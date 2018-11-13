Елбасиная грамотка. 120 тысяч жителей Алматинской области согнали на НацКазДиктант по латинице

22:43 14.11.2018

Каждый семнадцатый житель Алматинской области принял участие в общенародном диктанте на латинице



Каждый семнадцатый житель Алматинской области принял участие в общенародном диктанте на латинице.



Единовременная республиканская акция "Общенародный диктант" с каждым годом набирает популярность. А в нынешнем году было принято решение провести диктант на латинице, чтобы потренировать навыки письма перед переходом на новую графику.



В Алматинской области в диктанте приняли участие свыше 120 тысяч человек, большую часть которых составили госслужащие. По их мнению, особых сложностей они не испытали, а вот практика в орфографии и правописании получилась отличная.



14 Ноября 2018 Автор: Лариса ШТОППЕЛЬ | Алматинская область