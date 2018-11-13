ПромеШуточные выборы. Блеск и нищета Трампа, - А.Нагорный

10:17 14.11.2018 об итогах американских "промежуточных" выборов



Промежуточные выборы в США состоялись, но еще не полностью завершены. До сих пор проводятся пересчеты голосов в штатах Флорида, Джорджия и Огайо, где разрыв между основными кандидатами исчисляется долями процента. Их итоги должны быть объявлены только 15 ноября, поэтому пока "свободными" остаются два губернаторских кресла, три сенаторских и семь мест конгрессменов. Но основные результаты уже определены:



- Палата представителей в 2019 году впервые за восемь последних лет переходит под контроль "синих", то есть Демократической партии, они набирают около 230 голосов при 218 необходимых для простого большинства, но не имеют возможности преодолеть вето президента, для чего нужно 290 мандатов;



- Сенат остается в руках "красных", то есть республиканцев, которые получили там не менее 51 места;



- на уровне отдельных штатов налицо усиление "Великой старой партии" (Great Old Party, GOP), в частности, губернаторы-республиканцы сменили демократов в пяти штатах из 36, обратный процесс произошел всего в двух.



Таким образом, можно сказать, что "крестовый поход", организованный политическими представителями "глубинного государства" против 45-го президента США сразу после его победы на президентских выборах 8 ноября 2016 года, фактически провалился. Хотя первую половину своего президентского срока в Белом доме Дональду Трампу пришлось провести в условиях настоящей войны на два фронта: как с демократами, так и с оппонентами внутри Республиканской партии. Но он выстоял. А это - большая победа американских "националистов" над "глобалистами". И личная победа самого "большого Дональда", который неоднократно заявлял, что выборы 6 ноября - это вотум доверия его политике, призывая избирателей голосовать так, как если бы в бюллетенях на месте фамилии любого кандидата-республиканца стояли всего пять букв: TRUMP.



Не числом, а умением



Пожалуй, самое удивительное заключается в том, что нынешний "хозяин Белого дома", которому 98% американских масс-медиа прогнозировали крупнейшее поражение, сумел его избежать. То есть, Трамп воюет, как Суворов - не числом, а умением. Собственно, и президентом он стал, набрав почти на три миллиона меньше голосов избирателей, чем его соперница от Демократической партии Хиллари Клинтон: 62 985 106 против 65 853 625. Но на уровне коллегии выборщиков от штатов, непосредственно называющих имя нового американского лидера, эти "минус три миллиона" превратились в "плюс 77".



Подобного рода коллизии в американской политической традиции уже случались, и неоднократно, но никогда разрыв между кандидатами не оказывался настолько большим. Так, в 2000 году избранный 43-м президентом США с перевесом в 5 голосов выборщиков (271 против 266) Джордж Буш-младший проиграл своему сопернику-демократу Альберту Гору чуть более полумиллиона голосов. Ранее аналогичные прецеденты были в 1876-м (республиканец Ратерфорд Хейз, уступивший демократу Сэмюэлу Тилдену 200 тысяч голосов избирателей, победил благодаря перевесу в один голос выборщика) и в 1888 году (республиканец Бенджамин Гаррисон уступил демократу Гроверу Кливленду около 90 тысяч голосов при "плюс 65" по выборщикам). Заметим, все четыре случая - в пользу республиканцев. Демократы после выборов 2016 года даже внесли законопроект, согласно которому президент США должен избираться прямым голосованием избирателей, а не коллегией уполномоченных выборщиков от штатов, но через республиканский тогда Конгресс эта инициатива, разумеется, не прошла. Возможно, теперь она будет активизирована заново - правда, без шансов на успех в Сенате и Белом доме.



На претензии демократов и массовые протесты двух "синих" побережий Америки с лозунгами "Не мой президент!" Трамп ответил в том духе, что одержал победу в полном соответствии с действующим законодательством, и что если бы буква закона была другой, он бы использовал другую, соответствующую ей, предвыборную стратегию. И результаты голосования 6 ноября 2018 года подтвердили его слова: "Большой Дональд" успешно прошел и через горнило прямых выборов, сосредоточив свои усилия на уровне 33 сенаторов и в ключевых из 36 штатов, где переизбирали губернаторов, оставив без всякой личной поддержки практически всех республиканских претендентов в конгрессмены, поскольку "их слишком много", - тем самым полностью возложив ответственность за этот политический сегмент на аппаратную машину "великой старой партии", где были сосредоточены основные силы его оппонентов. То есть в "высшей математике" американской политики "команда Трампа" пока на голову превосходит своих демократических оппонентов.



Цель - второй президентский срок



Написанный американским президентом очередной твит по этому поводу: "Огромный успех сегодня вечером! Всем спасибо!" - вызвал очень бурную реакцию в американском обществе. Большинство оппонентов Трампа и даже нейтральных наблюдателей оценили эту запись более чем критично: мол, он всегда привык делать хорошую мину даже при плохой игре, Палата представителей республиканцами потеряна, теперь все инициативы Белого дома на этом уровне будут тормозиться, а расследования против 45-го президента США с перспективой выхода на импичмент продолжатся. Тем более, что теперь основные удары по нему из области фантазий о "русских хакерах", "агенте КГБ" и харрасменте, скорее всего, перейдут в более доказательную сферу по линии уклонения от налогов, коррупционным схемам и прочему "грязному финансовому белью", связанному с бизнес-империей "Большого Дональда". Тем более, что "зеркальный ответ" в сторону семейства Клинтонов со стороны Белого дома будет только на пользу Демократической партии, "уставшей" от Хиллари и Билла (именно в такой последовательности). И, соответственно, "клинтониты" категорически не заинтересованы переводить атаки против Трампа в эту сферу. Так что, на наш взгляд, 45-й президент США имел некоторые основания охарактеризовать итоги выборов как "огромный успех"



Во-первых, он сохранил республиканское большинство в Сенате и на уровне легислатур большинства штатов. Это не было простой задачей, но ее выполнение гарантирует его от любых попыток импичмента со стороны демократов и создает неплохие условия для того, чтобы в 2020 году побороться за второй президентский срок.



Во-вторых, он, по всей видимости, получил гораздо больший контроль над Республиканской партией, включая и ее аппарат. Внутрипартийная оппозиция по отношению к Трампу серьезно ослабела и на уровне Конгресса, и на уровне федеральной и муниципальной бюрократии. Ведущий телепрограммы NBC (далеко не "протрамповского" медиа-ресурса) "Встреча с прессой" Чак Тодд, комментируя "по горячим следам" итоги выборов 6 ноября, признал, что президент перехватил управление "партией слона". "Теперь Республиканская партия - партия Дональда Трампа", - сказал он. О том, что это не пустые слова, а констатация реальных изменений, говорит отставка 7 ноября, буквально на следующий день после промежуточных выборов, генерального прокурора/министра юстиции США Джеффа Сешнса, который всячески способствовал работе антипрезидентской по своей сути "комиссии Мюллера". Теперь Трамп продвигает на этот пост, в обход первого заместителя Сешнса Рода Розенстайна, который непосредственно курировал работу "комиссии Мюллера", 49-летнего христианского консерватора из штата Айова Мэтью Уитакера.



В-третьих, Трамп до предела мобилизовал собственный электорат. Аудитория его электронных выступлений достигла 50 миллионов человек. Что, в свою очередь, заставило оппонентов обратиться за большей поддержкой к маргинальным слоям американского общества. В результате "партия осла", согласно данным социологических опросов, получила поддержку 90% проголосовавших афроамериканцев, 77% избирателей азиатского происхождения и 68% латиноамериканцев, а также 87% представителей "сексуальных меньшинств", 67% избирателей младше 30 лет и 66% жителей мегаполисов. И если при такой поддержке противники 45-го президента США все же не смогли добиться решающего преимущества, то это значит, что его сторонники оказались мобилизованы в еще большей степени, чем два года назад. "Похоже, Трамп нашел свою базу", - подтвердил все тот же Чак Тодд. Явка избирателей на промежуточных выборах превысила планку в 50% (на аналогичных выборах 2014 года она была в полтора раза меньше, 36,5%), а в некоторых штатах достигала 60% и более. К тому же, такое расширение антитрамповского электората привело в структуры власти многих "радикалов" - сторонников отнюдь не Хиллари Клинтон, а "левака" Берни Сандерса, который успешно переизбрался от штата Вермонт в качестве уже не демократа, а независимого кандидата. Это, в свою очередь, делает намного более вероятным раскол демократического электората на президентских выборах 2020 года, где условный Берни Сандерс или его аналог по отношению к "синим" может сыграть ту же роль, которую Росс Перро играл по отношению к "красным" в 1992 и особенно - в 1988 году, раскалывая республиканских избирателей и помогая победам Билла Клинтона.



"Синяя волна" против "красной стены"



А что же демократы и прочие оппоненты "трампизма"? Та "синяя волна", которая грозила смести республиканцев на промежуточных выборах и устроить 45-му президенту США импичмент еще до конца его первого срока, наткнулась на "красную стену" и во многом утратила свою мощь. Вместо цунами получилось подтопление.



Но анти-трамповский альянс, во-первых, сумел уверенно вернуть себе Палату представителей, которая держит в своих руках как финансово-бюджетную часть американского государства, так и деятельность судебной системы и спецслужб. Следовательно, и кадры "глубинного государства", наводнившие эти структуры за последние 17 лет, получили определенные гарантии своего статуса и своей деятельности на будущее.



Во-вторых, антитрамповсий альянс консолидировался в ходе прошедшей избирательной компании и включил в свои ряды новые группировки, которые могут сыграть решающую роль в следующем политическом цикле и оказывать большее влияние на политику действующей администрации.



Наконец, третьим серьезным фактором деятельности антитрамповских сил стали неудачи "большого Дональда" на международной арене, поскольку он запутался и ухудшил позиции США практически на всех направлениях мировой политики. Его попытка "монетизировать" глобальное лидерство Америки Вашингтон стал все больше напоминать разьяренную сшибку политических и финансовых элит, что все ближе приближало Америку к некому роковому решению, о чем антитрамповцы открыто говорили на закрытых встречах в эшелонах власти Вашингтона.



Тактика плюс, стратегия минус



Сравнивая позиции "трампистов" и "антитрампистов" можно с полной уверенностью сказать, что главные битвы еще впереди, и они все сильнее будут раскачивать и расшатывать огромный корабль американской политики. Более того, все достижения Трампа носят, в основном, тактический характер и никак не решают стоящих перед президентом США главных стратегических задач: как справиться с китайским наступающим гигантом и одновременно добиться прекращения внутриполитического конфликта в Америке, сохраняя ее "глобальное лидерство" во всем мире. Суть этого конфликта тоже не является секретом и предельно проста: спасать США за счет "империи доллара" или спасать "империю доллара" за счет США?



До недавнего времени усиление Америки и расширение "империи доллара" были однонаправленными и взаимосвязанными процессами. Но теперь это явно не так. Прежний курс, оформленный после избрания Джорджа Буша-младшего путем консенсуса американских политических элит при помощи "терактов 9/11", который позволил Америке под флагом "всемирной борьбы против международного терроризма" и активного "шантажа мягкой силой" почти в четыре раза, с 5,77 в начале 2001 г. до 21,7 трлн. долл. сегодня, нарастить свой государственный долг, уже давно исчерпал себя. Но сохраняет такую инерцию, что в настоящее время остановить его без катастрофических последствий для самих Соединенных Штатов и для всего мира не представляется возможным. Не только в исполнении Дональда Трампа - вообще.



Отсюда нынешние внешнеполитические метания американского президента. Если внутри страны ему фактически удалось избавиться от войны на два фронта, то на международной арене он, напротив, развязывает войну в формате "против всех". Прежде всего - против России и Китая. Причем на китайском направлении, не будучи связан какими-то силовыми ограничениями, Трамп вообще идет ва-банк, пытаясь "задавить" Пекин повышением импортных пошлин с 4 ноября. Пока же, в их ожидании, торговый дефицит Америки в торговле с Китаем бьет все новые и новые рекорды. Так, по итогам января-октября 2018 года он достиг 257,6 млрд. долл. Для сравнения - по итогам 2017 года было 276 млрд. долл., так что покорение новой "вершины" неизбежно.



Комментируя 7 ноября итоги промежуточных выборов, Трамп заявил, что он не допустит выхода КНР на первое место в мировой экономике (хотя Китай занимает его, с учетом паритета покупательной способности, вот уже шестой год), что благодаря введенным импортным пошлинам это станет невозможным, но США заинтересованы не в "торговой войне", а в "хорошем торговом соглашении" с китайскими партнерами. А 8 ноября официальный Вашингтон "разрешил" восьми странам мира, включая Китай и Индию, закупать объявленную американцами вне закона "токсичную" иранскую нефть. Поскольку и в Пекине, и в Дели явно решили пренебречь подобными американскими запретами, но "под запретом" мировые цены на "черное золото" оказались бы несколько выше…



Судя по всему, в планах нынешнего президента США - некий гигантский финансовый и политический маневр, для которого необходимо аккумулировать в его руках астрономические "репарации" не только от вассалов (Европа, Канада и Мексика, Япония, "нефтяные монархии" Персидского залива и т.д.), но также от Китая, России и "третьего мира" в целом. Что это за маневр? Скорее всего, полное переформатирование или даже обрушение "империи доллара" с обнулением долгов и одновременным технологическим рывком американской экономики. И Трамп не случайно намекает на то, что для полного и успешного выполнения такого маневра ему нужен второй президентский срок.



Кремлю предлагают сдаться…



В этих условиях из либерального блока российской "властной вертикали" в адрес Путина летят предложения немедленно сдаться на милость Америки. Об этом открытым текстом вещает нынешний глава Счетной Палаты РФ Алексей Кудрин, явно считающий себя кем-то вроде неофициального вице-президента. И слегка завуалировано - главный редактор "Независимой газеты" и давний соратник Анатолия Чубайса и Олега Дерипаски Константин Ремчуков, который в одной из последних своих статей активно убеждает, что сильнее кошки (то есть США) зверя нет: "В миссиях большинства мировых глобальных компаний и корпораций присутствие на американском рынке выделяется в качестве обязательного условия успеха. Конечно, в этих реалиях переговорный рычаг в руках Трампа выглядит диктаторским жезлом. Пока ему подчинились все. Очередь - за Китаем. Следующей страной после него будет, по моему мнению, Япония, имеющая большой профицит в торговле с США. И там тоже сопротивление будет недолгим. Японские ведущие корпорации традиционно нацелены на рынки США. Европейский Союз на очереди…" Вывод напрашивается сам собой: России нужно побыстрее встать в эту очередь, чтобы не остаться вне числа вассалов Америки. А то "для переизбрания в 2020 Трампу нужен рост экономики, доходов и занятости. Что оставляет мало пространства для маневра и гибкости в переговорах с иностранными экономическими партнерами иначе, нежели с позиции силы".



Честно говоря, даже удивительно слышать такое от человека, имеющего славу "серого кардинала Кремля" и недавнего главы избирательного штаба Сергея Собянина. Да еще в то время, когда три гиганта Евразии: Китай, Индия и Россия, - не только договариваются о постепенном выходе из "долларовой зоны", но и шаг за шагом создают в мировой экономике "бездолларовую зону", когда сама Америка стоит на краю "финансовой коррекции", которая будет намного тяжелее не только кризиса "имени Lehman Brothers" 2008-2009 годов, но и Великой Депресии (1929-1933). Но жесткая ангажированность мысли, помимо понятных преимуществ, имеет и неизбежные недостатки…



Тем не менее, эта точка зрения остается весьма востребованной в российских "верхах" - и не только на уровне финансово-экономического блока правительства. США уже давно ведут открытую гибридную войну против нашей страны, но не получают адекватного ответа с ее стороны: ни в Грузии, ни на Украине, что позволяет киевской необандеровской хунте вести нацистский террор по отношению к населению "незалежной", включая бомбардировки жилья и других гражданских объектов в восставшем Донбассе. Эта ситуация была специально отмечена президентом России, который, встречаясь 23 октября с советником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном обратил внимание заокеанского гостя на то, что "Соединенные Штаты предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые мы не можем назвать дружественными. Мы же даже практически не отвечаем ни на один ваш шаг - нет, это все продолжается, продолжается". Ранее такая мягкость объяснялась нежеланием Кремля портить отношения с новым американским президентом, который обещал "нормализовать" отношения с Россией и "договориться" с Путиным по всему спектру проблем. Но сегодня понятно, что договариваться Трамп желает только на своих условиях - и в той мере, в которой это позволяют ему контрагенты. Поэтому политика уступок и всепрощения по отношению к нынешнему "хозяину Белого дома" - явно не самая лучшая стратегия действий.



Угрозы и возможности



В принципе, раскол американских элит и продолжение "холодной гражданской войны" между ними, подтвержденные результатами промежуточных выборов 6 ноября, следует рассматривать как позитивный политический фактор для России, поскольку снижают и мощность, и эффективность внешнеполитических акций США, направленных, в том числе и в первую очередь, против нашей страны. Это во-первых.



Во-вторых, если подобное противостояние продолжится хотя бы в течение ближайших двух лет, что теперь фактически неизбежно, то обе стороны будут все больше нуждаться в привлечении на свою сторону внешних союзников любыми доступными путями: от прямой агрессии до "почти равноправных" договоров.



И если - это уже в-третьих - со многими субъектами мировой политики, включая КНР, Евросоюз, (Британское) Содружество, Японию, исламские государства и так далее, "вашингтонский обком" имеет возможность договориться на финансово‑экономическом уровне, то для России подобный путь категорически исключен - по целому ряду причин, включая "оффшорный" характер ее экономики и военно-стратегический паритет с США. Второе, с точки зрения и Трампа, и его внутриполитических оппонентов, подлежит безусловному уничтожению, а первое - столь же безусловной конфискации в пользу суверенов оффшорных юрисдикций. Понимает ли это политическое руководство России и "олигархическая сеть" ее экономики?

Александр Нагорный Николай Коньков

13.11.18 Источник - завтра

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