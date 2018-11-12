Первая мировая: причины не поняты, уроки не выучены, - Д.Королев

10:06 14.11.2018 Первая мировая: причины не поняты, уроки не выучены



11 ноября мир отметит 100-летие окончания Первой мировой войны, причем для стран Запада, таких как Великобритания и Франция, это более значимая дата, нежели окончание Второй мировой, - в Первой они понесли куда большие потери. И если во Второй мировой решающим стал Восточный фронт, то в Первую мировую это был фронт Западный, где сосредоточила основные усилия кайзеровская Германия.



11-го же на полях празднования юбилея намечена встреча президентов Путина и Трампа, на которую многие возлагают большие надежды: смогут ли лидеры двух ведущих, обладающих ядерным оружием держав договориться, чтобы не допустить скатывания человечества к очередной, возможно - фатальной, бойне?



Первая мировая готовилась великими державами задолго до ее начала, но для большей части публики стала полной неожиданностью. Аргументы, приводившиеся тогда в пользу невозможности крупной войны, до боли напоминают те, что приводятся сегодня. Мол, все страны слишком тесно связаны между собой экономически. К тому же в трех главных европейских монархиях вообще правили близкие родственники.



Конечно, непросто оценить вероятность Большой войны сегодня. Некоторые пропагандисты склонны ее преувеличивать - но куда слабее смотрятся те, кто, занимаясь успокоением публики, внушают нам мысль, что война невозможна.



Дело вовсе не в том, смогут ли поладить Трамп с Путиным. К войнам ведет углубление и последующее обострение противоречий между интересами различных государств, их экономически обусловленное стремление к переделу рынков сбыта и сфер влияния. Эти противоречия носят объективный характер, и они к настоящему времени достигли таких масштабов, что Путин с Трампом и товарищем Си не смогут уже их мирно разрулить, вернувшись к былому статус-кво.



Стержневая причина, ведущая сегодня к войне, та же, что и сто лет назад: желание теряющей свое монопольное положение, экономический и военно-политический вес державы №1 удержать положение, защитив его от притязаний новых, молодых, "злых" и энергичных конкурентов. Вот почему так актуальны уроки Первой мировой, анализ развития тех противоречий, что привели к ней.



От "блестящей изоляции" к "сердечному согласию" (Entente cordiale)



В наши дни широкую популярность приобрело высказывание лорда Генри Пальмерстона, британского министра иностранных дел середины XIX в.: "У нас нет вечных союзников и вечных врагов. У нас есть постоянные, вечные интересы, и им мы должны следовать". Эту сентенцию нам обычно преподносят как выражающую единственно правильную внешнюю политику.



Но именно такая политика, вошедшая в историю под названием "блестящая изоляция" (англ. splendid isolation), в свое время завела высокомерную английскую дипломатию в тупик.



В XIX в., будучи безоговорочно первой промышленной державой мира и занимая монопольное положение на мировом рынке, Британия могла себе позволить действовать в "гордом одиночестве", вступая в соглашения лишь по ситуации и легко разрывая их. Но к концу столетия расстановка сил на планете изменилась, так что на рубеже веков туманный Альбион вынужден был искать долговременные и достаточно прочные союзы против тех держав, которые угрожали ускользающему британскому могуществу и господству.



Видимо, важным сигналом стала англо-бурская война 1899-1902 гг. - в ходе ее Англия оказалась в одиночестве, ее агрессивные действия вызвали осуждение европейских держав. Англичане стали осознавать кризис их внешней политики.



Британские правящие круги не сразу поняли, кто для них главный соперник, - как и в наше время Америка, по-видимому, не сразу осознала, что главный ее враг - Китай (а вовсе не Россия с Путиным и не изрядно раздутая, используемая больше как страшилка, угроза международного терроризма). Поначалу главными врагами британцам виделись Франция, с которой англичане делили африканские колонии ("Драка за Африку"), и Россия, представлявшая угрозу для Британской Индии (т. н. "Большая игра", "Great Game", на протяжении всего XIX ст.) и участвовавшая в схватках за сферы влияния на Дальнем Востоке.



Английская внешняя политика конца позапрошлого века сводилась к тому, чтобы использовать Германию против Франции и Японию против России. Еще в 1904-1905 гг., всего за два года до подписания англо-русского договора, который окончательно оформил Антанту, Британия занимала откровенно антироссийскую позицию. После провокации на Доггер-банке в Северном море (в результате ее эскадра, шедшая на выручку Порт-Артуру, потопила английское рыболовецкое судно) тамошние "ястребы" требовали от Адмиралтейства топить русские корабли.



Кульминацией англо-французского колониального противостояния в Африке стал Фашодский инцидент 1898 г.: силовая встреча у городка Фашода (ныне - Кодок) в Судане двух колониальных отрядов едва не привела к войне между двумя державами. Франция вынуждена была отступить во многом из-за опасения, что в войну на стороне Англии вступит Германия. Но урегулирование этого конфликта (Англия и Франция сумели прийти к соглашению о разделе территорий в Африке) и стало поворотным пунктом - к союзу двух этих стран, соглашению 1904 г.



К тому времени вырисовался главный противник Британии - экономически быстрорастущая Германия. В 1897 г. Лондон отказался возобновить англо-германский торговый договор - этот факт красноречиво вскрывает экономический нерв противостояния! Решающей схватке на полях сражений обычно предшествует война протекционизмов, ограничение свободы торговли (сиречь санкции).



Экономическую экспансию Германия подкрепляла мероприятиями военно-стратегического характера, угрожавшими Великобритании: в 1898-м и 1900 г. Берлин принял амбициозные программы строительства военно-морского флота, а еще он объявил о проекте постройки Багдадской железной дороги, дававшей доступ его войскам на Ближний Восток. Тогда же Германия активизировала колониальные захваты - а ее стремление к переделу колоний послужило важной причиной войны.



Итак, англо-германские противоречия носили характер ключевых, решающих антагонизмов, приведших к Первой мировой. В настоящее время решающими являются, без сомнения, американо-китайские противоречия. Очень долго США и Китай, прекрасно осознавая антагонизм их отношений, пытались вести переговоры и маневрировать. То же самое было и в конце XIX в. между Британией и Германией - они пытались прийти к сговору в ущерб интересам третьих стран.



Пытаясь унять растущие аппетиты агрессивного прусского империализма и еще надеясь использовать Германию против Франции, Британия предложила своему "партнеру" проект раздела португальских владений в Африке. Сделка эта была уже почти готова, когда коварные бритты "кинули" кайзера - в 1899 г. Англия дала Португалии гарантии неприкосновенности ее колоний. И в последовавших далее марокканских кризисах 1905-го и 1911 г. Великобритания поддерживала против Германии Францию (по соглашению 1904 г. Франция признала Египет и верховья Нила сферой британских интересов, а та взамен признала сферой интересов - читай протекторатом - Франции Марокко, на которое претендовала также Германия).



Отметим, что Великобритания, несмотря на то, что она вошла в компанию государств-победителей в обеих мировых войнах, стратегически потерпела в них неудачу. Ведь цель удержания глобального господства достигнута ею не была; более того, в результате Второй мировой войны рухнула Британская империя, и Великобритания, лишившись Индии и прочих колоний, превратилась в державу второго порядка, во всем послушно следующую в фарватере заокеанского союзника.



Можно предположить, что, действуя в рамках укоренившейся парадигмы евроцентризма, Британия, как и остальные европейские державы, проглядела амбиции Соединенных Штатов, начавших переход от изоляционизма к борьбе за мировое господство, и, может даже, недооценила того, кто действительно сместил ее с вершины. Думается, закулисная роль США в разжигании Первой мировой до сих пор остается слабо исследованной. Кстати, занятное совпадение: ФРС - орудие мирового господства доллара - была основана накануне войны, в 1913-м.



Поддержка в противовес России растущего агрессивного японского империализма дорого обошлась впоследствии Англии - позорной сдачей Сингапура 15 февраля 1942 г. Долговременные последствия внешней политики трудно предвидеть - ведь и к подъему Китая в противовес СССР приложили руку США!



Шатания в сетях противоречий



Не менее трудно предвидеть, на чью сторону в будущей войне встанет та или иная страна второго (или третьего) порядка. Самый яркий пример, взятый из Первой мировой войны, - Италия. В 1882 г. она присоединилась к соглашению Германии и Австрии 1879 г., что оформило Тройственный союз; но 23 мая 1915 г. Италия вступила в войну на стороне Антанты, открыв третий фронт для начинавшей трещать лоскутной империи Габсбургов. Заодно войну Центральным державам объявило Сан-Марино, отправившее на подмогу многомиллионным армиям Антанты санитарный отряд численностью... 15 человек.



Все дело в сложности, запутанности противоречий между государствами - из которых в итоге срабатывает какой-то главный антагонизм. В конце XIX в. сильны были противоречия между Италией и Францией. Во-первых, на Апеннинах культивировались настроения ирредентизма - идеи объединения всех этнически итальянских земель, включая доставшуюся когда-то Франции Ниццу. Во-вторых, обе страны соперничали на Средиземном море - в борьбе за колониальный раздел Магриба. Договору 1882 г. как раз предшествовал захват французами Туниса.



Но в итоге сильнее все же оказались противоречия Италии с Австро-Венгрией. Итальянский ирредентизм ведь распространялся и на Южный Тироль, а главное то, что наследники Древнего Рима и Венецианской республики стремились к экспансии на Балканах, к захвату опорных пунктов на побережье и островах Адриатики.



К союзу с Антантой Италия шла долго и сложно. Будучи союзницей Германии и Австро-Венгрии, она оповестила Францию - страну, против которой оный союз и был направлен! - о содержании соглашения, носившего секретный характер. В 1911-1912 гг. итальянцы пустили пробный шар: пошли войной против Турции ради захвата Ливии и Додеканесских островов (Родос и др.). Турция находилась в сфере германского влияния - стало быть, Италия пошла против своих же союзников. И к этим действиям Италии благосклонно отнеслись ее будущие союзники - в итоге добившись раскола вражеского блока и усилив позиции на Средиземноморье. А ведь вступи Италия в войну на другой стороне - и Францию ждала бы война на два фронта!



Сегодняшний аналог Итальянского королевства - это эрдогановская Турция. Неясно, на чью сторону она в итоге встанет. У нее есть острейшие противоречия с Россией - и вовсе не только в Сирии, но и по крымскому вопросу, а также - традиционно - в Закавказье и тюркском мире Центральной Азии.



С другой стороны, очевидно углубление противоречий Турции с Западом - со США и НАТО, с ЕС и Германией, а также с Саудовской Аравией и Израилем - что, в свою очередь, толкает Анкару дружить с Тегераном. Как все эти сложные узлы противоречий будут заплетаться в ходе развития конфликта на Ближнем Востоке, предвидеть крайне сложно.



Еще большую беспринципность способны проявлять более мелкие страны, ориентирующиеся на текущую конъюнктуру и стремящиеся "вовремя примазаться" к победителям. Лучший пример тому - Румыния. Эта страна долго колебалась, к какому блоку пристать. При этом в военном отношении Румыния ничего собой не представляла. Русский посол в Бухаресте доносил примерно в таком духе: если Румыния вступит в войну на стороне Германии, нам потребуются 7 дивизий, чтобы прикрыть новый фронт; если Румыния вступит в войну на нашей стороне, то нам потребуются те же 7 дивизий, чтобы спасать союзника. Так оно и вышло.



27 августа 1916 г. под впечатлением блестящего Брусиловского прорыва Румыния вступила в войну на стороне Антанты; но она была быстро разгромлена, и России пришлось затыкать брешь, создав для этого еще один, Румынский, фронт.



После революции 1917 г. Румынский фронт рухнул, и румыны под угрозой полной оккупации их германцами вынуждены были просить мира. Перемирие было подписано примерно в одно время с Брестским миром, а 7 мая 1918 г. стороны заключили Бухарестский мирный договор. Он превратил Румынию в полуколонию Германии, обязавшуюся оказывать всяческое содействие австро-немецким войскам, - но зато с благословения "союзников-оккупантов" Румыния успешно оккупировала Бессарабию, не выполнив более раннее соглашение с Советской Россией о выводе войск из Бессарабии. Румынская экономика работала на австро-германский блок, и фактически Румыния превратилась в сателлита и тыловика Центральных держав.



И лишь когда крах Германии стал очевиден - 10 ноября, за несколько часов до капитуляции Германии (sic!), Румыния во второй раз объявила Германии войну. Благодаря этому румыны прибыли на конференцию в Париж в статусе победителей и приняли участие в дележе населенных венграми, немцами и украинцами областей Австро-Венгрии. Умение вовремя "переобуться" они проявили и во Второй мировой.



После Второй мировой войны утвердился тип военного блока, в котором целиком верховодит одна лишь держава, - как НАТО и Варшавский договор. НАТО представляется абсолютно монолитной организацией, но на самом деле проверкой ее устойчивости и монолитности могла бы стать только Большая война. А мы-то не забыли, как агрессию США против Ирака не поддержали Франция и Германия.



С такими союзниками и врагов не надо!



Когда войну ведут два блока, это не означает, что противоречия существуют только между ними, - острые противоречия всегда имеют место и внутри блоков. Эти противоречия влияют на ход войны, на планирование операций и ведение дипломатических игр, особенно при переходе в фазу дележа трофеев.



Противоречия существовали и внутри Антанты: Англия ставила своей целью не только разгром Германии, но и ослабление союзников - Франции и России. При этом Антанта не представляла собой единый блок: она была оформлена лишь в виде "треугольника" двусторонних соглашений. И только 5 сентября 1914 г. в Лондоне представители трех государств подписали договор, обязавший их не заключать сепаратный мир, - он-то и подменил союзный договор.



В отличие от пары Россия - Франция, Великобритания не несла каких-либо четких военных обязательств по отношению к союзникам. Этим умело пользовалась английская дипломатия, ведя свои интриги. В критический месяц после Сараевского убийства английские официальные лица намекали, что их государство не намерено "вписываться" за Россию и Сербию, - и этим они явно подталкивали Германию, до последнего часа надеявшуюся на нейтралитет, к конфронтации. Вступление Англии в войну 4 августа (через 4 дня после России и на следующий день после Франции и Бельгии) стало тяжелым ударом по немецким планам и предопределило их крах.



Германцы, наверное, рассчитывали на повторение ситуации Боснийского кризиса 1908-1909 гг. В октябре 1908-го Австро-Венгрия аннексировала давно ею оккупированную Боснию и Герцеговину. Россия, сама запутавшаяся в собственных комбинациях и обманутая австрийской дипломатией, все же не могла не вступиться за братьев-сербов. Уже тогда чуть было не вспыхнула общеевропейская война, но Российская империя была ослаблена поражением от Японии и революцией 1905 г. - и ее не поддержали союзники по Антанте. Россия фактически капитулировала - приняла германский ультиматум, потерпев позорную "дипломатическую Цусиму".



Урегулирование Боснийского кризиса породило у политиков порочную веру в то, что они способны дипломатическим путем разрешить любое обострение, поэтому они могут ради достижения внешне- и внутриполитических целей безбоязненно идти на такое обострение. О подобной "стратегической фривольности", ставшей фактором развязывания Первой мировой войны, писал, в частности, Генри Киссинджер. Это же повторяется сегодня - но только при наличии ядерного оружия, сдерживающая роль которого преувеличивается и абсолютизируется.



Главным мотивом участия царизма в Первой мировой войне было завоевание Константинополя и черноморских проливов - что было обещано ему союзниками. И ныне часто говорят, что "из-за большевиков" Россия была лишена победы в войне и оных проливов. Однако более чем очевидно, что союзники не позволили бы России завладеть проливами - Англия и Франция не один век делали все возможное, чтобы не пустить Россию в Средиземное море, чтобы не допустить усиления ее влияния на Ближнем Востоке и на Балканах. Этим-то и было обусловлено их поведение в ходе Боснийского кризиса; это же лежало в основе знаменитой черчиллевской авантюры, известной как Дарданелльская операция 1915-1916 гг. Смысл ее был прозрачен: "скачком" первыми овладеть стратегически важными проливами - до того как до них доберется, штыком пробиваясь через горные цепи Анатолии, русский солдат!



Если представить себе гипотетически эту ситуацию, в 1918 г. ослабленная войной Россия не смогла бы преодолеть сопротивление Англии, Франции и к ним примкнувших Италии и Греции, имевших тоже свои виды на раздел Турции.



Германия в ходе дипломатической подготовки войны пыталась играть на противоречиях в стане соперников, предпринимала шаги, чтобы отколоть Россию от союза с Францией и Англией. И однажды это ей почти удалось. Летом 1905 г. в шхерах Финского залива встретились кузены Вилли и Никки, и кайзер таки убедил Николая II вступить с ним в военный союз. Но Россия так и не ратифицировала этот Бьеркский договор. Одна из причин состояла в том, что в стране вовсю бушевала революция, самодержавию требовались спасительные займы, а главным кредитором его выступала именно Франция - классическая страна рантьерского капитализма.



Один крайне примечательный эпизод. В начале 1906 г. в испанском городе Альхесирасе состоялась международная конференция по урегулированию кризиса вокруг Марокко. Германия на ней оказалась в изоляции - ее поддержала только Австро-Венгрия, да и то вяло. Россия выступила в поддержку Франции - причем как раз за несколько дней до этого она получила от Франции очередной кредит!



История участия России в Антанте вообще показывает интереснейшую и поучительную эволюцию. Ее военно-политический союз с Францией, собственно, и положивший начало Антанте, начал складываться еще в 1870-е гг., оформившись в виде серии договоров 1891-1893 гг. На тот момент Россия была ведущей военной силой, и Франция была более заинтересована в этом союзе, чем Россия. Напомним, что в 1875-м и 1887 г. Россия своей твердой дипломатической позицией дважды спасала Францию от нового военного разгрома ее бисмарковской Германией.



Однако "блестящее развитие России при Николае II", поражение в русско-японской войне и тяжелый удар по самодержавию в революции 1905 г. настолько ослабили Российскую империю и сделали ее зависимой от иностранных займов, что к Первой мировой войне Россия пришла в роли "младшего партнера", обреченного "таскать каштаны из огня", обеспечивать союзников пушечным мясом в сложных, критических ситуациях, как в сентябре 1914-го.



И сегодняшняя Россия, уже на порядок уступающая Китаю величиной экономики и не способная обеспечить темпы экономического развития, необходимые для преодоления отставания от ведущих держав, рискует превратиться в "младшего партнера" Поднебесной, военный инструмент в чужой борьбе за глобальное доминирование. Особенно если Китай укрепит свою военную мощь и нарастит ракетно-ядерный потенциал, сопоставимый с потенциалом России. Ведь только благодаря военной силе, наличию ракет и боеголовок - которых пока маловато еще у Китая - Москва еще может на равных вести себя с Пекином.



Пробуждение вулканов



Все государства, участвовавшие в Первой мировой, преследовали еще одну цель: посредством войны, подъема ура-патриотических настроений ослабить социалистическое движение и предотвратить возможные революции. Результат оказался прямо противоположный.



Сегодня не приходится говорить ни о каком подъеме левого движения где бы то ни было, и революция вроде бы никому не угрожает. В США на волне кризиса 2008-2009 гг. поднялось было движение Occupy Wall Street!, но оно быстро сошло на нет. Впрочем, не все там так просто: социологи фиксируют рост левых настроений среди американской молодежи, и ультраконсервативные правые круги США в связи с этим подняли вой по поводу "засилья марксизма" в их университетах, которое ведет к "неправильному воспитанию молодого поколения".



Так или иначе, экономический кризис обострил внутренние, социальные проблемы везде и повсюду. В Европе это крайне остро выразилось в миграционном кризисе. Поэтому правящие круги нуждаются в том, чтобы в случае нового, давно ожидаемого экономического кризиса направить энергию исподволь нарастающего недовольства в выгодное им русло. А "лучший" механизм этого хорошо известен - возбуждение ненависти к "чужим", к "кровожадным гуннам", и это в конце концов война. Большая война.



Однако, как показывает опыт Первой мировой, Большая война всегда ведет к ломке общественного сознания, круто меняет отношение миллионов людей ко всем институтам существующего общества. Она порождает новые политические движения и вообще способна пробудить "спящие вулканы".



Эрнест Хемингуэй, как никто другой из писателей, хорошо знал, что такое война - он их прошел несколько, начав как раз с Первой мировой. Летом 1918-го австрийская мина оставила в его теле 237 осколков. Лечась в миланском госпитале, он встретил там первую свою большую любовь - медсестру Агнесс фон Куровски, ставшую прототипом героини романа "Прощай, оружие!" (1929). В романе мы и встречаем проникновенно-жесткие строки, выражающие суть кровью выстраданной "окопной правды": "Те, кто сражается на войне, - самые замечательные люди, и чем ближе к передовой, тем более замечательных людей там встретишь; зато те, кто затевает, разжигает и ведет войну, - свиньи, думающие только об экономической конкуренции и о том, что на этом можно нажиться. Я считаю, что всех, кто наживается на войне и кто способствует ее разжиганию, следует расстрелять в первый же день военных действий доверенными представителями честных граждан своей страны, которых они посылают сражаться".



Дмитрий КОРОЛЕВ Источник - 2000.ua

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