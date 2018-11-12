Туркменский штангенцирк. В Ашхабаде прошел Чемпионат мира по тяжелой атлетике

20:17 14.11.2018 Чемпионат мира по тяжелой атлетике изначально планировалось провести в столице Перу Лиме, но там не успели в срок достроить стадион. В итоге право проведения чемпионата передали Ашхабаду, где в 2017 году был возведен Олимпийский городок. В прошлом году там уже состоялись Азиатские игры в помещениях.



Ранее, в сентябре 2018 года, в Туркмении состоялось авторалли Амуль-Хазар. Международные эксперты критикуют президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова за любовь к затратным мероприятиям и "статусным" стройкам в период экономического кризиса, однако международные спортивные соревнования в Туркмении, очевидно, остаются у государства в приоритете.



Президент Гурбангулы Бердымухамедов в преддверии Чемпионата мира поднимает золотой гриф от штанги под бурные продолжительные аплодисменты правительства. Видео телеканала "Алтын Асыр"









Четыре туркмена апокалипсиса



В отличие от домашних Азиатских игр, туркменские спортсмены остались без золотой медали, поскольку на чемпионат приехали практически все сильнейшие тяжелоатлеты мира. Туркменистанцы довольствовались лишь одной серебряной медалью, которую завоевала Юлдуз Джумабаева в весовой категории до 45 кг (общий поднятый вес – 149 кг). Также Джумабаева завоевала так называемые "малые медали" чемпионата мира, когда спортсмен является промежуточным лидером. У туркменской спортсменки "серебро" в рывке и "бронза" в толчке.



На чемпионат мира официально допустили лишь восьмерых из двадцати заявленных туркменских спортсменов, так как остальные не соблюдали антидопинговые правила. Они обязаны были регулярно отмечаться в антидопинговой комиссии, чтобы их в любой момент могли проверить на допинг, но не выполняли это условие.



Чтобы повысить интерес местных болельщиков и заполнить трибуны спортивного комплекса, Федерация тяжелой атлетики Туркменистана каким-то образом договорилась с Международной федерацией (IWF) допустить к соревнованиям еще четверых атлетов вне зачета: Омаргулы Хандурдыева, Пиргулы Пиргулыева, Иззатбека Мередова и Овеза Овезова. Их результаты никак не учитывались в общей картине соревнований, фактически это были просто показательные выступления.



Интересно, что IWF отклонила аналогичные просьбы представителей еще около 20 стран. Также отмечалось, что четверо допущенных туркменских атлетов по своему уровню совершенно не соответствовали столь крупным соревнованиям. Главный редактор издания "Гундогар" Байрам Шихмурадов отмечал, что когда спортивная общественность указала Международной федерации на эти возмутительные факты, IWF изменила правила. В итоге это вызвало возмущение и федераций, и спортсменов. А один из руководителей Международной федерации назвал эту ситуацию "четыре туркмена апокалипсиса".



По окончании чемпионата мира разгорелся допинговый скандал. Оказалось, что туркменскую команду к соревнованиям готовил дисквалифицированный за допинг тренер Умурбек Базарбаев. В настоящее время он не имеет права не только участвовать в соревнованиях, но и заниматься тренерской работой и любой другой деятельностью, связанной со спортом. Таким образом, Базарбаеву грозит дисквалификация до 2023 года. Кроме того, санкции могут быть применены к Федерации тяжелой атлетики Туркменистана, которая назначила Базарбаева тренером.



Кризис и травмы



Казахстанские тяжелоатлеты хоть и стали лучшими среди центральноазиатских команд, но "золота" также не завоевали. В активе казахстанцев одно "серебро" и одна "бронза". Серебряную награду Казахстану принес Арли Чонтей в весе до 55 кг, взяв общий вес 282 кг. "Бронза" у Надежды Лихачевой в весе до 71 кг (общий вес 242 кг). "Малые медали" завоевали Ниджат Рахимов ("бронза" рывок в весе до 73 кг), Карина Горичева ("бронза" толчок в весе до 74 кг), Надежда Лихачева ("серебро" рывок в весе до 73 кг), Раушан Мешитханова ("серебро" рывок в весе до 81 кг), Арли Чонтей ("серебро" рывок в весе до 55 кг).



Посредственные результаты казахстанской сборной на турнире в первую очередь обусловлены тем, что на соревнованиях из-за травмы не смог принять участие четырехкратный чемпион мира Илья Ильин. С 2016 года Ильин, а также Майя Манеза, Зульфия Чиншанло, а также бывшая супруга Ильина Светлана Подобедова отбывали двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга. Спортсмены были лишены наград Олимпийских игр, в том числе и золотых. Манеза и Подобедова заявили о завершении спортивной карьеры. Ильин и Чиншанло решили остаться в спорте и весной текущего года вернулись к тренировкам. В июне Ильин официально сообщил о своем возвращении в спорт и поблагодарил за это Нурсултана Назарбаева.



В сентябре текущего года Илья Ильин выиграл чемпионат Казахстана. В начале октября Федерация тяжелой атлетики Казахстана опубликовала список спортсменов, которые примут участие в чемпионате мира в Ашхабаде, в их числе был и Илья Ильин. Однако за несколько дней до старта турнира у Ильина обнаружились проблемы с позвоночником. В итоге спортсмен отказался от выступления на чемпионате мира и отправился на соревнования в качестве тренера.



Олимпийская чемпионка 2012 года, также лишенная награды, и трехкратная чемпионка мира Зульфия Чиншанло на чемпионате мира в Ашхабаде довольствовалась лишь пятым местом, хотя в сентябре выиграла внутреннее первенство. Возможно, отрицательно сказалась на спортсменке двухлетняя дисквалификация.



И все-таки политика



Сборная Узбекистана ограничилась лишь одной бронзовой наградой, которую завоевал Рустам Джангабаев в весовой категории свыше 109 кг (общий вес 424 кг). Однако узбекистанцы стали единственными из центральноазиатских спортсменов, кому удалось завоевать малую золотую медаль турнира, сделал это Акбар Джураев (рывок в весе до 102 кг). Также малые медали принесли Достон Екубов ("серебро" толчок в весе до 67 кг) и Руслан Нурудинов ("бронза" толчок в весе до 109 кг).



Отметим, что Руслан Нурудинов стал чемпионом Азиатских игр-2018. На чемпионате мира Нурудинов не смог одолеть рывок, завалив все три попытки, и даже не попал в зачет.



Таджикские тяжелоатлеты на чемпионат мира в соседнюю страну не приехали. По информации Олимпийского комитета Таджикистана и национальной Федерации тяжелой атлетики, штангисты не смогли получить визы в Туркменистан. По какой причине тяжелоатлеты не получили разрешений на въезд в страну, не сообщается.



В 2015 году появилась информация о том, что тяжелоатлеты национальных сборных Таджикистана, Болгарии, Гондураса, Панамы, Сьерра-Леоне и Гватемалы нарушили антидопинговую процедуру, не предоставив необходимую информацию Системе антидопингового администрирования и менеджмента (ADAMS), и потому не смогут принять участие в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Однако президент Федерации тяжелой атлетики Таджикистана Бобохон Сангов в беседе с Радио "Озоди" тогда объяснил ситуацию тем, что они не смогли попасть на соревнования не из-за допинга, а по причине отсутствия средств.



В то же время наблюдается некоторое похолодание в отношениях между Туркменией и Таджикистаном, после негативных заявлений таджикского чиновника о строительстве железной дороги Туркменистан - Афганистан - Таджикистан. После этого туркменские пограничники перестали пропускать фуры из Таджикистана, а учащихся в таджикских вузах туркменских студентов не выпустили из страны после окончания каникул.



Высший уровень



Лучшими на соревнованиях стали китайские тяжелоатлеты, завоевавшие 19 медалей, из которых семь наград оказались высшей пробы. В результате китайцы завоевали почти треть из всех возможных медалей. Второй стала сборная Таиланда, спортсмены которой взяли шесть наград (три "золота" и три "бронзы").



Туркменистан, как отметили наблюдатели, провел соревнования на высоком уровне. В какую сумму обошелся турнир властям Туркмении, не уточняется, но пустить пыль в глаза иностранным гостям, очевидно, удалось.



"Нынешний чемпионат мира прошел с выдающимся успехом. И не только благодаря обилию рекордов, но и потому, что для этого были созданы самые лучшие технические и организационные условия, чтобы удовольствие от этих состязаний получили и атлеты, и болельщики", - сказал глава IWF Тамаш Аян.



Видимо, следует ожидать в Туркменистане очередной спортивный бум. Ранее Бердымухамедов настаивал на развитии велосипедного спорта: чиновники участвовали в массовых велопробегах, а велосипеду был поставлен памятник.



Теперь, возможно, граждан обяжут поднимать тяжести. Глава Туркмении уже позировал с позолоченным грифом от штанги. Ранее президент как-то сочетал велосипед с баскетболом, получится ли соединить велосипед с тяжелой атлетикой? Все зависит от фантазии Гурбангулы Мяликгулиевича.



Ишонкул Нуртоджибоев Источник - Фергана

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