 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Только 24% детей в Кыргызстане посещают детские сады
22:23 14.11.2018

В Кыргызстане всего 24% детей посещают детские сады. Об этом сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова на заседании Жогорку Кенеша в среду.

"В Кыргызстане всего 24% детей посещают государственные детские сады. И из них только 6% проходят курс дошкольной подготовки. Чтобы все дети ходили в детские сады, нужно построить 1 тыс. 600 новых детских садов на 250 мест каждый. На это потребуется примерно 80 млрд сомов", - сообщила вице-премьер.

По ее словам, всего в республике насчитывается 680 тысяч детей от 3 до 6 лет. То есть, более 400 из них не имеют возможности посещать детсады.

"В данное время 209 детских садов, которые использовались для других целей возвращены. Еще в 109 зданиях расположены госорганы, но пока нет возможности переселить их", - добавила А.Омурбекова.

Как уже сообщалось, на заседании Жогорку Кенеша депутаты в рамках "правительственного часа" заслушивают информацию о строительстве зданий дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций республики. Информацию представила вице-премьер-министр КР Алтынай Омурбекова.

По данным правительства, дети в 158 школах республики обучаются в три смены. В аварийном состоянии находятся 191 школа, 2 детских садов, 380 школе требуется капитальный ремонт. Всего в республике 1 млн 200 тысяч школьников.

Мунара Боромбаева.

Источник - 24.kg
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