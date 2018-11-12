Ташкент доверит уголь России. "Узбекуглем" сможет управлять партнер сына главы МИД Узбекистана

10:22 14.11.2018

Анатолий Джумайло, "Коммерсантъ", 13 ноября



Основной угольный актив Узбекистана АО "Узбекуголь" может перейти под управление российского ООО "Прогрессгортех". Такое предложение содержится в проекте постановления президента республики, подготовленном "Железными дорогами Узбекистана" (владеет "Узбекуглем"). Участники рынка, опрошенные "Ъ", не знают, кто стоит за российским ООО, созданным всего месяц назад неким Николаем Емельяновым. Но партнер господина Емельянова по другой компании, ООО "Селена", Данияр Камилов - сын главы МИД Узбекистана и бывший топ-менеджер Газпромбанка (ГПБ).

Государственное АО "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана", ЖДУ) подготовило проект постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиеева о передаче 45% акций АО "Узбекуголь" в доверительное управление российскому ООО "Прогрессгортех". Экспертиза проекта, размещенного 13 ноября на правовом портале regulation.gov.uz, будет вестись до 28 ноября.

"Узбекуголь" - крупнейшее угледобывающее предприятие в республике, но масштабы добычи по сравнению с российскими или казахскими компаниями довольно скромные - 3–4 млн тонн бурого энергетического угля в год. "Узбекуголь" вместе с другим угольным активом АО "Шаргунькумир" (около 160 тыс. тонн в год) перешли к ЖДУ в 2017–2018 годах от "Узбекэнерго" по постановлению Шавката Мирзиеева. Это делалось для финоздоровления компаний и организации бесперебойных поставок угля.

В проекте отмечается, что предложение о привлечении "Прогрессгортеха" исходило от республиканских Минэкономики, Минфина, госкомитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, а также самой ЖДУ. Российская компания должна создать дочернее предприятие в Узбекистане, которое получит 45% "Узбекугля" в управление на три года "с возможностью продления в случае достижения параметров бизнес-плана" - он должен быть рассмотрен и утвержден до 1 июня 2019 года. Переговоры с "Прогрессгортехом" и заключение договора на управление должны быть проведены в течение двух месяцев с принятия проекта. Доверительный управляющий сможет привлекать иностранных специалистов в управление угольной компанией, менять ее организационную структуру, стратегию, производственные планы. Если для реализации бизнес-плана будут привлечены собственные средства управляющего или средства иностранных кредиторов, то они должны возмещаться из прибыли "Узбекугля", как и вознаграждение за управление.



По данным Kartoteka.ru и ЕГРЮЛ, "Прогрессгортех" создано 15 октября 2018 года Николаем Геннадьевичем Емельяновым, который выступает также соучредителем ООО "Селена" - вместе с бывшим первым вице-президентом Газпромбанка и сыном главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова Данияром. Данияр Камилов в 2010–2014 годах был руководителем структуры Газпромбанка ЗАО "Управляющая компания - Стратегические активы" - через нее и "Форпост-холдинг" ГПБ владел и управлял долями в группе ОМЗ (позже были переведены на другие структуры ГПБ). Также Данияр Камилов в 2015–2016 годах входил в совет директоров Уралмашзавода (часть группы ОМЗ).

Николай Емельянов бросил трубку, как только услышал суть запроса "Ъ", и не отвечал на повторные звонки. В ГПБ на вопросы "Ъ" не ответили, связаться с Данияром Камиловым и представителями узбекских компаний 13 ноября не удалось.

После прихода к власти в Узбекистане Шавката Мирзиеева в декабре 2016 года в республику стали активно зазывать ее состоятельных уроженцев, но осведомленные источники "Ъ" сомневаются, что за "Прогрессгортехом" и господином Емельяновым стоит кто-то из крупных российских бизнесменов. Источник "Ъ" в правительстве РФ, знакомый с ситуацией в отрасли, также не знает о планах какого-либо сотрудничества по углю между Москвой и Ташкентом. Но в Узбекистане много дешевого газа, поэтому уголь после развала СССР проигрывал там топливную конкуренцию и инвестиции в угольную отрасль неочевидны, отмечает собеседник "Ъ". В июле 2017 года Шавкат Мирзиеев утвердил программу модернизации угольной отрасли до 2023 года, которая оценивалась в $585 млн и предполагала рост добычи до 11,15 млн тонн в год.



Можно отметить, что "Узбекуглю" надо решать и вопрос с кредитами. Опубликованный проект предписывает Минфину, ЦБ Узбекистана и ЖДУ "по рекомендации доверительного управляющего до 1 февраля 2019 года внести предложения по оптимизации сроков возврата кредитов и процентов коммерческих банков Республики Узбекистан, полученных АО ""Узбекуголь"" в 2013–2016 годах". По состоянию на июль 2017 года кредиты составляли свыше $122 млн (от Эксимбанка КНР на $115,5 млн и от Фонда реконструкции и развития Узбекистана на $6,7 млн, оба выданы через Узпромстройбанк) и свыше 54 млрд сум (около $6,5 млн по кросс-курсу на 13 ноября 2018 года, кредиты местных банков). Основной кредит Эксимбанка КНР, выданный на 2010–2030 годы, привлекался для перевода пяти энергоблоков Ангренской ТЭС на круглогодичное сжигание угля с модернизацией разреза "Ангренский".