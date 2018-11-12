 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Непутевая Шахло. "Узбекконцерт" аннулировал лицензию молодой певицы за "откровенный" видеоклип
20:12 14.11.2018

"Узбекконцерт" аннулировал лицензию молодой певицы за "откровенный" видеоклип

Государственное учреждение "Узбекконцерт" с 13 ноября 2018 года запретило певице Шахло Ахмедовой осуществлять концертную деятельность. Решение об аннулировании лицензии принято из-за того, что в видеоклипе Ахмедовой на песню "Летние дожди" слишком "откровенно" показаны отношения между парнем и девушкой, говорится в сообщении пресс-службы "Узбекконцерта".

По мнению членов художественного совета госучреждения, клип не соответствует национальному менталитету, общенародным ценностям, восточной морали и привлекает внимание аудитории за счет вульгарных сцен.

Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны "Узбекконцерта", видео до сих пор демонстрируется в интернете, в частности, в соцсетях. Отметим, что по телевидению клип не был показан ни разу. К слову, на YouTube-канале Ахмедовой видео на композицию "Летние дожди", выложенное 8 ноября, набрало уже свыше 87 тысяч просмотров.

Шахло Ахмедова – уроженка города Денау Сурхандарьинской области, ей 24 года. В 2013 году она окончила академический лицей при государственной консерватории Узбекистана. Певица заняла второе место в телепроекте Zo‘r-zo‘r Star (аналог российской "Фабрики звезд").

С июля прошлого года артистам в Узбекистане запрещено самовольно размещать видеоклипы, в том числе в соцсетях. Каждый исполнитель, прежде чем размещать в интернете свои клипы, должен получить разрешение художественного совета при "Узбекконцерте".

В феврале 2018 года узбекистанским артистам запретили показывать в клипах все, что противоречит национальному менталитету и общечеловеческим ценностям. В этой связи художественный совет при "Узбекконцерте" регулярно проводит заседания, оценивая видео артистов. Зачастую эксперты принимают решение не допускать клипы на ТВ.

Впрочем, деятели культуры в Узбекистане могут потерять право выступать на публике и по другим причинам. Так, в июне сообщалось, что "Узбекконцерт" аннулировал лицензии у четырех артистов за неявку на заседание на тему "Роль национальной эстрады в духовном воспитании молодежи и этика артиста". Под санкции попали Сардор Рахимхон, Асилбек Нигматов, Феруза Жуманиязова и Тохир Усманов.


Источник - Фергана
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