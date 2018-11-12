Нефть и газ не спешат на выход. Спрос будет расти до 2040-го

20:18 14.11.2018

Нефть и газ не спешат на выход



МЭА прогнозирует рост спроса на них вплоть до 2040 года



Несмотря на рост популярности возобновляемых источников энергии, нефть и газ останутся основными энергоресурсами на горизонте до 2040 года, следует из доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Спрос на нефть в качестве автомобильного топлива начнет падать с середины 2020-х, однако другие виды перевозок и нефтехимия компенсируют этот спад. При этом нехватка инвестиций в добычу может вызвать резкий рост цен, предупреждает агентство. По его оценке, потребление газа значительно вырастет - на 45% от нынешнего уровня - и будет обеспечено в первую очередь азиатским рынком.



Спрос на энергию к 2040 году вырастет на четверть при более эффективном ее потреблении, а без улучшений в этой сфере - вдвое, сказано в глобальном прогнозе МЭА до 2040 года. Основной прирост спроса обеспечат развивающиеся страны (в частности, в Индии он удвоится), в США спрос останется на прежнем уровне, в Европе и Японии - снизится. На Азию придется 80% нового спроса на нефть, половина - на газ и почти 100% - на уголь и атомную энергию, ожидают в агентстве. В итоге доля торговли нефтью и газом, приходящейся на регион, вырастет с нынешних 50% до двух третей.



"Мир постепенно переходит к новой энергосистеме, стоимость солнечной и ветроэнергии снижается, тогда как нефть вновь подорожала, растет и доля конечного потребления электроэнергии (к 2040 году она вырастет с 20% до 25%, это предполагает увеличение объема спроса на 60%)",- отмечает агентство. Доля угля при этом падает с 40% до 25%, возобновляемой энергетики (в оптимистичном сценарии), напротив, растет с 25% до 40%.



Спрос на нефть к 2040 году в сценарии, предполагающем реализацию уже объявленных реформ, вырастет на 11,5 млн баррелей в сутки (б/c). При этом до 2025 года рост составит 1 млн б/с ежегодно, после этого - в среднем 250 тыс. б/с. Пик спроса до 2040 года не будет пройден, хотя в развитых странах потребление будет снижаться в среднем на 400 тыс. б/с ежегодно (в основном за счет сокращения автомобильного топлива). Спрос на нефть в качестве топлива для автомобилей пройдет пик к середине 2020-х (несмотря на рост числа автомобилей к 2040 году на 80%, до 2 млрд штук). 300 млн электромобилей позволят избежать увеличения потребления нефти на 3,3 млн б/с, повышение эффективности других авто - на 9 млн б/с. При этом нефтехимия, парк самолетов и судов будут формировать спрос и после этого. Китай станет не только крупнейшим импортером, но и потребителем нефти, опередив США. Со стороны предложения США к 2025 году обеспечат 75% прироста поставок, однако после этого покрывать растущий спрос придется странам ОПЕК. При этом, предупреждают в МЭА, текущего объема инвестиций в добычу будет недостаточно и цены на рынке в следующем десятилетии могут побить новые рекорды.



Газ может стать вторым после нефти по доле использования источником энергии уже к 2040 году (обогнав уголь). Мировой спрос на газ будет расти на 1,6% в год до 2040 года, его потребление вырастет на 45% по сравнению с текущим уровнем. Китай станет не только крупнейшим импортером, но и приблизится к уровню Евросоюза в 2040 году - потребление газа в стране может вырасти к этому времени втрое. Россия же останется крупнейшим экспортером за счет увеличения поставок в Азию, в Европе более интегрированный энергорынок позволит покупателям получить расширенный доступ и к другим поставщикам.



Татьяна Едовина