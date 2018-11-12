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Путин сингапурит в АСЕАН, - Н.Портякова
10:04 14.11.2018

Главный гость: для чего Владимир Путин приехал в Сингапур
ЕАЭС укрепляет связи с Юго-Восточной Азией, а Россия - дружбу с Сингапуром

Наталия Портякова

Сегодня Владимир Путин примет участие в 3-м саммите Россия–АСЕАН, центральным событием которого станет подписание меморандума о взаимопонимании между блоком десяти государств Юго-Восточной Азии и Евразийской экономической комиссией. Участие в форуме российский лидер совместил со своим первым государственным визитом в Сингапур, а также с посещением Восточноазиатского саммита, который открывается в четверг. За три дня в городе-государстве президент России проведет двусторонние переговоры с главами Республики Корея и Индонезии и премьерами Японии и Малайзии.

Основа для развития

В 2018 году Россия и Сингапур отмечают 50-летие установления дипотношений. При этом первый и до нынешней недели единственный визит в город-государство президент РФ совершил почти десять лет назад - в 2009-м здесь побывал возглавлявший тогда страну Дмитрий Медведев.

Владимир Путин прибыл в Сингапур впервые, и хозяева постарались, чтобы встреча высокого гостя прошла на должном уровне. Стоит отметить, что в эти дни с официальными визитами в республику прилетели также глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и вице-президент США Майк Пенс. Однако статус государственного получил лишь визит российского лидера.

Первым его пунктом стала встреча Владимира Путина с президентом Сингапура Халимой Якоб в резиденции Истана, после чего главы государств поучаствовали в церемонии закладки первого камня в основание Российского культурного центра. По мнению президента РФ, этот жест послужит хорошей основой для развития двусторонних отношений. На территории центра расположится и первый в стране православный храм. В будущем его прихожанами смогут стать порядка 4 тыс. человек - именно столько россиян проживают сейчас в бананово-лимонной республике, как некогда называл Сингапур в своей песне Александр Вертинский.

- В Сингапуре, насколько мы знаем, часто говорят: "Среди друзей и вода - мед". Взаимное доверие - это всегда основа прогресса, дружбы, развития, - заметил российский лидер на приеме у Халимы Якоб, подняв бокал за дружбу народов.

Переговоры с главой республики, по словам Владимира Путина, прошли в дружественной, открытой атмосфере.

- Сингапур - это важный и перспективный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Переговоры с госпожой президентом были продуктивными, всесторонними и интересными, - рассказал он. - Мы обсудили практически весь комплекс двусторонних отношений.

Во второй половине дня российский лидер провел переговоры с премьером Сингапура Ли Сянь Луном. По итогам встреч с участием ряда министерств и компаний стороны подписали целый ряд межведомственных документов и коммерческих контрактов. Как ранее анонсировали в Российском фонде прямых инвестиций, к визиту готовились соглашения об инвестициях в области нефтехимии, ядерной медицины, высоких технологий и поддержке российских инновационных компаний на рынках Юго-Восточной Азии на общую сумму $1,1 млрд.

Дружба блоками

Развитие экономических отношений станет центральной темой открывающегося сегодня саммита Россия-АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Главным событием форума станет подписание меморандума о взаимопонимании между АСЕАН и ЕЭК.

Как рассказали "Известиям" в Евразийской экономической комиссии, соглашение с АСЕАН позволит создать новую диалоговую площадку для обсуждения широкого спектра вопросов взаимодействия интеграционных блоков.

Год назад российский премьер Дмитрий Медведев не исключал выхода на соглашение о свободной торговле между АСЕАН и ЕАЭС, но отмечал - для этого "нужно пройти еще большой путь". Тогда глава правительства предложил "двигаться от частного к общему", формируя пул двусторонних соглашений с отдельными странами – членами АСЕАН.

Как сообщила "Известиям" член коллегии по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая, подписанный сегодня документ позволит не только существенно расширить возможности взаимодействия между двумя ключевыми интеграционными объединениями континента, но и обеспечит основу торгово-экономического сотрудничества в интересах государств-членов ЕАЭС и АСЕАН.

Первым шагом на этом пути стало создание ЗСТ между ЕАЭС и Вьетнамом осенью 2016 года. С тех пор объем двусторонней торговли вырос почти на треть, достигнув в 2017 году $5,3 млрд. На очереди - создание ЗСТ с Сингапуром, на который приходится около трети совокупного товарного экспорта АСЕАН. Переговоры уже вошли в решающую стадию и могут завершиться к середине будущего года, отметили в ЕЭК.

Сингапур интересен России с нескольких точек зрения, рассказала "Известиям" член коллегии по торговле ЕЭК Вероника Никишина. Это, во-первых, крупнейший торговый хаб Юго-Восточной Азии и выход на него дает возможность для дальнейшей экспансии в АСЕАН. Во-вторых, отметила представитель ЕЭК, странам ЕАЭС интересно развивать свое присутствие в сфере услуг Сингапура.

- Сингапур, в свою очередь, заинтересован в диверсификации экспорта, в том числе по промышленным товарам, а также в развитии своей инвестиционной политики на пространстве Евразии. ЗСТ создаст особые условия для удовлетворения интересов всех заинтересованных сторон, - считает Вероника Никишина.

19 ноября будет подписан меморандум о сотрудничестве с еще одной страной АСЕАН - Таиландом. Активный интерес к углублению сотрудничества с ЕАЭС сегодня проявляет и Индонезия.

Создание ЗСТ между ЕАЭС и АСЕАН - амбициозная и сложная задача, отметил эксперт Центра стратегических разработок Антон Цветов.

- Подписание этого документа формализует партнерские отношения двух организаций, - пояснил "Известиям" эксперт-востоковед. - Это важно и для российской концепции большого евразийского партнерства, ведь АСЕАН - одна из целевых аудиторий российской инициативы.

С саммита на саммит

Концепция новой архитектуры безопасности и сотрудничества в АТР - еще одна флагманская инициатива России, нацеленная на утверждение в этом обширном регионе многополярных реалий в противовес попыткам доминирования США. И лучшей возможности донести еще раз эту идею широкой аудитории, чем сейчас, найти было сложно.

Уже 15 ноября в Сингапуре начнет работу и Восточноазиатский саммит (ВАС) - мероприятие, где обсуждаются главным образом вопросы взаимодействия в сфере безопасности в АТР. На пленарном заседании этого форума впервые будет присутствовать Владимир Путин.

Сейчас саммит объединяет десять стран – членов АСЕАН и восемь ее партнеров по диалогу: Россию, Австралию, Индию, Китай, Республику Корею, Новую Зеландию, Японию и США. РФ стала участником ВАС в 2011-м, но до сих пор на ежегодных саммитах Москву представляли либо премьер Дмитрий Медведев, либо глава МИДа Сергей Лавров.

Ранее в этих форумах активно участвовал предшественник нынешнего президента США Барак Обама. Нынешний же глава Белого Дома Дональд Трамп отправил в Сингапур своего заместителя Майка Пенса. По уважительной причине не будет на форуме и китайского председателя Си Цзиньпина - он находится с визитом в Папуа-Новой Гвинее, где позднее примет участие в лидерской встрече АТЭС.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542179040
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