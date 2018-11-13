Полный обвал: Кремль подмывает дешевая нефть

00:08 15.11.2018 Котировки "черного золота" стремительно падают



Андрей Полунин

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Андрей Бунич



В среду, 14 ноября, произошел неожиданный обвал рынка нефти. Американская WTI подешевела на 7,1% до $ 55,69 за баррель, причем в ходе торгов цена опускалась ниже $ 55. Это самое значительное падение с 2015 года. При этом WTI дешевеет 12 торговых сессий подряд, чего не было никогда с 1983 года, когда нефть начала торговаться на бирже.



Нефть Brent упала в цене на 6,6% до $ 65,47 за баррель, подешевев почти на $ 5. Обе марки нефти теперь находятся в "медвежьем" тренде, упав более чем на 20% с пика всего полтора месяца назад. И, судя по всему, это еще не предел.



Нефть дешевеет, поскольку Россия и Саудовская Аравия компенсировали падение добычи в Иране и Венесуэле. Напомним, в Иране из-за угрозы введения санкций США добыча только за сентябрь-октябрь упала на 8,6%, до 3,3 млн. баррелей в сутки. В Венесуэле - из-за экономической нестабильности - на 5,5%, до 1,2 млн. баррелей. Суммарно добыча в двух странах сократилась на 382 тысячи баррелей в день, но на рынке это никак не отразилось.



Смягчение в июле условий сделки стран ОПЕК+, которое предполагало сокращении добычи на 1,8 млн. баррелей. в сутки, привело к наращиванию производства "черного золота". С августа страны, входящие в картель, увеличили добычу на 263 тысячи баррелей в сутки. Больше всех прибавили в темпе ОАЭ (на 191 тысячу баррелей) и Саудовская Аравия (на 226 тысяч).



Не осталась в стороне и Россия. Как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, мы подняли добычу на 200 тысяч баррелей в сутки. В июле она составляла 10,9 млн. баррелей, в октябре - уже 11,397 млн.



При этом США разрешили отдельным странам продолжать импорт иранской нефти. Плюс производство нефти в самих Штатах установило рекорд. По данным американского Управления энергетической информации, страна добывает по 11,6 млн. баррелей в сутки - и это без учета газового конденсата.



Заметим, уже во второй половине 2019 года в США будут введены в строй несколько трубопроводов - и это показывает, насколько усиливается в Штатах предложение сланцевой нефти. В результате, Америка резко снизит импорт нефти, в первую очередь саудовской.



Одновременно сокращается глобальное потребление "черного золота". В сентябре ОПЕК снизила прогноз потребления нефти в мире на 20 тысяч баррелей в сутки - до 98,83 млн. баррелей, затем в ноябре - еще на 40 тысяч, до 98,79 млн. Со своей стороны, Международное энергетическое агентство (МЭА) видит риск существенного дефицита нефти на мировом рынке лишь к середине 2020-х.



В итоге, уже в третьем квартале 2019 года цены на "черное золото" могут опуститься до отметки $ 50 за баррель - и даже ниже. Это будет настоящим шоком для российской экономики.



По оценкам аналитиков, при текущих котировках бюджет РФ получает примерно 5000 рублей с каждого проданного барреля нефти. Но даже при цене нефти $ 80 за баррель курс российской валюты в лучшем случае составлял 65 руб./доллар. Это значит, при $ 50 за баррель курс гарантированно рванет к небесам, а ситуация в экономике РФ грозит стать критической.



- Еще в октябре, когда никто об этом не говорил, я предсказывал, что президент США Дональд Трамп может резко изменить свое мнение по иранской проблематике - заявить, что с Тегераном возможно договориться, - напоминает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. - Спустя буквально несколько дней Трамп действительно разрешил отдельным странам продолжать импорт иранской нефти.



Замечу, администрация США объявила об этом решении даже не дожидаясь, как пройдут выборы в Конгресс. Это означает одно: весьма вероятно, что вообще вся иранская нефть останется на рынке. Раз так, намерения блокировать иранские поставки было блефом с самого начала.



Надо понимать: США разрешили покупать иранскую нефть очень серьезным странам - Китаю, Индии, Турции, Японии и Южной Кореи. И тут же Трамп объявил, что возможна новая сделка с Тегераном.



Получается, все думали, что Трамп будет Иран дожимать. Теперь выходит, что просто договор Барака Обамы его не устраивает, а если он сам подпишет точно такой же договор - все будет в порядке. Причем, от Тегерана в этой ситуации ничего не требуется дополнительно - просто еще раз поставить подпись под документом. И дело будет подано так, что Трамп добился чего-то большего, чем Обама.



Словом, иранские страхи оказались преувеличенными во много-много раз. Все готовились к нефтяному апокалипсису, а оказалось, что намечается элементарный трюк.



Таким образом, важнейший спекулятивный драйвер на нефтяном рынке может вообще улетучиться. А на нем вся игра на повышение и основывалась. Если исключить этот драйвер, все фундаментальные факторы - и по мнению МЭА, и ОПЕК - против высокой цены на нефть.



"СП": - Что это за факторы?



- Прежде всего, кризис развивающихся рынков, который уже частично сказывается на Китае и захватывает Индию. Напомню, что основной прирост потребления нефти шел именно за счет этих стран.



Второй фактор - потенциал мировой рецессии. Большинство прогнозов говорят о снижении темпов роста не только в связи с развивающимися, но и с развитыми странами. Последние исчерпали программы стимулирования экономик, и это в лучшем случае приведет к некоторому охлаждению глобальной экономики: временному снижению ее темпов, и затем к их стабилизации. Если же события пойдут по менее благоприятному сценарию, дело может закончиться жесткой посадкой мировой экономики.



В любом случае, ничего хорошего такие сценарии не сулят.



Третий фактор вытекает из второго: дальнейшее изъятия ликвидности, прежде всего долларовой, идет семимильными шагами. С 2019 года практически все ЦБ мира будут согласованно сокращать предложение денег. Это тоже будет работать на падение цены сырьевых активов, в том числе нефти. Тем более, нефть номинируется в долларах, и на нее будет давление со стороны ФРС США.



Четвертый пункт - это навес предложения на рынке нефти. Все крики, что потенциал сланцевой нефти США недостаточный, сейчас стихли. По цифрам видно, что увеличение добычи очень серьезное, и американцы могут нарастить ее еще на 2 млн. баррелей в сутки. В перспективе это может привести к полному удалению Североамериканского континента из списка покупателей нефти в других регионах.



Да, в США есть импорт нефти, но он будет полностью перекрываться экспортом нефтепродуктов. В чистом виде американцам уже сейчас нужно импортировать очень немного нефти. К этому нужно добавить, что значительную часть нефти США получают из Канады и Мексики - союзных стран. Это значит, поставщики из других регионов первыми останутся не у дел.



Навес предложения усиливается тем, что с рынка нефти выпала Венесуэла, но она может в любой момент туда вернутся. Если в стране сменится власть, и в ее экономику пойдут инвестиции, добыча нефти тут же резко вырастет. Напомню, что и вся Латинская Америка - самодостаточный по нефти регион, и ее потенциальный экспортер.



Добычу, кроме того, могут увеличить Ирак, Ливия, Ангола и Нигерия - все они в состоянии экспортировать больше.



Наконец, пятый фактор - собственно экономическая политика Трампа. В США готовится к принятию закон против ОПЕК. В нем сказано: если американцами будет признан картельный сговор (а ОПЕК позиционирует себя как картель), любая деятельность ОПЕК окажется под вопросом. США в этом случае смогут вводить санкции в отношении стран-участниц организации.



Трамп заявляет, что является гарантом безопасности всех стран Персидского залива. Это означает, что все эти страны будут поставлены перед фактом: если они не станут следовать рекомендациям Вашингтона, и добывать нефти ровно столько, сколько нужно США, они будут подвергаться преследованиям.



Это может повлечь за собой серьезный кризис ОПЕК как организации, поскольку его члены не смогут противостоять давлению Америки. В результате, роль картеля существенно уменьшится.



"СП": - До каких отметок может подешеветь нефть?



- Не исключаю, что нефть может единомоментно провалиться до $ 30 за баррель. В целом же, стоимость "бочки" может установиться в диапазоне $ 40?50 - причем на очень длительное время.



"СП": - Что это будет означать для России?



- Падение курса рубля, и повышение курса доллара. Наша "подушка безопасности", я считаю, в этом случае закончится очень быстро. И выполнение всех национальных проектов в России окажется под очень большим вопросом. Источник - СвободнаяПресса

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