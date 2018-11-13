Холодный бунт: почему люди на Украине замерзают до наступления зимы

00:20 15.11.2018 Жители Кривого Рога взяли штурмом "Криворожгаз". Но решить проблему невозможно



Николай Подгорный



УКРАИНА ОТОПЛЕНИЕ ГАЗ ЗИМА



Зима еще толком не началась, а на Украине уже приключилось масштабное энергетическое ЧП. Пришли холода, а почти два десятка городов страны оказались без газа и отопления. В основном речь о районных центрах - городах с 50–100 тыс. населения, но самые большие проблемы - в промышленном центре Кривой Рог. Город выбивается из общей массы числом замерзающих, величиной (630 тыс. человек) и масштабом событий. Если до этого Украина знала голодные бунты, то в Кривом Роге случился первый холодный. Почему для сотен тысяч украинцев холода стали проблемой, разбирались "Известия".



Всем тепла!



С организацией отопительного сезона в Кривом Роге всегда были определенные сложности. Тому есть сразу несколько важных причин. Крупный промышленный центр Кривой Рог - самый "длинный" город Украины, 126 км от юго-западной до северо-восточной окраины. Одно предприятие просто не в состоянии обеспечивать подачу тепла на такие расстояния, город обогревают сразу несколько структур, однако даже это не спасает. Сейчас на Украине всем тяжело оплачивать счета за газ, но в Кривом Роге, в том числе из-за больших расходов на инфраструктуру, тариф для населения получился заоблачным.



"Чабаны, Васильков, Шепетовка... Уже сейчас тариф на отопление там зашкаливает - до 50 гривен за квадратный метр (121 рубль, в Киеве тариф в полтора раза ниже. - "Известия"), а, к примеру, в Кривом Роге и вовсе 70 гривен (170 рублей. - "Известия"). И дальше будет еще дороже (после того, как газ снова подорожает в мае 2019-го и в январе 2020-го. - "Известия")", - пояснил порядок цен в комментарии изданию "Страна.ua" бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко.



Вторая проблема прямо вытекает из первой. Из-за того, что стоимость отопления тут более чем вдвое превышает столичную, у жителей накопились крупные долги перед Криворожской ТЭЦ. В результате "Нафтогаз Украины" поставил жесткое условие: город получит номинации (подтверждение поставки объемов газа и разрешение его отбора) только тогда, когда покроет этот долг. В результате, как сообщали городские власти, на 10 ноября без тепла в Кривом Роге оставались 2011 домов, 78 школ, 75 садиков, 22 больницы, 30 объектов соцкультбыта (в том числе Центр реабилитации детей с инвалидностью и детский дом-интернат). Срок ультиматума истек 11 ноября, и к этой дате долг погашен не был. Поэтому именно в этот день, что называется, рвануло - "Нафтогаз Украины" дал распоряжение "Криворожгазу" приостановить подачу газа даже в те немногие котельные, которые к тому времени работали, обогревая больницы и роддома.



Взяли силой



Сегодня ситуацию в Кривом Роге называют "газовым бунтом", что немного неправильно. Первыми подчиниться отказались в Криворожской ТЭЦ, запустив часть энергоблоков в нарушение указания "Криворожгаза". И фактически начав самовольный отбор газа из трубы.



"Как только "Нафтогаз" разрешит подачу газа, "Криворожская теплоцентраль" будет подключена. Пока два государственных госпредприятия не могут договориться. "Криворожгаз" не является стороной конфликта или переговоров", - пытались самоустраниться в пресс-службе предприятия. Но, по-видимому, решающую роль сыграл комментарий одного из представителей ТЭЦ 11 ноября. Мол, мы-то частично включились, но газовики могут перекрыть нам газ в любой момент.



Поэтому утром 12 ноября "Криворожгаз" попросту взяли штурмом. Все было как положено, в лучших традициях "евромайдана" - с горящими шинами, силовым входом. Сначала на предприятие зашла группа переговорщиков, предъявляющая руководству решение суда с запретом блокировать поставки газа городу (судьи тоже люди и тоже мерзнут). Там в очередной раз покивали на свой статус исполнителей и требовали от города гарантий оплаты, не слушая совершенно логичных аргументов: если вдруг ударят морозы, то в Кривом Роге повторится Алчевск (зимой 2006 года из-за аварии отопление в Алчевске Луганской области пришлось отключить, из-за чего вода в системе отопления замерзла и система полностью вышла из строя. - "Известия"). С той лишь разницей, что население Алчевска в шесть раз меньше, не говоря уж о размерах города.



Когда аргументы не подействовали, переговорщики перешли к угрозам: "Если тепла от пятой котельной не будет, люди будут греться в этом здании, пока не включится отопление. Зайдем через двери, через окна, как угодно, и ваша охрана нас не остановит. У нас тут свои нормальные ребята стоят чуть поодаль. Будем палить шины. Не лучшее решение, понимаю, но это не для того, чтобы вас напугать, а чтобы вся страна увидела, что творится в Кривом Роге", - цитирует украинская "Комсомольская правда" представителя добровольческого батальона "Кривбасс".



Ну и, собственно, зашли. Уже во второй половине дня котельные включили на полную, не дожидаясь, пока местная ТЭЦ и "Нафтогаз" уладят все спорные вопросы. Правда, теплее пока не стало: согласно свидетельствам горожан, батареи в домах местных жителей едва теплые. Директор департамента развития инфраструктуры города Иван Карый объясняет: отопление - процесс непростой и небыстрый. Дома уже успели остыть. И теперь для их прогрева потребуется 2–3 недели. Ускорить это можно только в индивидуальном порядке - дополнительно прогревая квартиры обогревателями.



В "Нафтогазе" же указывают, что дело не только в долгах: "...предприятие (Криворожская ТЭЦ. - "Известия") официально находится в процессе процедуры банкротства, и арбитражный управляющий должен дать согласие, чтобы заключить эти договоры". Речь о договорах на поставку газа. А заключить их можно, лишь погасив долги или хотя бы согласовав с "Нафтогазом" график платежей. А раз ТЭЦ банкротят, то какие уж тут расчеты и графики. В общем, замкнутый круг и 600-тысячный город по сути в заложниках.



Провластные СМИ отстаивают версию о спланированном бунте со стороны городской власти. Дело в том, что мэра Кривого Рога зовут Юрий Вилкул - он отец Александра Вилкула, одного из претендентов на выдвижение кандидатом в президенты от "Объединенной оппозиции" (бывшая "Партия регионов"). Но и "Криворожгазу" (а значит и "Нафтогазу") может не поздоровиться: Национальная полиция Украины уже открыла уголовное производство по факту отсутствия тепла в городе. Полицейские тоже мерзнут.



"Не топят" как норма



Скандал в Кривом Роге вышел самым громким, и СМИ сегодня пишут в основном о нем в силу всех перечисленных причин: размер города, штурм, связь с выборами. Однако на самом деле Кривой Рог - абсолютно рядовой случай в последние дни.



С 12 ноября горсовет 80-тысячной Смелы (Черкасская область) объявил режим чрезвычайного положения. Все стандартно: без тепла не только спальные районы, но и детсады и больницы. А от тарифа упадет в обморок не только киевлянин, но и житель Кривого Рога: 86 гривен за квадратный метр (208 рублей. - "Известия"), что на выходе дает более 9500 рублей за отопление двухкомнатной хрущевки. Довольны только школьники - до начала отопительного сезона их перевели на дистанционное обучение.



Шепетовка (Хмельницкая область) - то же самое, как под копирку. В Павлограде (Днепропетровская область) 13 ноября отопительный сезон все же начался - там смогли занять денег у области и рассчитались с "Нафтогазом". В Херсоне ситуация немного отличается: там без отопления в основном остались детсады и школы.



Правда, есть еще поселки городского типа и села. Там центрального отопления нет - в каждом доме своя печь или котел. Но есть школы и детские сады. И вот там холодно. Об одном таком поселке пишет активист Руслан Бизяев в фейсбуке: "Завтра в школе возобновляются занятия в форме индивидуально-групповых консультаций (уроки по 10 минут). Детей одевайте очень тепло, в классе +6", - цитирует он объявление из школы в поселке городского типа Гвардейское Днепропетровской области. Сколько таких сел и поселков по всей Украине - не скажет никто.



Почему штурмы бесполезны



Примечательно, что брать штурмом газовые учреждения не имеет смысла. Облгазы и горгазы - это действительно всего лишь исполнители, так называемые операторы газораспределительных сетей (ГРС). Сами они не торгуют газом, а лишь заведуют газопроводами местного значения. Их задача - подать газ тому, кто производит тепло для города. А куплен этот газ может быть либо у "Нафтогаза", либо у частного поставщика.



Примерно с 2015 года "Нафтогаз" отказывается продавать газ городам, пока те не расплатятся по долгам за прошлый сезон. То есть проблемы с началом отопительного сезона случались и прежде, но критической по стране ситуация стала только в этом году. Во-первых, долги выросли до таких значений, что города уже не могут перезанять у области. Во-вторых, в этом году "Нафтогаз" впервые получил официальное право отказывать в поставках газа должникам. Операторы ГРС получают команду: газ городу не включать, вентили опечатать. И не выполнить эту команду они не могут.



В этой ситуации у города два выхода. Можно взять газ силой. Или же можно плюнуть на "Нафтогаз" и купить у кого-то другого. Но на деле оба ни к чему не приведут.



"В итоге "Криворожгаз" не будет обслуживать город, аварийные службы не работают, поскольку предприятие заблокировали", - напоминает сооснователь Института энергетических стратегий Дмитрий Марунич. А неработающие аварийные службы в начале сезона - это фактически приговор. Изношенные трубы не выдерживают давления и рвутся, только чинить их теперь будет некому.



Второй способ тоже малоэффективен. Другие поставщики продают газ по 11,5–12 тыс. гривен (29 тысяч рублей. - "Известия") за тысячу кубометров, льгот для населения у них нет. Как раз поэтому в квитанциях жителей Кривого Рога и Смелы такие космические цифры, пишет в Facebook экономический журналист Александр Дубинский. И если жителям этих городов в прошлые годы было сложно платить даже по "льготным" ценам "Нафтогаза", то что уж говорить о рыночных. К примеру, как уже отмечалось выше, только за отопление двухкомнатной хрущевки площадью 46 кв. м в Смеле по тарифу 86 гривен за квадратный метр придется заплатить почти 9600 рублей. Это почти равняется минимальной зарплате и в 1,7 раза больше средней пенсии.



"Нужно однозначно садиться за стол переговоров с проблемными городами, возможно давать им субвенции со стороны правительства, какие-то гарантии проплаты "Нафтогазу" (это проблемно, "Нафтогаз" и так судится с правительством по поводу 6,6 млрд гривен компенсаций за поставку газа населению. - "Известия"). То есть необходимо решить проблему здесь и сейчас, дать людям тепло. А потом уже думать над тем, как изменить создавшийся порядок, при котором "Нафтогаз" может просто отказать в газе десяткам городов. Долги ведь тоже возникают по разным причинам, в той же Смеле миллионы гривен, уплаченных горожанами за тепло в прошлом сезоне, банально украли. К тому же главные должники - совсем не Смела и Кривой Рог. Тот же Киев должен более двух млрд гривен, Одесса - более 1 млрд гривен, Львов и Харьков - по 629 млн гривен и так далее. Но их в отличие от райцентров не отключат, потому что для власти это приговор", - говорит Дмитрий Марунич "Известиям".



Виноватых много, а спросить не с кого



Разобраться, кто же виноват в сложившейся ситуации, еще сложнее. Это и компания "Нафтогаз" - госкомпания и (фактический) монополист, по крайней мере для населения. Но ведет она себя при этом как обычная коммерческая структура. Высший менеджмент получает огромные бонусы, зависящие от прибыли. В угоду прибыли руководство не остановилось даже перед тем, чтобы навсегда испортить отношения с "Газпромом". Что ж тут говорить об отключении газа нескольким сотням тысяч украинцев?



Но с другой стороны, это и теплоснабжающие компании. В Киеве 11 тыс. домов и у каждого есть домовой счетчик тепла. Сразу видно, кто и сколько заплатил, проще работать с долгами. В регионах у таких компаний с учетом хуже - так проще "докручивать" тариф в свою пользу.



Это и правительство - тут уж сразу букет вопросов, за 4,5 года много всего накопилось. Тут и ссора с "Газпромом", из-за которой теперь "Нафтогаз" покупает топливо с европейской наценкой, а население вынуждено ее оплачивать. И в целом испорченные отношения с РФ, что привело к потерям рынков, дефициту валютных резервов и необходимости идти в кабалу МВФ. Наконец, правительство банально обманывает людей с субсидиями. Три года назад, когда цена на газ выросла впервые, субсидии обещали всем, чьи расходы на коммуналку будут выше определенного процента от дохода. Но теперь это обставили таким количеством оговорок и условий, что даже самые неимущие не всегда могут ее получить. А на 2019 год правительство и вовсе приняло решение выделить на субсидии только 50 млрд гривен (70 млрд - в 2018-м), хотя эксперты предупреждали, что при новых ценах на газ понадобится как минимум 90 млрд.



То есть виноватых много, а значит персонально в сложившейся ситуации не виноват никто. Но в итоге, за исключением крупных мегаполисов (да и то с известными оговорками), на месте жителей Кривого Рога или Смелы может оказаться житель любого города Украины. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542230400

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Конечные цены товарного газа с 1 января будут снижены на 6-15%

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2018 года №733

- "Человек важнее"

- В Минэнерго решают вопрос о дальнейшем пребывании на посту вице-министра Анатолия Шкарупы

- Казахстанская делегация во главе с Министром по инвестициям и развитию РК Женисом Касымбеком посетила КНР

- Кадровые перестановки

- Дархан Калетаев и Нуртай Абыкаев встретились с соотечественниками в Турции

- Казатомпром успешно разместил ценные бумаги на Лондонской Фондовой Бирже

- Касательно распространения информации о переносе областного центра

