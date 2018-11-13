Службу государственной охраны Казахстана возглавил Ардак Ашимбекулы

22:04 14.11.2018

Назначен начальник Службы государственной охраны

Им стал Ашимбекулы Ардак.



На официальном сайте Президента РК опубликован указ о назначении начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, передает Zakon.kz.



"Назначить Ашимбекулы Ардака начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что распоряжением главы государства Ашимбекулы Ардак освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальника службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации в связи с переходом на другую работу.



Ашимбекулы Ардак родился 01.05.1977 в Жамбылской области. В 1999 году закончил Военный институт Пограничных войск Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, в 2014 году - Казахский гуманитарно-юридический университет.



Имеет государственные и международные награды, премии, почетные звания:



· Орден "Айбын" ІІ степени;



· Медали: восемь;



· Специальный юбилейный знак "75 лет Военному институту КНБ РК";



· Благодарности от имени Президента РК и Руководства Службы;



· Почетная грамота Службы охраны Президента Республики Казахстан



Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:



· Генерал-майор



Кроме этого, распоряжением Главы государства временно возложено исполнение обязанностей заместителя начальника Службы государственной охраны - начальника службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации на Сарсембая Жасулана Аманжолулы - старшего инспектора третьего управления первого департамента Службы государственной охраны. Указом Президента Джусипов Азимхан Алиханович - заместитель начальника Службы государственной охраны, освобожден от временного исполнения обязанностей начальника Службы государственной охраны.