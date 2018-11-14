Казахстанский город Риддер живет без воды. Шуга забила канал-водовод

22:36 14.11.2018

Риддер три дня живет без воды



Третий день без водопровода обходятся жители Риддера. Такое здесь бывает именно поздней осенью, когда из-за морозов вода в реке Громотухе – главной питьевой артерии города – начинает замерзать и наполняется частичками льда – шугой.



Шуга забивает каналы, и город остается без воды.



Мы отогреваем канал с помощью трех машин, – говорит руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Риддера Куат Мухамедчинов.

Горожане ожидают, что ситуация стабилизируется с запуском подземного водопровода, они запасаются водой по ночам, когда живительная влага поступает в квартиры под слабым напором. Кроме того, организован подвоз воды к домам.



Между тем в школах сокращены занятия, детские сады работают до обеда.



14 Ноября 2018



Андрей КРАТЕНКО | Усть-Каменогорск