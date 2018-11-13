Только 24% детей в Кыргызстане посещают детские сады

22:23 14.11.2018

В Кыргызстане всего 24% детей посещают детские сады. Об этом сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова на заседании Жогорку Кенеша в среду.



"В Кыргызстане всего 24% детей посещают государственные детские сады. И из них только 6% проходят курс дошкольной подготовки. Чтобы все дети ходили в детские сады, нужно построить 1 тыс. 600 новых детских садов на 250 мест каждый. На это потребуется примерно 80 млрд сомов", - сообщила вице-премьер.



По ее словам, всего в республике насчитывается 680 тысяч детей от 3 до 6 лет. То есть, более 400 из них не имеют возможности посещать детсады.



"В данное время 209 детских садов, которые использовались для других целей возвращены. Еще в 109 зданиях расположены госорганы, но пока нет возможности переселить их", - добавила А.Омурбекова.



Как уже сообщалось, на заседании Жогорку Кенеша депутаты в рамках "правительственного часа" заслушивают информацию о строительстве зданий дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций республики. Информацию представила вице-премьер-министр КР Алтынай Омурбекова.



По данным правительства, дети в 158 школах республики обучаются в три смены. В аварийном состоянии находятся 191 школа, 2 детских садов, 380 школе требуется капитальный ремонт. Всего в республике 1 млн 200 тысяч школьников.



Мунара Боромбаева.