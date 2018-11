С новой силой: Израиль и ХАМАС ввязались в очередной виток конфликта

10:09 14.11.2018 За несколько дней стороны обменялись сотнями ракетных и авиационных ударов



Кирилл Сенин



Палестино-израильский конфликт переживает очередное обострение. С конца минувшей недели стороны обменялись сотнями ударов - ракетных и с воздуха. И с той, и с другой стороны есть погибшие. Как закручивалась очередная спираль напряженности на Ближнем Востоке и какими могут быть последствия эскалации и без того непростой обстановки вокруг сектора Газа, разбирались "Известия".



Обстрелы против рейда



Лидер ХАМАС назвал условие для перемирия с Израилем



Начало очередному силовому этапу противостояния положила операция Армии обороны Израиля в секторе Газа 11 ноября. Группа израильского спецназа провела планировавшийся как секретный рейд в Хан-Юнисе - они прибыли туда на гражданской машине, однако были обнаружены палестинцами, после чего началась стрельба. В столкновении палестинское радикальное движение ХАМАС потеряло семь человек убитыми, среди погибших - Нурэддин Салам Барак, один из командиров бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам", боевого крыла организации. Потери были и с другой стороны - был убит израильский подполковник (изначально The Times of Israel со ссылкой на данные Армии обороны Израиля сообщила даже о гибели бригадного генерала, однако вскоре скорректировала свой неточный материал), еще один офицер получил ранения. Чтобы прикрыть отходящую на свою территорию группу, Израиль провел серию ударов с воздуха.



Из сектора Газа по Израилю выпущено более 300 ракет, около 100 из них перехвачены системой ПВО "Железный купол"



После спецоперации, пошедшей не так, палестинские группировки начали ответные действия. По израильским городам были выпущены сотни ракет, около 100 удалось перехватить средствам системы противовоздушной обороны "Железный купол". При атаке на Ашкелон погиб один человек - ракета попала в жилое здание, сообщил представитель службы по чрезвычайным ситуациям Израиля. Мэр Ашкелона утверждает, что жертва удара - палестинец из Хеврона, города на Западном берегу реки Иордан. Это был первый погибший в Израиле в результате ракетной атаки с территории сектора Газа с момента окончания войны 2014 года. Число пострадавших от осколков измеряется десятками.



В ответ на действия ХАМАС и ее подразделений израильские военные нанесли воздушные и артиллерийские удары по более чем 150 целям, уничтожены ряд объектов группировки, в том числе здание, которое, как заявили в Армии обороны Израиля, использовалось военной разведкой ХАМАС "в военных целях, в том числе для сбора разведывательной информации, а также для исследовательских работ"; там же находился и оружейный склад. Целями ударов, по данным палестинских новостных ресурсов, также стали гражданские здания, а также бюро телеканала Al Aqsa и гостиница Al Amal. Погибли не менее шести человек, после чего палестинцы в ответ пригрозили увеличить глубину ракетных ударов - целями могут стать города Беэр-Шева и Ашдод.



До резерва не дошло



В середине дня 13 ноября стороны вроде бы условились о перемирии - палестинцев об этом попросил Египет, который традиционно старается выступать в качестве посредника. Впрочем, как сообщает The Times of Israel, "новости о предполагаемом перемирии сопровождались ракетными залпами", целями которых были регионы Хоф Ашкелон и Шаар-Ха-Негев на юге Израиля. В Хоф Ашкелоне ракета угодила в жилой дом, но обошлось без жертв и пострадавших. "Судя по всему, это было крупнейшее число ракет, выпущенных по Израилю с территории прибрежного анклава за 24-часовой период и более чем в два раза больше, чем в любой день войны в Газе в 2014 году, свидетельствуют данные израильской статистики", - отметила газета.



В связи с обострением ситуации днем во вторник прошло экстренное заседание силового блока в правительстве Израиля. Совещание продолжалось около семи часов, однако каких-то решений там принято не было - во всяком случае, официально о них не сообщалось. При этом израильские сайты писали о том, что объявлять мобилизацию резервистов пока не планируется - а стало быть, более масштабный военный конфликт еще не стал неизбежным.



Около 300 ракет были выпущены по Израилю из сектора Газа



Шанс взять паузу



Зато панарабский телеканал Al Jazeera уже вечером по московскому времени распространил информацию о том, что палестинские группировки все же согласились на перемирие с тем, чтобы дать "новый старт" попыткам возвращения к той "ситуации, которая наблюдалась до нынешней военной эскалации". Окажутся ли эти сообщения корректными и насколько эффективным может оказаться соглашение о прекращении взаимных силовых акций, скорее всего, станет ясно уже в ближайшие часы или дни.



В любом случае назвать нынешнее обострение заурядным не получится. "С момента начала масштабных протестов в районе сектора Газа в конце марта было несколько раундов враждебных действий, и часто эскалация конфликта носила острый характер, - отмечает CNN. - Однако эти моменты носили краткосрочный характер и, как правило, завершались в течение 24 часов при вмешательстве международных посредников, в том числе ООН и Египта. Нынешний раунд уже затмил собой другие случаи столкновений, и в обозримой перспективе конца ему не видно".



Протесты в секторе Газа



В свою очередь, независимый эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Фролов полагает, что нарастание противоречий между участниками конфликта возможно, тем более с учетом того, что Израиль пользуется поддержкой Соединенных Штатов. Об отношении Вашингтона к ситуации красноречиво говорит, например, твит спецпредставителя Белого дома по Ближнему Востоку Джейсона Гринблатта, который назвал палестинцев "террористами из Газы", нападающими на Израиль, который "вновь втягивают в военные действия ради защиты своих граждан". "Но не думаю, что эта эскалация примет какие-то очень серьезные масштабы, - отметил Фролов в беседе с РБК. - Скорее дело ограничится авиаударами Израиля и операциями его спецслужб".



Тайное стало явным



Примечательно, что очередной виток конфронтации возник на фоне многомесячных международных усилий по нормализации ситуации в районе палестино-израильской границы после массовых протестов в секторе Газа в марте этого года, которые завершились кровопролитием, - тогда в противостоянии с израильскими силовиками погибли около 170 палестинцев. В связи с этим возникает вопрос, насколько уместной была тайная операция израильского спецназа, срыв которой ставит под удар все достижения на пути к урегулированию, пусть даже они и не были прорывными. Ответ, как пишет The New York Times, лежит на поверхности - никто не ожидал, что тайная вылазка израильского спецназа станет явной. "В реальности предполагалось, что эта операция не станет публичной, - отмечает генерал-майор и бывший глава совета нацбезопасности Израиля Гиора Эйланд, мнение которого приводит газета. - Так бывает не во всех без исключения случаях, однако можно предположить, что 99% подобных операций не раскрываются". Подобная неизбежная реакция лишний раз напоминает о том, что сбитому пламени палестино-израильского конфликта достаточно одной искры, чтобы потенциально разгореться с новой, утроенной силой.



На достижения в рамках мирного процесса указывает и BBC News. Как напоминает британская телерадиокорпорация, за последние месяцы удалось, в частности, наладить поставки топлива на электростанцию в Газе. Кроме того, палестинцы получили около $15 млн из Катара - эти средства позволят выплатить зарплату гражданским служащим. Однако и этот процесс стал поводом для нападок "внутренних критиков с обеих сторон, которые сочли его результатом необязательного компромисса или слабости", а нынешнее ухудшение ситуации, "вероятно, сейчас только усилит голоса сторонников такой точки зрения", добавляет BBC News.



В МИД России, которая в течение длительного времени была одним из ведущих участников попыток поиска путей урегулирования ближневосточного конфликта, в связи с ситуацией в отношениях Палестины и Израиля заявили о "глубокой озабоченности" в связи с таким развитием событий, чреватым "возобновлением масштабного военного противостояния вокруг сектора, что грозит новыми жертвами среди гражданского населения с обеих сторон, окончательным обрушением там гуманитарной ситуации". Палестинцам и израильтянам необходимо "незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня, проявить сдержанность, принять меры для того, чтобы исключить рецидивы конфронтации с непредсказуемыми последствиями", подчеркнули на Смоленской площади.



Обострение ситуации, возможно, и не перерастет в новый полноценный - и кровопролитный - конфликт. Избежать его поможет сама позиция противоборствующих сторон, допускает The Times of Israel. "В то время как Израиль и террористическая группировка ХАМАС, похоже, готовы и даже стремятся к более серьезной битве, это в основном лишь видимость, - отмечает издание. - Две стороны играют в балансирование на грани войны, стараясь продемонстрировать свое верховенство и обеспечить сдерживание (противника). Проблема в том, что в наличии как у ХАМАС, так и у Израиля возможностей для достижения этих целей без шагов, которые неизбежно подтолкнут регион к войне, есть крайне серьезные сомнения". Источник - Известия

