Астанайский суд оправдал главу комитета контроля КазМинздрава Бейсена, обвинявшегося в взятке 100 тысяч долларов

21:12 14.11.2018

Бывший глава комитета Минздрава оправдан по делу о получении взятки

Ему также отменили меру пресечения в виде домашнего ареста.



Есильский суд №2 Астаны оправдал бывшего председателя Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава РК Назарбека Бейсена, которого обвиняли в получении взятки в 100 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.



Ему также отменили меру пресечения в виде домашнего ареста



"Бейсен Назарбек Есіркепұлы признать невиновным в совершении уголовного правонарушения по обвинению по ст.366 ч.3 п.3 Уголовного Кодекса РК и оправдать его за отсутствием события уголовного правонарушения", - говорится в приговоре суда.

Кроме того, за ним оставлено право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, обвинявших чиновника в преступлении.



Как следует из приговора, органами досудебного расследования подсудимому Н. Бейсен предъявлено обвинение в том, что в октябре-ноябре 2014 года, будучи главой фармкомитета, он получил от Р. Исаева через посредника Б.Кайпназарова взятку в сумме 100 тысяч долларов США за оказание содействия во включении лекарственного средства "Tysabri" производства компании "Biogen", в лекарственный формуляр РК, что давало возможность включения данного препарата в списки госзакупа лекарственных средств, а также последующее покровительство в государственных закупках данного препарата.



В материалах суда говорится, что Бейсен Н.Е. вину по предъявленному обвинению не признал и показал, что входил в состав формулярной комиссии, состоящей из 11 членов и являющейся консультативно-совещательным и экспертным органом министерства, и решения которой являются принятыми, если за них проголосовало не менее двух третей членов, присутствующих на заседании.

С заявителем Исаевым Р.Д. познакомился через Кайпназарова Б.С., в ходе рассмотрения с другими инвесторами вопроса об инвестировании возглавляемой им отрасли, взятку в октябре-ноябре 2014 года, якобы за включение лекарства "Tysabri" в Формуляр лекарственных средств ни от Исаева, ни от Кайпназарова не получал. К тому же вопрос о включении лекарства в республиканский лекарственный формуляр решается комиссионно и он не мог повлиять на решение комиссии.



В суде также были заслушаны свидетели правонарушения, однако суд счел их показания противоречивыми не доказывающими вину подсудимого.