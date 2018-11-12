|Для молодежи просто не хватит рабочих мест в Узбекистане – признание министра Кудбиева
14:19 14.11.2018
Глава Минтруда Узбекистана назвал количество молодых людей, которые ежегодно заканчивают различные учебные заведения и нуждаются в работе, а также озвучил пути решения проблемы с безработицей.
Всю молодежь в Узбекистане невозможно обеспечить рабочими местами. Такое признание сделал министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев во время участия в глобальной неделе предпринимательства, сообщает портал upl24.
По его словам, ежегодно на рынке труда появляются 700 тысяч молодых людей, и их всех обеспечить работой невозможно.
"Единственное решение этой проблемы - это создание бизнеса. Если создать бизнес, то появятся новые рабочие места", - пояснил Кудбиев.
Ранее появилась информация, что Узбекистан стал лидером по числу приехавших в 2018 году в Россию мигрантов. С января по сентябрь в РФ прибыли свыше 3,4 миллиона граждан республики, в том числе с рабочими целями - полтора миллиона.