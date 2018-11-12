Pipes. В Казахстане проходит общенародный диктант на новом казахском алфавите

10:13 14.11.2018

В Казахстане 14 ноября проходит общенародный диктант на казахском языке, основанном на латинской графике.



По данным Управления по развитию языков и архивному делу Астаны, в столице диктант пишут ученики, студенты, учителя, преподаватели высших и средних учебных заведений, дошкольных учреждений и школ, а также сотрудники культуры, спорта, медицины, коммунального хозяйства, энергетики и других сфер.



"В мероприятии принимают участие граждане, достигшие 15 лет. В общенародном диктанте от Астаны запланировано задействовать 50 тысяч человек. Написание диктанта проходит по всей республике одновременно", - сообщили в ведомстве.



Утвержденный текст диктанта (80-90 слов) будет распространен посредством аудиозаписей. Диктант проводится в специально подготовленных местах, его написание займет 30 минут.