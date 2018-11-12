Покарать животное! Снявшего убийство кошки на видео кыргызстанца объявили в розыск

20:00 14.11.2018

Снявшего убийство кошки на видео кыргызстанца объявили в розыск



В Кыргызстане сотрудники всех РУВД Джалал-Абадской и Ошской областей, а также ГУВД Бишкека начали поиски молодого человека, который снял на видео, как он расстреливает из пневматического ружья обездвиженную кошку, сообщает Kаktus.Media со ссылкой на источники в милиции.



На записи видно, как мужчина выстрелил несколько раз из пневматического ружья в животное, загнанное в угол двора. Затем живодер подошел к полуживой кошке и констатировал, что она скоро умрет. Лицо стрелявшего хорошо видно (он иногда снимает селфи). Кроме того, видео содержит зацепку для следователей - госномер припаркованного неподалеку автомобиля марки LADA Priora, относящегося к Джалал-Абадской области.



В Уголовного кодексе Кыргызстана есть статья, которая предусматривает наказание за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, - штраф в размере от 50 до 100 минимальных месячных заработных плат, либо общественные работы на срок от 120 до 150 часов, либо арест на срок до шести месяцев.



В ноябре в Бишкеке начался первый в истории Кыргызстана судебный процесс по факту убийства животного. Мужчину судили за похищение и убийство собаки, принадлежавшей девятилетнему ребенку. Свердловский районный суд приговорил убийцу к трем годам ограничения свободы и штрафу в 35 тысяч сомов ($500).



Аналогичная статья есть в УК Казахстана. Зоозащитники безуспешно пытаются добиться ее включения в уголовные кодексы в соседних республиках. Массовое истребление животных начинается перед крупными праздниками в Туркменистане. В 2017 году в аппарат президента Узбекистана поступило коллективное обращение более 3000 жителей столицы с просьбой разработать закон о защите животных, ввести за жестокое обращение с ними уголовную ответственность и решить вопрос с отловом. Поводом стало распоряжение хокима (главы администрации) Ташкента об отстреле безнадзорных собак и кошек.