка, никеля, серебра, золота и многих других редкоземельных руд. Ряд крупных компаний развитых стран, таких как США, Япония, Англия, Южная Корея, уже приступили к добыче конкреций таких ценных металлов, как кобальт, никель, медь и серебро, со дна Мирового океана в некоторых регионах Тихого и Атлантического океанов. Пока нет никакого международного контроля над этими процессами и неизвестны объемы негативного воздействия на Мировой океан при такой неконтролируемой эксплуатации.



Есть что защищать



За последние годы в СМИ, и в "НГ-Науке" в частности, неоднократно подчеркивалось, что целый комплекс негативных воздействий на морскую среду – неконтролируемый, чрезмерно большой объем рыболовства, огромные выбросы парниковых газов, загрязнение океана пластиковыми материалами, изменение климата, таяние льдов – может привести к непредсказуемым изменениям во всех средах Мирового океана.



А все это, в свою очередь, будет ограничивать поддержание самого существования человечества.



Океанологи надеются, что разрабатываемая Конвенция при строгих формулировках будет способствовать контролю над рыболовством ведущих стран, прежде всего Японии, Испании и Южной Кореи, на долю которых приходится около 70% всего улова в открытых морях. К тому же крупные фармацевтические компании поощряют бесконтрольную добычу необычных экзотических морских существ, которые становятся объектом почти 80% новых современных лекарств.



По оценкам австралийских океанологов, около 80% кораллов находится под угрозой исчезновения. Поглощение огромной массы углекислого газа (СО2) Мировым океаном приводит к окислению морской среды, к нехватке кислорода, что отрицательно сказывается на развитии всей океанской фауны и флоры. По некоторым оценкам, уровень поглощения СО2 уже превышает тот объем, который 55 млн лет тому назад привел к опустошению морей и уничтожению морепродуктов.



Пластиковый архипелаг мусорных островов в северо-восточной части Тихого океана по площади уже превышает Австралию и восточную часть США. К тому же концентрация пластика в регионе мусорных островов почти в десять раз превышает концентрацию зоопланктона – основного продукта морской живности.



Рыбы, обитающие на средних глубинах, ежегодно поглощают около 20 тыс. т пластиковых частиц в год, что может стать пагубным для многих из них. По недавним исследованиям австралийских океанологов, такие обитатели, как морские черепахи, нередко погибают от проглатывания одного небольшого кусочка пластика. Особенно подвержены этой опасности детеныши черепах. Это может привести к резкому сокращению численности этих земноводных уже в ближайшей перспективе, хотя черепахи могут жить до 80 лет и десятилетиями могут производить детенышей. Все это вызывает у океанологов большие тревоги.



В ожидании экспертов



Что касается сокращения глобальной эмиссии СО2, то в начале октября 2018 года крупная международная научно-исследовательская организация IPCC на своем заседании в Сеуле, обращаясь с призывами к мировой общественности, пришла к чрезвычайно важным выводам.



Необходимость двукратного сокращения темпов потепления климата в мире (от 3% в настоящее время до 1,5%) настоятельно требует проведения следующих мероприятий в глобальном масштабе:



– к 2030 году глобальную эмиссию СО2 необходимо снизить на 45% по сравнению с уровнем 2010 года;



– к 2050 году возобновляемые источники электроэнергии должны составлять не менее 85%;



– к середине текущего столетия глобальную эмиссию СО2 необходимо довести до нуля и при этом полностью отказаться от употребления каменного угля в энергетике;



– для новых возобновляемых энергетических установок (использующих энергию солнца, ветра и др.) потребуется огромная площадь – примерно 10 млн кв. км, что заметно превышает территорию пятого континента – Австралии.



Эти выводы (призывы) приводятся в подготовленном IPCC исследовательском докладе, который был представлен на Международной конференции в Сеуле (октябрь 2018 года). Копии доклада, надо полагать, направлены в соответствующие комиссии ООН.



Продвижение упомянутых глобальных проблем, направленных на резкое сокращение эмиссии СО2 путем радикального изменения мировой энергетики, безусловно, должно оказывать позитивное воздействие и на нынешнее удручающее состояние Мирового океана. Это означает, что разработчики новой конвенции ООН по Мировому океану должны действовать в этой единой концептуальной увязке.



Как подчеркивает врио директора ИО РАН Алексей Соков, при разработке Конвенции ООН по Мировому океану 1982 года один из ведущих ученых ИО РАН, академик Леонид Бреховских, принимал активное участие в работе соответствующих комиссий ООН как в Нью-Йорке, так и в Женеве. Все это получило позитивную реакцию как со стороны нашей дипломатической службы, так и мирового научного сообщества. "Если МИД РФ и другие соответствующие министерства сочтут нужным подключить ученых к разработке новой конвенции по Мировому океану, ИО РАН может выделить для этих целей соответствующих ученых, действующих в этой сфере", – подчеркивает доктор географических наук Алексей Соков. Источник - НГ

